Nothing Ear (2) Modelinin Siyah Rengi Piyasaya Sürüldü

Teknoloji piyasasının yeni yüzü Nothing geçen yıl çıkarmış olduğu Ear (2) kulaklık piyasasında devrim yarattı. Sahip olduğu özellikler ve tasarımı kullanıcılar tarafından olumlu geri dönüşler aldı. Teknoloji şirketi bugün ise Ear (2) modelinin siyah rengini sınırlı sayıda piyasaya sürdü.

Nothing Ear (2) Yeni Renk Tasarımını Kullanıma Sundu

Siyah renk tasarımı aynı ses donanımını sahip olmakla birlikte bütün özelliklerini koruyor. Teknoloji şirketinin yeni modeli Siyah Nothing Ear (2), "karanlık ve güçlü" olarak tanımlanıyor. Hi-Res Audio Onaylı cihaz, aktif gürültü önleme özelliği ile rahat bir kullanım imkanı sağlıyor.

Yeni siyah görünüm, aynı temel tasarımı, şeffaf öğeleri ve her şeyi koruyor, ancak Nothing'in şeffaf tasarımı bu renkte o kadar gösterişli değil. Kasa tarafı da şeffaflığı gizleyerek baskın bir karanlık görüntüsü veriyor.

Nothing’in internet sitesinde yapmış olduğu duyuruyla açıklanan siyah Nothing Ear (2), bugünden itibaren siyah rengiyle satın alınabilir. Yeni kulaklık modelinin şeffaf modeli Amazon gibi diğer kanallar aracılığıyla satılıyor, ancak siyah seçenek yalnızca şirketin web sitesinde satışa çıkarıldı.