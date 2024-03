Nothing Phone (2a) Satış Rekoruna Koşuyor: 1 Saat İçinde Satılan Adet Açıklandı!

Mart ayının başında global lansmanı gerçekleştirilen Nothing Phone 2a, 7 Mart'ta Türkiye lansmanını gerçekleştirdi. O günden itibaren son derece uygun fiyatlı olmasıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran yeni telefon modeli, satış rekoru kırmaya hazırlanıyor.

Türkiye'de 20.000 TL gibi oldukça uygun bir fiyata satılan Nothing Phone (2a), iki farklı renk seçeneği ile sunuluyor. Ayrıca telefon modelinin dün Türkiye'deki tüm pazaryerlerinde satışa çıkmış olduğunu da belirtelim.

What an entrance for Phone (2a)! Just 1 hour in and already sold over 60,000 units. pic.twitter.com/QMA8LYpuyo