Nintendo Switch 2 Çizildi, Yakıldı, Büküldü! İşte Sonuçlar (Video)

Japon oyun devi Nintendo'nun geçtiğimiz günlerde piyasaya sürdüğü yeni Nintendo Switch 2, teknoloji ve oyun gündeminde konuluşmaya devam ediliyor. Yeni tasarımı ve güçlü performansı ile pek çok kişinin dikkatini çekmeyi başaran oyun konsolu son olarak dayanıklılığıyla ilgili merak edilenleri geride bırakmak üzere sıkı bir test sürecinden geçti.

Ünlü bir YouTuber, yeni Nintendo Switch 2'yi çizilme, ısıya maruz kalma ve bükülme gibi pek çok fiziksel koşulda test ederek önemli sonuçlar ortaya koydu. İşte detaylar!

Nintendo Switch 2 Sağlamlık Testinden Tam Not Aldı

Ekran çizilme testi: Plastik koruma katmanı cihazı koruyor

Testin ilk aşamasında YouTuber Zack Nelson, Switch 2’nin ekran dayanıklılığını inceliyor. Yapılan çizik testinde cihazın ekranının plastik bazlı koruyucu bir tabakaya sahip olduğu tespit edilirken, bu tabakanın cam kadar dayanıklı olmasa da, günlük kullanımda karşılaşılabilecek temel çizilmelere karşı yeterli bir koruma sağladığı görülüyor.

Isı testi: Kalıcı zarar yok

Bir diğer önemli test ise, cihazın ısıya karşı dayanıklılığının sınandığı ısı testi. Switch 2’nin ekranı, söz konusu videoda 10 saniye boyunca doğrudan çakmak alevine maruz bırakılıyor. Bu süreçte bazı geçici piksel kararmaları oluşsa da, alev çekildikten sonra ekranın hızla eski haline döndüğünü görüyoruz. Sonuç olarak, cihazın kısa süreli ısı temasına karşı kalıcı bir hasar göstermediği anlaşılıyor.

Bükülme testi: Joy-Con’ların dayanıklılığı şaşırtıcı

Testin en dikkat çeken bölümlerinden biri ise bükülme testi. Switch 2’nin modüler yapısı sayesinde burada büyük avantaj sağladığı görülüyor Joy-Con kontrol kolları, ekran zorlandığında yerlerinden ayrılarak gövdeye ulaşabilecek yapısal baskıyı engelleyebiliyor. Bu tasarım sayesinde cihazın kırılma riski önemli ölçüde azalıyor. Özellikle rekabetçi oyunlarda cihazın istemsizce zorlanabileceği durumlar için bu çözüm oldukça akıllıca.

İşte Nintendo Switch 2'nin dayanıklılık testi:

Nintendo Switch 2'nin, yapılan testler sonucunda çizilmelere, ani ısıya ve mekanik baskıya karşı güçlü bir dayanıklılık sergilediğini söyleyebiliriz. Özellikle Joy-Con’ların ayrılabilir yapısı, hem darbe emici hem de cihaz ömrünü artırıcı bir rol üstleniyor.