OPPO'nun 200 MP Kameralı Katlanabilir Telefonu Sızdı!

OPPO, yakında geniş ekranlı katlanabilir telefonu Find N7 Wide'ı tanıtmaya hazırlanıyor. Güçlü işlemcisi ve üst düzey özellikleriyle en iyi katlanabilir akıllı telefonlar arasında yer alması beklenen modelin birkaç ay içinde tanıtılması bekleniyor. Ancak lansmana hâlâ birkaç ay olması, sızıntıların duracağı anlamına gelmiyor. Nitekim telefonun tasarımıyla ilgili yeni bir sızıntı daha ortaya çıktı. İşte OPPO Find N7 Wide’ın tasarımına dair son bilgiler...

OPPO Find N7 Wide Tasarımı Nasıl Olacak?

Katlanabilir akıllı telefon pazarında yeni bir trend başlamış durumda. Üreticiler artık dikey olarak uzun modeller yerine daha geniş ekran sunan katlanabilir cihazlara yöneliyor. Samsung, Huawei ve Apple’ın böyle bir cihaz üzerinde çalıştığı konuşulurken, OPPO da yarışa katılan markalar arasında yer alıyor. Çin merkezli güvenilir sızıntı kaynağı Smart Pikachu tarafından paylaşılan bilgilere göre OPPO'nun Find N7 Wide adını taşıması beklenen yeni geniş ekranlı katlanabilir telefonunun tasarımıyla ilgili dikkat çekici detaylar ortaya çıktı.

Son sızıntıya göre yeni katlanabilir akıllı telefon ekrandaki katlanma izini ciddi şekilde azaltacak bir ekran teknolojisiyle gelecek. Bilindiği üzere katlanabilir telefon üreticileri uzun süredir ekranın tam ortasında oluşan bu katlama izini tamamen ortadan kaldırmak için çalışmalar yürütüyor. Henüz bu izi tamamen yok etmeyi başaran bir marka bulunmasa da bazı üreticiler katlama izini oldukça azaltmayı başarmış durumda. OPPO da bunlardan biri. Bu nedenle OPPO Find N7 Wide'ın da katlanma izini neredeyse hiç göstermeyeceği iddia ediliyor.

Bununla birlikte aynı kaynak cihazın arka taraftaki kamera tasarımıyla ilgili bazı detaylar da paylaştı. İddiaya göre kameralar yatay olarak sıralanacak. Günümüzde birçok popüler katlanabilir telefonda dikey kamera dizilimi tercih edilirken yatay dizilime sahip modeller de yok değil. OPPO Find N7 Wide'ın da bunlardan biri olacağı belirtiliyor.

Öte yandan daha önce ortaya çıkan sızıntılar ise telefonun 7,6 inç büyüklüğünde iç ekran ve 5,5 inçlik kapak ekranıyla geleceğini göstermişti. Peki OPPO Find N7 Wide'ın diğer özellikleri neler olacak ve model ne zaman tanıtılacak?

OPPO Find N7 Wide Özellikleri Neler Olacak?

Ekran: 7,6 inç iç ekran, 5,5 inç kapak ekranı

7,6 inç iç ekran, 5,5 inç kapak ekranı İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 (2 nm)

Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 (2 nm) Arka Kameralar: 200 MP ana + 50 MP ultra geniş açılı + 50 MP periskop telefoto

200 MP ana + 50 MP ultra geniş açılı + 50 MP periskop telefoto Batarya: 6.000 mAh

6.000 mAh Şarj Hızı: 80W kablolu, 50W kablosuz

OPPO Find N7 Wide Ne Zaman Tanıtılacak?

OPPO Find N7 Wide'ın tanıtım tarihi henüz resmî olarak açıklanmış değil. Ancak güvenilir sızıntı kaynakları cihazın 2027 yılının ilk çeyreğinde tanıtılacağını öne sürüyor. Bu da önümüzde en az birkaç ay olduğunu gösteriyor. Modelin piyasaya sürüldüğünde özellikle geniş ekranlı tasarımıyla dikkat çekmesi bekleniyor.

Editörün Yorumu

Merakla beklenen OPPO Find N7 Wide, hem tasarımı hem de teknik özellikleriyle oldukça iddialı olacak gibi görünüyor. Ben şahsen geniş ekranlı katlanabilir telefonları daha çok seviyorum çünkü bana daha kullanışlı geliyor. Bu nedenle OPPO'nun da diğer markalar gibi böyle bir modelle karşımıza çıkacak olmasından memnunum.