En İyi 10 Nintendo Switch Oyunu

Nintendo Switch çıktığı günden bugüne kadar pek çok oyuncunun favori el konsolu oldu. Yenilikçi yapısı, estetik görünümü ve kendine özel oyunları ile oyunculara benzersiz bir el konsolu tecrübesi sunuyor. Ayrıca normal bir konsol gibi kullanabiliyor olması da oyunculara özgürlük sunuyor. Biz de bu yazımızda sizlere en iyi Nintendo Switch oyunlarını sıraladık. Eğer aralarında henüz oynamadığınız varsa mutlaka bir şans verin.

En İyi Nintendo Switch Oyunları

Hades

Pokemon Sword & Shield

Splatoon 2

Tunic

Bayonetta 2

Super Smash Bros. Ultimate

Mario Kart 8 Deluxe

Animal Crossing: New Horizons

Super Mario Odyssey

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Yukarıdaki oyunların çoğu Nintendo Switch’e özel oyunlar ancak bazı oyunlar Switch’de oynaması çok keyifli olduğu için Switch’e özel olmamasına rağmen listede yer alıyor.

Hades

Nintendo Switch’e özel olarak geliştirilmeyen ancak bu el konsoluna en uygun oyunlardan biri. Hades kesinlikle bu cihazın en iyi oyunlarından bir tanesi. Tekrar oynanabilirliğinin yüksek olması, “2 el atayım çıkayım” tarzında bir oyun olduğu için Switch’in gözde oyunlarından bir tanesi.

Pokemon Sword & Shield

Game Freak tarafından geliştirilen ve Pokemon markasının en iyi oyunlarından biri olan Pokemon Sword & Shield, Nintendo Switch’te oynanacak en iyi oyunlardan bir tanesi. Pokemon serisine ilginiz varsa Sword & Shield’ı mutlaka Switch’iniz için edinin.

Splatoon 2

Her yeri boyamaya çalıştığınız bu oyun Switch sahipleri için oldukça eğlendirici bir yapım. Oyunda en çok alanı boyayanın kazandığı bu oyun oldukça eğlenceli ve cıvıl cıvıl.

Tunic

Son dönemde bağımsız bir stüdyo tarafından çıkan Tunic adeta bir başyapıt. Eski Zelda oyunları tadında olan bu oyun mekanik olarak Dark Souls serisinden de ilham almış. Görsellik olarak inanılmaz bir iş çıkaran Tunic sanatsal ve estetik kaygılar güden bir oyun. Hikayesini oldukça kapalı ve derinden anlatan Tunic, diyaloglardan ziyade görselleri kullanmayı tercih ediyor. Switch’te oynaması oldukça keyifli olan Tunic sadece Nintendo için çıkmış olsa şaşırmazdık.

Bayonetta 2

En iyi Hack and Slash oyunlarından biri olan Bayonetta serisinin ilk oyunu pek çok platformda oynanabiliyor olsa da ikinci oyunu sadece Nintendo Switch sahipleri için piyasaya sürüldü. Nintendo Switch sahipleri bu efsanevi Hack and Slash tecrübesini tatmak istiyorlarsa çok şanslılar çünkü serinin sonraki oyunları da muhtemelen sadece Switch için çıkacak.

Super Smash Bros. Ultimate

Nintendo bünyesinde pek çok özel oyun bulunduruyor ve Nintendo oyunları bu markaları sayesinde koskocaman bir şirket. Peki tüm Nintendo karakterlerinin içinde bulunduğu bir dövüş oyunu nasıl olurdu? İşte bu soruya yanıt niteliğinde olan Super Smash Bros. Ultimate içerisinde bulunan onlarca Nintendo karakteri ile dövüşmenizi sağlayan bir oyun. Ne yazık ki ülkemizde pek bilinen bir oyun değil ancak dünyanın geri kalanında son derece popüler bir oyun. Switch sahipleri bu popüler oyunu deneyimleyebilecekleri için kendilerini oldukça ayrıcalıklı hissediyor olmalılar. Favori Nintendo karakterinizi seçin ve markanın diğer karakterlerini alt etmeye çalışın. Özellikle arkadaşlarınız ile birlikte oynaması aşırı zevkli olan Super Smash Bros. Ultimate kesinlikle her Nintendo hayranının oynamak isteyebileceği bir oyun. Son dönemde çıkan en iyi dövüş oyunlarından bir tanesi.

Mario Kart 8 Deluxe

Nintendo Switch satın alıp Mario Kart oyunu oynamamak olur mu? Mario Kart 8 Deluxe son dönemde çıkmış en iyi yarış oyunlarından bir tanesi. Mario serisinden görmeye alışkın olduğumuz karakterler ile heyecan verici bir yarışa kim hayır diyebilir ki? Rekabet dozunun oldukça yüksek olduğu bu oyunda kazanmak için her şeyinizi ortaya koymanız lazım. Öğrenmesi kolay uzmanlaşması zor olan bu yarış oyununu oynarken zamanın nasıl geçtiğini unutacaksınız.

Animal Crossing: New Horizons

Son dönemde oldukça popüler bir oyun haline gelen Animal Crossing: New Horizons, sosyal mecralarda bile viral oldu. Öyle ki, hayatında hiç oyun oynamamış kişiler bile Animal Crossing’in sevimli ve renkli dünyasından ötürü Nintendo Switch satın almak istediler. Bir yaşam simülasyonu olan Animal Crossing ile keyifli saatler geçirmeniz mümkün.

Super Mario Odyssey

Bir platform oyunu olarak çığır açan ve belki de en iyi platform oyunlarından biri olan Super Mario Odyssey kesinlikle her Nintendo Switch sahibinin oynaması gereken bir oyun. “Konsol aldırtan” diye tabir edilen oyunlardan biri olan Super Mario Odyssey size platform oyunlarının ne kadar derin bir oynanış mekaniğine sahip olabileceğini gösterecek.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Sadece en iyi Nintendo Switch oyunu değil, video tarihinin belki de en iyi oyunlarından birisi olan The Legend of Zelda: Breath of the Wild, çıktığı günden bugüne kadar sürekli konuşuldu ve otoriteler tarafından benzersiz övgüler aldı. Açık dünyaya sahip olan, eşsiz mekanikleri ile türe yön veren The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Nintendo Switch denilince akıllara gelen ilk oyunlardan biri.

En iyi Nintendo Switch oyunlarına yer verdiğimiz yazımız burada son buluyor. Sizin Nintendo Switch’iniz var mı? Nintendo Switch’inizde oynadığınız en iyi oyun hangisi? Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında erişmek için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.