GeForce NOW
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 1,531
- Üretici Nvidia
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GeFORCE Now, bulut sunucu sistemi üzerinden oyun oynamanızı sağlayan, NVIDIA tarafından geliştirilen bir platformdur.
Shield cihazlar için Nvidia GeForce Now başlangıçta Nvidia Grid olarak piyasaya sürüldü ve şirketin PlayStation Now'a cevabı olarak piyasaya çıktı. Nvidia Shield TV kutusunda veya Shield Tablet'te oynatılabilen özel GeForce grafik özellikli PC'lerde saklanan oyunlara erişim sağlayan bir bulut oyun hizmetidir.
Pascal tabanlı PC'leri ve GTX 1080 grafiklerini kullanan sunucularda çalışır, bu nedenle oyunları en iyi şekilde çalıştırabilir ve cihazınıza aktarabilir.
GeForce Now'ın PC ve Mac sürümü çok farklı.
Steam, GOG, Origin, Ubisoft'un Uplay ve diğer çevrimiçi hub'larından satın alınan belirli oyunlara istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde oynamak için erişim sağlar. Oyunlar aynı zamanda bir GTX 1080 PC'de oynanır, hangi bilgisayara akarsanız yayınlansın size en iyi deneyimi yaşatır.
Ayrıca, herhangi bir yeni donanıma yatırım yapmak zorunda kalmadan Apple Mac'te üst düzey PC oyunları oynayabileceğiniz anlamına gelir.
GeForce Now'ın her iki sürümü için oyunlar uzaktan saklanır ve oynatılır ve 1080p'ye kadar ve saniyede 60 kare hızında video, kontrol kodları internet üzerinden ters yönde gönderilirken cihazınıza aktarılır. Son derece düşük bir gecikme hizmetidir, bu yüzden çok az gecikme vardır ve oyun doğrudan cihazınızda depolanmış gibi yanıt verir. Birçok yönden farkı anlatamazsınız.
GeFORCE Now
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 363
- DOSYA BOYUTU 50 MB
- Üretici Nvidia
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GeFORCE Now, NVIDIA tarafından geliştirilen, Android telefon ve tabletler üzerinde kullanılabilen bir tür bulut oyun platformudur.
Teknik özelliklerden bağımsız olarak herhangi bir PC'de en son AAA dereceli oyunları nasıl oynayabileceğiniz hakkında daha fazla ayrıntıya girmeden önce, Nvidia’nın PC ve Mac için bulut tabanlı GeForce Now'ın ne olduğunu açıklayalım.
İlk olarak CES 2017'de ortaya çıkan Nvidia GeForce Now, oyunculara uzaktan oluşturulan oyun akışını sunarak yerel PC gereksinimleri hakkında endişelenme ihtiyacını ortadan kaldırıyor - tek ihtiyacınız olan yeterince hızlı bir internet bağlantısı! Nvidia, 15Mbps bağlantı kadar az çalışmasına rağmen, 25-50mbps civarında indirme hızları önerir.
Platform mağazasından oyun satın almanızı gerektiren Google Stadia'nın aksine GeForce Now, Steam, Battle.net ve Uplay gibi oyunlar oynamanıza izin veriyor. Bu, birlikte oynamaya devam etmek için başka bir çevrimiçi mağazaya kaydolmalarına gerek kalmadan, arkadaşlarınızla genellikle olduğu gibi oynamanıza izin verir.
Fortnite gibi 30'dan fazla ücretsiz oyunun yanı sıra, kurulum gerektirmeyen 300'den fazla oyun ve "tek kullanımlık" temelde oynayabileceğiniz 1000'den fazla eski oyun var. İyi haber şu ki, hizmete her hafta daha fazla oyun ekleniyor.
Desteklenmeyen oyunlarda, esasen her oynamak istediğinizde oynamak istediğiniz oyunu yeniden indirirsiniz, bu nedenle bulut tasarruflarını destekleyen oyunlar oynamanız çok önemlidir. Desteklenmeyen oyunlarda bile indirmeler saat yerine saniyeler alır. Tek kullanımlık özellik şimdilik Steam'e özeldir, ancak gelecekte diğer başlatıcılar da eklenebilir.
Bahsedildiği gibi, oyunlar Nvidia’nın Avrupa ve ABD’ye dağılmış 15 sunucu sitesinden birinde uzaktan görüntüleniyor ve üst düzey bir oyun bilgisayarına benzer bir grafik çıkışı sağlıyor. Aslında, aşağıda açıklanan Kurucular Planını seçerseniz, yükseltilmiş RTX sunucuları aracılığıyla gerçek zamanlı ışın izlemeli oyunlar oynayabileceksiniz.
Diğer akış hizmetlerine kıyasla tek dezavantajı çözünürlük sınırıdır; planınız ne olursa olsun 1080p @ 60Hz ile sınırlısınız. Nvidia bu yıl 4K HDR desteği eklemeyi planlıyor, ancak henüz görünür bir yayın penceresi yok.
Nvidia GeFORCE Now Game Plus
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 26
- DOSYA BOYUTU 188 MB
- Üretici Nvidia
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GeFORCE Now, Nvidia'nın bulut oyun servisi. NVIDIA GeForce Now Game Plus, oyun oynamak için oyun bilgisayarı toplama zahmetinden kurtarıyor.
GeForce Now İndir
NVIDIA GeForce Now Game Plus, en son çıkan ve en çok indirilip oynanan oyunları oyun bilgisayarı olmadan oynamanızı sağlayan bir servis. Nvidia’nın bulut oyun servisi GeForce Now, Windows, Mac, Android ve iOS (Safari tarayıcı üzerinden) platformlarında mevcut. Dizüstü bilgisayar ve masaüstü bilgisayarınızda son PC/Mac oyunlarını oynayamamaktan şikayetçiyseniz, Game+ GeForce Now’ı denemelisiniz. Sevdiğiniz oyunları oynamak için oyun bilgisayarı toplamanız gerekmiyor; artık tek ihtiyacınız olan internet bağlantısı! Hemen NVIDIA GeForce Now Game Plus indirin.
GeForce Now Nedir, Ne İşe Yarar?
GeForce Now, Nvidia’nın bulut tabanlı oyun stream (akış) hizmeti ve doğrudan bulut üzerinden cihazınıza gerçek zamanlı oyun deneyimi sunuyor. İlerleyişiniz buluta kaydediliyor, nerede olursanız olun oyununuza kaldığınız yerden devam ediyorsunuz. Game+’ın Türkiye’ye özel GeForce Now sunucuları üzerinden hizmet alıyorsunuz. Desteklenen yüzlerce oyun var. En iyi, en çok oynanan ve en yeni aksiyon oyunları, bulmaca oyunları, macera oyunları, strateji oyunları, yarış oyunları, online multiplayer oyunlar, oynaması ücretsiz oyunlar ve daha fazlası Nvidia GeForce Now servisinde.
GeForce Now üzerinden oyun oynamak için minimum 15Mbps hızda internete sahip olmanız gerekiyor. 60fps’de 720p için 15Mbps internet yeterli iken, 60fps’de 1080p için 25Mbps internet hızınızın olması gerekiyor.
GeForce Now Nasıl Kullanılır?
Öncelikle kayıt olmanız gerekiyor. İlk olarak HızlıGiriş ile kaydol butonuna tıklayıp istenen bilgilerini doldurun. Sonra, açılan ekranda kişisel bilgilerinizi girin ve hemen kaydınızı tamamlayın. Kaydınızı tamamladığınız ekranında bekleme listesine aldığınızın bilgisini görürseniz tamamdır. GeForce Now Türkiye sunucuları aktif edildiğinde ve sıranız geldiğinde size kayıtlı mail adresinizden bir davet gelecek. Size ulaştırılan veya satın aldığınız erişim kodlarını üyelik kaydınızı tamamladıktan sonra profil sayfanızdaki Kod aktivasyon alanına girerek kodunuza tanımlı paketinizi aktif hale getirebilirsiniz.
Basic ve Premium olmak üzere iki paket seçeneğiniz var. Ücretsiz olan Basic abonelik, standart erişim, 1 saatlik oturum süresi, sınırlı kapasite içeriyor. Türkiye fiyatı belli olmayan Premium abonelikte daha uzun oturum süresi veriliyor ve RTX aktif.
GeForce Now indirip kurduktan sonra sağ üst köşede bulunan Ayarlar butonuna tıklayarak kalite ayarlarını ve internet hızını data tüketiminize göre optimize edebilirsiniz. 60fps 720p için 15Mbps, 60fps 1080p için 25Mbps internet hızına ihtiyacınız olduğunu hatırlatayım. Güncelleme noktasında, oyunlarla ilgili tüm güncellemeleri platform otomatik olarak yapıyor. GeForce Now son sürümü PC veya Mac bilgisayarınıza Tamindir üzerinden indirebilirsiniz. Yamalara ilişkin, oyunu başlattıktan sonra ekranda yamaların yüklenmesi gerektiğine dair bir mesaj görebilirsiniz. Çözünürlük ayarları ile ilgili olarak, Nvidia GeForce Now ağ kalitesine ve oyun özelliklerine bağlı olarak oyunları 1080p’ye kadar çözünürlükte ve 60fps’ye kadar yayınlar. Tüm oyunlar için en iyi grafik ayarları otomatik olarak seçilir.
GeForce Now Oyunları
Peki, GeForce Now’da hangi oyunlar var? GeForce Now oyunlar listesi sürekli güncelleniyor, kütüphaneye yeni oyunlar ekleniyor. GeForce Now, birçok dijital oyun mağazasıyla entegre olarak çalışıyor. Bu mağazalardaki kütüphanenizde bulunan oyunları oynayabilirsiniz. Aile dostu, aksiyon, arcade, eğlence, bağımsız, bulmaca, canlandırma, devasa çok oyunculu çevrimiçi (MMO), kahramanın gözünden oynanan ateş etme (FPS), platform, simülasyon, spor, strateji, yarış, çok oyunculu çevrimiçi çarpışma arenası gibi farklı türde PC/Mac oyunları mevcut. Ücretsiz oynanabilen oyunlar da ayrı listeleniyor.