Red Dead Redemption Nihayet PC'ye Geliyor!

Ortaya çıkan yeni bir sızıntıya göre Rockstar Games ilk Red Dead Redemption oyununu PC'de yayınlamaya hazırlanıyor.

Seri her ne kadar ikinci oyunuyla popülerleşmiş olsa da ilk oyunu da zamanında büyük başarı yakalamıştı. Geçtiğimiz aylarda ilk oyunun yenilenmiş sürümünü Nintendo Switch ve PlayStation 4 için piyasaya sürülen Rockstar Games görünüşe göre yakında PC için de piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Sızıntı Rockstar Launcher'ın dosyalarında bulunan verilerden geliyor ve Tez2 aracılığıyla X üzerinden paylaşılmış durumda. Tanıtım bilgilerinde orijinal oyunun yanı sıra Undead Nightmare DLC'sinin "artık PC'de oynanabilir" olacağından bahsediliyor.

It looks like Rockstar is gearing up to release #RDR1 on PC. pic.twitter.com/2xMmpFIdCk