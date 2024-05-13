Red Dead Redemption Nihayet PC'ye Geliyor!

Ortaya çıkan yeni bir sızıntıya göre Rockstar Games ilk Red Dead Redemption oyununu PC'de yayınlamaya hazırlanıyor.

Seri her ne kadar ikinci oyunuyla popülerleşmiş olsa da ilk oyunu da zamanında büyük başarı yakalamıştı. Geçtiğimiz aylarda ilk oyunun yenilenmiş sürümünü Nintendo Switch ve PlayStation 4 için piyasaya sürülen Rockstar Games görünüşe göre yakında PC için de piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Sızıntı Rockstar Launcher'ın dosyalarında bulunan verilerden geliyor ve Tez2 aracılığıyla X üzerinden paylaşılmış durumda. Tanıtım bilgilerinde orijinal oyunun yanı sıra Undead Nightmare DLC'sinin "artık PC'de oynanabilir" olacağından bahsediliyor.

Sızıntı Rockstar Launcher'da Keşfedildi

It looks like Rockstar is gearing up to release #RDR1 on PC. pic.twitter.com/2xMmpFIdCk — Tez2 (@TezFunz2) May 13, 2024

"Red Dead Redemption ve artık PC'de oynanabilen zombi-korku arkadaşı Undead Nightmare ile Amerikan Batı'sının ve Meksika'nın geniş alanlarına yolculuk edin."

Serinin geleceğine bakacak olursak Arthur Morgan'ı seslendiren Roger Clark bir gün Red Dead Redemption 3'ün çıkacağından "emin" olduğunu söylemişti.

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