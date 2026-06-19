OPPO'dan Dimensity İşlemcili Telefon Geliyor! 8 GB RAM ve Dahası

OPPO'nun yeni telefonu Reno 16F'ye dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda Reno 16F'nin tanıtım tarihi ve işlemcisi belli oldu. Cihazda MediaTek tarafından geliştirilen orta sınıf bir Dimensity işlemcisi bulunacak. Bu sayede donanımı pek zorlamayan mobil oyunlar sorunsuz oynanabilecek.

OPPO Reno 16F'nin İşlemcisi Nasıl Olacak?

İddiaya göre Reno 16F'de Dimensity 7300 işlemcisi bulunacak. Bu işlemci, MediaTek tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirildi. Nanometre (nm), işlemcinin içinde bulunan transistörlerin birbirine olan uzaklığını ve boyutunu gösteriyor. Nm değeri küçüldükçe transistörün boyutu da küçülüyor. Böylece aynı yüzey alanına daha fazla transistör sığdırılabiliyor.

4 nm işlemci, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha yüksek performans sunuyor hem de daha verimli çalışıyor. Ayrıca bir işlemcide transistör boyutu küçüldükçe transistörlerin çalışması için gerekli olan voltaj ve harcanan güç de azalıyor. Yüksek verimlilik sayesinde pil ömrü de olumlu yönde etkileniyor.

Dimensity 7300 işlemcisi, popüler battle royale oyunu PUBG Mobile'ı ortalama 40 FPS, MOBA türündeki Mobile Legends: Bang Bang'i ortalama 83 FPS, çevrim içi FPS oyunu Call of Duty Mobile'ı ise ortalama 89 FPS'te çalıştırıyor. Yani yeni telefonda donanımı pek zorlamayan mobil oyunlar sorunsuz oynanabilecek.

Orta segmentte konumlanan işlemcide 2.5 GHz hızında çalışan dört çekirdek ve 2.0 GHz hızında çalışan dört çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut. Bu işlemci daha önce vivo Y500, CMF Phone 1 ve TECNO Camon 40 Pro dahil olmak üzere pek çok telefonda tercih edilmişti.

Serinin bir önceki modeli OPPO Reno 15F'de Snapdragon 6 Gen 1 işlemcisi tercih edilmişti. Bu işlemci de söz konusu mobil oyunları çalıştırabiliyor. Qualcomm tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemcide 2.2 GHz hızında çalışan dört çekirdek ve 1.8 GHz hızında çalışan dört çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek yer alıyor.

OPPO Reno 16F'de Kaç GB RAM Ve Depolama Alanı Bulunacak?

OPPO'nun yeni telefonunda yalnızca 8 GB RAM seçeneği bulunacak. Depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB olmak üzere iki farklı seçenek yer alacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli Reno 15F'de 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği mevcut. Reno 15F'nin depolama tarafında ise 128 GB, 256 GB ve 512 GB seçenekleri bulunuyor.

OPPO Reno 16F Ne Zaman Tanıtılacak?

OPPO Reno 16F, 3 Temmuz 2026 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri ve fiyatı belli olacak. Telefon açık mor, koyu mor ve beyaz olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile birlikte satışa sunulacak. Bu arada serinin bir önceki modeli OPPO Reno 15F, 2026 yılının ocak ayında tanıtılmıştı.

OPPO Reno 16F Türkiye'de Satılacak mı?

OPPO Reno 16F'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair açıklama yapılmadı. Türkiye'de Reno 15F, Reno 15 Pro ve Reno 15 dahil olmak üzere OPPO'nun pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Reno 16F'nin Türkiye'de satışa sunulma ihtimali bulunuyor.

OPPO Reno 16F'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

OPPO Reno 15F 32 bin TL civarında fiyat etiketiyle satılıyor. Reno 16F'nin önceki modelden daha iyi özelliklere sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 35 bin TL civarında bir fiyat ile satışa sunulabilir. Konuya dair herhangi bir açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ile satılabileceğnii belirtelim.

Editörün Yorumu

OPPO Reno 16F'nin tasarımını çok beğendim. Tercih edilen renk seçenekleri, telefonun çok şık bir görünüme sahip olmasını sağlamış. Reno 15F'de de benzer bir tasarım tercih edilmişti. Yeni telefonun ayrıca Mobile Legends: Bang Bang gibi donanımı pek zorlamayan mobil oyunları kasma, donma veya takılma gibi bir sorun olmadan çalıştırabileceğini söyleyebilirim.