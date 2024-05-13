Kripto Düzenlemeleri Sürüyor: Kaldıraçlı İşlemlere Yasak Yolda!

Kripto paralar ile ilgili bir dizi düzenleme son yıllarda mecliste tartışılırken, bir diğer önemli gelişme de bugün yaşandı. Kriptoda kaldıraçlı işlemleri yasaklayacak yasa teklifi bu hafta meclise sunulacak.

Yeni yasa teklifine göre kripto varlıklar ilk kez "gayri maddi varlıklar" olarak tanımlanacak ve bundan sonraki işlemlerin şeffaf ve güvenilir şekilde gerçekleştirilmesi amaçlanacak.

Meclise Sunulacak Yasa Teklifi Neler İçeriyor?

Yasa teklifi aynı zamanda ihraçlara ilişkin esasların belirlenmesi için yetkiyi Sermaye Piyasası Kuruluna (SPK) devredecek. Bu yetki sonrasında kripto alım-satım yapılan platformların takibi, denetimi ve lisanslanması Sermaye Piyasası Kurulu tarafından gerçekleştirilecek.

Kripto alım-satım platformlarında gerçekleşen tüm transfer işlemleri kayıt altında tutulacak ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılacak düzenlemelere daima uyum yükümlülüğü bulunacak.

Ayrıca yasa teklifinde, yurt dışında benzer düzenlemelerin ve yasakların getirildiğine dair örnekler de yer alıyor.

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