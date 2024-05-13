PUBG Mobile'da 120 FPS Devri Başladı: Ama Herkes İçin Değil!

Akıllı telefonlarda GPU'ların son dönemde daha güçlü olmasına rağmen mobil oyunlarda bu durum biraz farklı sonuçlar ortaya koyuyor. Telefonların birçoğun 120 Hz ekran yenileme hızı olsa da oyunların büyük bir çoğunluğu bu yenileme hızını desteklemiyor.

En popüler mobil oyunlardan biri olan PUBG: Battlegrounds da bu yenileme hızını desteklemeyen oyunların başında geliyor. Android ve iOS'da oynanabilen oyun bugüne kadar hep 90 fps kare hızıyla oynanabiliyordu. Ancak bu durum artık değişiyor.

Hangi Telefonlarda Kare Hızında Artış Olacak?

Samsung'un son amiral gemileri olaran Galaxy telefon modellerinin bazıları PUBG'yi yakında 120 fps kare hızında desteklemeye başlayacak. PUBG, bugün alacağı güncelleme ile birlikte 120 fps moduna kavuşacak.

Bu güncelleme ile birlikte artık Galaxy S24 serisi başta olmak üzere S23 serisi ve Z Fold 5 oyunu yüksek hızda oynayabilmeyi mümkün kılacak. Samsung'un bu performansa ulaşabilmek için Tencent ile birlikte çalıştığı söyleniyor.

Bahsi geçen optimizasyonların Galaxy akıllı telefon ve tabletlerde yüklü olan Game Booster uygulamasına ve Oyun Optimizasyon Hizmetine geleceği de belli oldu. Galaxy S24 srisinin 120 fps modunda çalışırken nasıl bir performans sergileyeceği de büyük merak konusu oldu.

Bu telefonlar haricinde diğer amiral gemilerinin de bu güncelleme ve fps desteğine sahip olup olmayacağı belli değil. Samsung'dan da konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.