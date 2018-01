Nvidia'nın Eski Bilgisayarda Oyun Oynama Sistemi GeForce Now'ı Ücretsiz Test Edin!

Nvidia, uzun bir süre önce duyurduğu, internet üzerinden oyun oynamamızı mümkün kılan sistemi GeForce Now'ın açık beta testlerine başlayacağını duyurdu. Açık beta süresince bütün oyuncular GeForce Now servisini ücretsiz kullanabilecekler ve sistemdeki oyunlar arasından dilediklerini 1080p çözünürlük ve 120 FPS kare hızıyla oynayabilecekler.

GeForce Now temelde eski PC ile oyun oynamak amacıyla geliştirilmiş bir sistem. Bu serviste oyunlar aslında sizin bilgisayarlarınızda değil, Nvidia'nın yüksek donanım gücüne sahip sunucuları üzerinde çalıştırılıyor ve oyunun görüntüsü bulut sistemi üzerinden bilgisayarınıza aktarılıyor. Sizin oyunlarda verdiğiniz komutlar Nvidia sunucularına gönderiliyor ve oyunları siz kendi bilgisayarınızda oynuyormuşsunuz gibi oynayabiliyorsunuz. Bu sayede sisteminizin donanım gücü düşük olsa bile oldukça yüksek kalitede ve kare hızında oyunları oynayabiliyorsunuz.

Aslında bu tür oyun yayını ve internet üzerinden oyun oynama sistemleri çok yeni değil. Sony, PlayStation oyunlarını bilgisayarlarımızda oynamamıza izin veren PlayStation Now sistemini daha önceden kullanıma açmıştı. Nvidia ise sahip olduğu donanım gücünü öne çıkarıyor ve sisteminin çok düşük gecikme sürelerine sahip olduğunu iddia ediyor. Bu sayede akıcı ve sorunsuz bir oyun deneyimi sunulabiliyor.

GeForce Now, Steam ve UPlay desteğine sahip. Eğer Steam ve UPlay hesaplarınızda bir oyuna sahipseniz, bu hesaplarınızı GeForce Now ile ilişkilendirebiliyorsunuz. Eğer sahip olduğunuz oyun GeForce Now kütüphanesinde yer alıyorsa bu oyunu GeForce Now aracılığıyla yüksek kaliteli olarak bilgisayarınızda oynayabiliyorsunuz. GeForce Now kütüphanesinde şu an 160 civarında oyun bulunmakta. Bu oyunların listesine bu bağlantıyı kullanarak ulaşabilirsiniz.

GeForce Now servisini kullanabilmeniz için bilgisayarınızın belli özelliklere sahip olması gerekiyor, bu özellikler şu şekilde:

- 3.1 GHz Intel Core i3 işlemci

- 4 GB RAM

- DirectX 9 destekli ekran kartı

- Mac için MacOS 10.10 işletim sistemi ve üzeri

- 25 Mbit internet bağlantısı

Nvidia, tatmin edici bir oyun deneyimi için 50 Mbit bağlantıyı önermekte. Modem ile bilgisayarınız arasında ethernet kablosuyla bağlantı kurmanız, eğer bu durum mümkün değilse kablosuz bağlantı için çift bant 5 GHz bir modem kullanmanız tavsiye ediliyor.

GeForce Now açık betası Avrupa ve Kuzey Amerika ile sınırlandırılmış. Betaya katılım için bu sayfadan başvuru yapabilirsiniz. Yüksek talepten ötürü bu sisteme erişim için bekleme sırası oluşturulduğu belirtilmekte. Sıra size gelince e-posta ile bildirim yapılmakta.