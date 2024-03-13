Nothing Phone (2a) Satış Rekoruna Koşuyor: 1 Saat İçinde Satılan Adet Açıklandı!

Mart ayının başında global lansmanı gerçekleştirilen Nothing Phone 2a, 7 Mart'ta Türkiye lansmanını gerçekleştirdi. O günden itibaren son derece uygun fiyatlı olmasıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran yeni telefon modeli, satış rekoru kırmaya hazırlanıyor.

Türkiye'de 20.000 TL gibi oldukça uygun bir fiyata satılan Nothing Phone (2a), iki farklı renk seçeneği ile sunuluyor. Ayrıca telefon modelinin dün Türkiye'deki tüm pazaryerlerinde satışa çıkmış olduğunu da belirtelim.

What an entrance for Phone (2a)! Just 1 hour in and already sold over 60,000 units. pic.twitter.com/QMA8LYpuyo — Nothing (@nothing) March 12, 2024

Nothing Phone Satış Rekoruna Koşuyor

Nothing, dün X üzerinden paylaştığı bir gönderi ile birlikte yeni telefon modelinin rekor bir satışa doğru koştuğunun haberini verdi. Sadece 1 saat içinde 60.000'den fazla satıldığı bildirilen Nothing Phone (2a)'nın ileriki günlerde daha yüksek satış adedine ulaşması bekleniyor.

Türkiye'de de globalde de son derece uygun fiyata günümüz teknolojisini yakalayan özellikler sunması bu telefon modelini öne çıkarıyor. Kendine has, ikonik tasarımıyla dikkat çeken Nothing Phone 2a'nın Türkiye'deki 128 GB'lık modeli 19.999 TL iken 256 GB 21.999 TL olarak satışa çıktı.