vivo X100 Ultra Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı!

vivo'nun 2024 yılına özel üst düzey amiral gemisi vivo X100 Ultra duyuruldu ve telefon, bugüne kadar herhangi bir telefondaki en iyi kameralardan birini sunarak kullanıcıları heyecanlandırmayı başarıyor.

vivo X100 Ultra, Sony'nin LYT-900 sensörünü kullanan 1 inç tipi bir ana kameraya ve Samsung ile birlikte geliştirilen 1/1.4" ISOCELL HP9 sensöründen yararlanan daha da etkileyici 200MP periskop kameraya sahip. Periskop kameradaki 1/1.4" sensör, şimdiye kadar bir telefona takılan en büyük telefoto sensör olarak dikkat çekiyor.

F/2.67 diyafram açıklığına ve 85mm eşdeğer odak uzaklığına sahip olan telefoto sensörün yanı sıra Zeiss T* kaplama ve Zeiss APO sertifikası yer alıyor, bu da kontrast kenarlarında daha iyi netlik ve daha az saçaklanma anlamına geliyor.

vivo x100 Ultra Kamera Özellikleriyle Devrim Yaratacak

vivo x100 Ultra, şirketin sekiz yıldır geliştirme aşamasında olan şirket içi BlueImage algoritması ile piyasaya sürülen ilk telefon olma niteliği taşıyor. Algoritma, nesnelerin arkasındaki ışık ve düşük ışıkta ayrıntıların korunması gibi yaygın fotoğraf çekme sorunlarının çoğunu çözdüğünü iddia ediyor.

Teknik özelliklerin geri kalanına geçecek olursak vivo X100 Ultra, 1.440 x 3.200 piksel çözünürlüğe ve 1-120Hz yenileme hızına sahip kavisli 6,78 inç E7 LTPO AMOLED ekranla geliyor. Panel 3.000 nit'e kadar en yüksek parlaklığa ulaşabiliyor ve delikli kesimin içinde 50MP ön kamera ve ultrasonik parmak izi tarayıcısı bulunuyor.

Snapdragon 8 Gen 3 işlemciyle gelen telefonda işlemciye 16 GB'a kadar RAM (LPDDR5X) ve 1 TB (UFS 4) depolama eşlik ediyor. Yazılım tarafında Android 14 tabanlı OriginOS 4 yer alırken, 5.500 mAh pil 80W kablolu ve 30W kablosuz şarjı destekliyor.

vivo X100 Ultra Fiyatı

vivo X100 Ultra, titanyum, beyaz ve gri renk seçenekleriyle geliyor. Fiyatlandırma konusunda ise henüz Türkiye pazarında yer almayan telefon globalde 12/256GB konfigürasyonu için yaklaşık 898 dolar, 16GB/1TB konfigürasyonu için 1.105 dolar fiyat talep ediyor. İlk olarak Çin'de gerçekleşecek sipariş süreci 28 Mayıs'ta başlayacak.

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