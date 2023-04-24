Nothing Phone 2 Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Nothing Phone 2 özellikleri neler sorusunun yanıtı, bir önceki Nothing Phone modelini beğenen kişiler tarafından oldukça merak ediliyor. Bu yazıda söz konusu telefona dair merak edilen soruları cevaplayacağız.

2022 yılının temmuz ayında piyasaya sürülen Nothing Phone (1) isimli akıllı telefon modeli tasarımıyla ilgi odağı hâline gelmişti. Nothing Phone (1) modelinin beğenilmesinin ardından yeni bir model üzerinde çalışılmaya başlanmıştı.

Not: Bu rehber, Nothing Phone 2 donanımı, fiyatı ve çıkış tarihi hakkında ortaya atılan iddialar göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır. Bu nedenden ötürü rehberde bulunan bilgiler, zaman içerisinde değişebilir.

Nothing Phone 2 Özellikleri Listesi

Ekran Boyutu: 6,67 inç

Ekran Teknolojisi: AMOLED

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2400 piksel

Piksel Yoğunluğu: ?

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

Ekran Koruma Teknolojisi: ?

İşlemci: Snapdragon 8+ Gen 1

İşlemci Çekirdekleri: Sekiz çekirdek

Üretim Teknolojisi: 4 nm

RAM: 8 GB / 12 GB

Depolama: 128 GB / 256 GB

Arka Kamera: 50 MP + 50 MP + 50 MP

Arka Kamera Video Kaydı: ?

Ön Kamera: 32 MP

Ön Kamera Video Kaydı: ?

Hücresel: 4G / 5G

Bluetooth: ?

NFC: ?

Suya Dayanıklılık: ?

Batarya Kapasitesi: 5000 mAh

Kablolu Şarj: 67W

Kablosuz Şarj: ?

Ağırlık: 200 gram

Kalınlık: 8,3 mm

İddiaya göre 6,67 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak Nothing Phone 2, AMOLED ekran üzerinde 1080 x 2400 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Gücünü Snapdragon 8+ Gen 1 işlemcisinden alması beklenen telefonda 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği olabilir.

67W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek cihazda 5000 mAh batarya kapasitesi yer alabilir. Cihazın 4700 mAh batarya kapasitesine sahip olacağına yönelik söylentiler de mevcut. Her iki durumda önceki modelden daha yüksek bir batarya kapasitesi göreceğiz.

Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kameranın yer alacağı söyleniyor. Önceki telefonda yalnızca 2 adet 50 MP kamera bulunuyor.

Söz konusu cihazın ön tarafında 32 megapiksel çözünürlüğünde bir adet kameranın yer alacağı öne sürülüyor. 200 gram ağırlığındaki telefonun 161 x 74,5 x 8,3 boyutlarında olacağı iddia ediliyor.

Nothing Phone 2 Fiyatı

Nothing Phone 2 modelinin yaklaşık 490 dolar başlangıç fiyat etiketine sahip olması bekleniyor. Konuya dair herhangi bir resmî açıklama yapılmadığından ötürü telefonun farklı bir fiyat etiketiyle piyasaya sürülme ihtimali de mevcut.

Nothing Phone 2 Çıkış Tarihi

Çok sayıda kişi tarafından merak içerisinde beklenen Nothing Phone 2 isimli akıllı telefon modelinin 2023 yılının sonlarına doğru piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Nothing Phone 2 özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi ile ilgili merak edilen soruları yanıtladık. Peki, söz konusu telefon hakkında ne düşünüyorsunuz? Konuya dair düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.