Nintendo Switch 2 Satışta! Türkiye Fiyatı Cep Yakıyor
Nintendo Switch 2 nihayet küresel pazarlardaki yerini aldı. Ülkemizde de bir bundle halinde satışa çıkan yeni nesil konsolun fiyatı dudak uçuklatıyor.
Taşınabilir oyun konsolu sektörünün öncülerinden Nintendo, Switch 2 kozunu nihayet globalde oynadı. Bugün itibarıyla küresel pazarlardaki yerini alan Nintendo Switch 2, Türkiye'de de satışa çıktı. Peki yeni nesil taşınabilir oyun konsolu ülkemizde kaç TL'den satılıyor?
İşte Nintendo Switch 2 Türkiye fiyatı...
Oyuncuların Yoğun İlgisini Kazandı
Nintendo Switch 2'nin globalde satışa sunulmasıyla birlikte oyun dünyası hareketlendi. Yeni oyun konsolunu almak isteyen vatandaşlar, mağazalar önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Daha şimdiden YouTube üzerinde konsolun incelemesini yapan pek çok Türkçe kanal var.
Nintendo Switch 2, Nvidia'nın çipinden güç alıyor ve önceki nesil konsola göre daha yüksek performans sergiliyor. Nvidia'nın çipinde bulunan yapay zeka destekli geliştirmeler, bu konsolun oyun performansında gözle görülür değişiklikler sağlıyor.
Nintendo Switch 2'nin diğer özellikleri:
- 7.9 inç LCD ekran
- 1920x1080 (FHD) çözünürlük
- Nvidia Tegra T239 işlemci
- 12 GB RAM
- 8 çekirdekli ARM Cortex-A78C CPU
- 12 SM Ampere GPU
- Geliştirilmiş stereo hoparlörler
- 5220 mAh pil kapasitesi
- Yaklaşık 534 gram ağırlığında
Nintendo Switch 2 Türkiye Satış Fiyatı
Büyük teknoloji perakendecilerinin raflarında yerini alan Nintendo Switch 2'nin fiyatı, garanti ve aksesuarlı paketlerine göre değişiyor. Ancak, Mario Kart World'un dahil olduğu paketli versiyon, şu an 40.000 TL'den satışta.
Nintendo Switch 2 Parçalarına Ayrıldı! Ne Kadar Sağlam?
Nintendo'nun kısa süre önce piyasaya sürdüğü Nintendo Switch 2, parçalarına ayrıldı. Böylelikle el konsolunun ne kadar sağlam olduğu görülmüş oldu.