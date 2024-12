Nvidia GeFORCE Now Game Plus

GeFORCE Now, Nvidia'nın bulut oyun servisi. NVIDIA GeForce Now Game Plus, oyun oynamak için oyun bilgisayarı toplama zahmetinden kurtarıyor.

Erkan Calp - 4 YIL ÖNCE GÜNCELLENDİ

GeForce Now İndir

NVIDIA GeForce Now Game Plus, en son çıkan ve en çok indirilip oynanan oyunları oyun bilgisayarı olmadan oynamanızı sağlayan bir servis. Nvidia’nın bulut oyun servisi GeForce Now, Windows, Mac, Android ve iOS (Safari tarayıcı üzerinden) platformlarında mevcut. Dizüstü bilgisayar ve masaüstü bilgisayarınızda son PC/Mac oyunlarını oynayamamaktan şikayetçiyseniz, Game+ GeForce Now’ı denemelisiniz. Sevdiğiniz oyunları oynamak için oyun bilgisayarı toplamanız gerekmiyor; artık tek ihtiyacınız olan internet bağlantısı! Hemen NVIDIA GeForce Now Game Plus indirin.

GeForce Now Nedir, Ne İşe Yarar?

GeForce Now, Nvidia’nın bulut tabanlı oyun stream (akış) hizmeti ve doğrudan bulut üzerinden cihazınıza gerçek zamanlı oyun deneyimi sunuyor. İlerleyişiniz buluta kaydediliyor, nerede olursanız olun oyununuza kaldığınız yerden devam ediyorsunuz. Game+’ın Türkiye’ye özel GeForce Now sunucuları üzerinden hizmet alıyorsunuz. Desteklenen yüzlerce oyun var. En iyi, en çok oynanan ve en yeni aksiyon oyunları, bulmaca oyunları, macera oyunları, strateji oyunları, yarış oyunları, online multiplayer oyunlar, oynaması ücretsiz oyunlar ve daha fazlası Nvidia GeForce Now servisinde.

GeForce Now üzerinden oyun oynamak için minimum 15Mbps hızda internete sahip olmanız gerekiyor. 60fps’de 720p için 15Mbps internet yeterli iken, 60fps’de 1080p için 25Mbps internet hızınızın olması gerekiyor.

GeForce Now Nasıl Kullanılır?

Öncelikle kayıt olmanız gerekiyor. İlk olarak HızlıGiriş ile kaydol butonuna tıklayıp istenen bilgilerini doldurun. Sonra, açılan ekranda kişisel bilgilerinizi girin ve hemen kaydınızı tamamlayın. Kaydınızı tamamladığınız ekranında bekleme listesine aldığınızın bilgisini görürseniz tamamdır. GeForce Now Türkiye sunucuları aktif edildiğinde ve sıranız geldiğinde size kayıtlı mail adresinizden bir davet gelecek. Size ulaştırılan veya satın aldığınız erişim kodlarını üyelik kaydınızı tamamladıktan sonra profil sayfanızdaki Kod aktivasyon alanına girerek kodunuza tanımlı paketinizi aktif hale getirebilirsiniz.

Basic ve Premium olmak üzere iki paket seçeneğiniz var. Ücretsiz olan Basic abonelik, standart erişim, 1 saatlik oturum süresi, sınırlı kapasite içeriyor. Türkiye fiyatı belli olmayan Premium abonelikte daha uzun oturum süresi veriliyor ve RTX aktif.

GeForce Now indirip kurduktan sonra sağ üst köşede bulunan Ayarlar butonuna tıklayarak kalite ayarlarını ve internet hızını data tüketiminize göre optimize edebilirsiniz. 60fps 720p için 15Mbps, 60fps 1080p için 25Mbps internet hızına ihtiyacınız olduğunu hatırlatayım. Güncelleme noktasında, oyunlarla ilgili tüm güncellemeleri platform otomatik olarak yapıyor. GeForce Now son sürümü PC veya Mac bilgisayarınıza Tamindir üzerinden indirebilirsiniz. Yamalara ilişkin, oyunu başlattıktan sonra ekranda yamaların yüklenmesi gerektiğine dair bir mesaj görebilirsiniz. Çözünürlük ayarları ile ilgili olarak, Nvidia GeForce Now ağ kalitesine ve oyun özelliklerine bağlı olarak oyunları 1080p’ye kadar çözünürlükte ve 60fps’ye kadar yayınlar. Tüm oyunlar için en iyi grafik ayarları otomatik olarak seçilir.

GeForce Now Oyunları

Peki, GeForce Now’da hangi oyunlar var? GeForce Now oyunlar listesi sürekli güncelleniyor, kütüphaneye yeni oyunlar ekleniyor. GeForce Now, birçok dijital oyun mağazasıyla entegre olarak çalışıyor. Bu mağazalardaki kütüphanenizde bulunan oyunları oynayabilirsiniz. Aile dostu, aksiyon, arcade, eğlence, bağımsız, bulmaca, canlandırma, devasa çok oyunculu çevrimiçi (MMO), kahramanın gözünden oynanan ateş etme (FPS), platform, simülasyon, spor, strateji, yarış, çok oyunculu çevrimiçi çarpışma arenası gibi farklı türde PC/Mac oyunları mevcut. Ücretsiz oynanabilen oyunlar da ayrı listeleniyor.