Nintendo Switch 2 Satışta! Türkiye Fiyatı Cep Yakıyor

Taşınabilir oyun konsolu sektörünün öncülerinden Nintendo, Switch 2 kozunu nihayet globalde oynadı. Bugün itibarıyla küresel pazarlardaki yerini alan Nintendo Switch 2, Türkiye'de de satışa çıktı. Peki yeni nesil taşınabilir oyun konsolu ülkemizde kaç TL'den satılıyor?

İşte Nintendo Switch 2 Türkiye fiyatı...

Oyuncuların Yoğun İlgisini Kazandı

Nintendo Switch 2'nin globalde satışa sunulmasıyla birlikte oyun dünyası hareketlendi. Yeni oyun konsolunu almak isteyen vatandaşlar, mağazalar önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Daha şimdiden YouTube üzerinde konsolun incelemesini yapan pek çok Türkçe kanal var.

Nintendo Switch 2, Nvidia'nın çipinden güç alıyor ve önceki nesil konsola göre daha yüksek performans sergiliyor. Nvidia'nın çipinde bulunan yapay zeka destekli geliştirmeler, bu konsolun oyun performansında gözle görülür değişiklikler sağlıyor.

Nintendo Switch 2'nin diğer özellikleri:

7.9 inç LCD ekran

1920x1080 (FHD) çözünürlük

Nvidia Tegra T239 işlemci

12 GB RAM

8 çekirdekli ARM Cortex-A78C CPU

12 SM Ampere GPU

Geliştirilmiş stereo hoparlörler

5220 mAh pil kapasitesi

Yaklaşık 534 gram ağırlığında

Nintendo Switch 2 Türkiye Satış Fiyatı

Büyük teknoloji perakendecilerinin raflarında yerini alan Nintendo Switch 2'nin fiyatı, garanti ve aksesuarlı paketlerine göre değişiyor. Ancak, Mario Kart World'un dahil olduğu paketli versiyon, şu an 40.000 TL'den satışta.