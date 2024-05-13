Instagram, İçerik Üreticileri Pazarını 10 Yeni Ülkeye Daha Açtı: Listede Türkiye Var mı?

Meta, ABD'de ücretli ortaklıkları kolaylaştırmak amacıyla içerik üreticisi pazarını ilk olarak 2022 yılında kullanıcılara ve içerik üreticilerine sunmuştu. Şubat ayında ise şirket bölgesel genişleme planlayarak Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda, Birleşik Krallık, Japonya, Hindistan ve Brezilya dahil olmak üzere 8 yeni pazar açmıştı.

Geçtiğimiz hafta sonu Meta platformu olan Instagram, işbirliğini teşvik etmek için içerik üreticisi pazarını 10 yeni ülkeye genişlettiğini duyurdu.

İçerik Oluşturucu Pazarı Açılan 10 Yeni Ülke

İçerik üreticisi pazarı açılan yeni ülkeler arasında başta Türkiye olmak üzere Güney Kore, Almanya, Hollanda, Fransa, İspanya, İsrail, Meksika, Arjantin ve Endonezya yer alıyor.

Meta, programa katılmak için içerik üreticilerine bir takipçi sayısı sınır koymadı ancak en 18 yaşında olması, profesyonel bir hesaba sahip olması ve sosyal ağdaki önemli bir takipçi kitlesine sahip olmak gibi şartları sağlaması gerekiyor.

Artık herhangi bir içerik üreticisi profesyonel kontrol panelinden programa katıldığında, şirketler tarafından keşfedilmek için ilgilendiği konuları ve ilgili markaları seçebilecek. Ayrıca, içerik üreticileri "Ortaklık Mesajları" adındaki gelen kutusu aracılığıyla iş birliği kurabilecek.

Son dönemde sadece Meta platformları değil, VSCO, Snapchat, YouTube ve TikTok gibi diğer sosyal platformlarda markalar ve içerik üreticileri arasında bağlantı çalışmalarını arttırdı.