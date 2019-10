Origin Access'a Bu Ay Altı Yeni Ücretsiz Oyun Gelecek

Xbox One sonrasında PC platformuna Origin Access adıyla gelen Electronic Arts'ın ücretli abonelik servisi, 2018 yılından bu yana kendi içinde Origin Access Basic ve Origin Access Premier olarak ikiye ayrılıyor. Aynı EA Access gibi Origin Access da ücretsiz oyun kütüphanesine sahip ve içeriğinde sayısız PC oyunu mevcut. Electronic Arts yaptığı açıklama ile bu ayın sonlarında doğru altı yeni oyunun daha kütüphaneye ekleneceğini duyurdu.

24 Ekim 2019 tarihi itibarıyla eklenecek olan oyunlar Dead Cells, Home Behind, Nex Machina, Shantae: Half Genie Hero, Shio ve Slay the Spire olacak.

Dead Cells

Motion Twin tarafından geliştirilmiş olan Roguelike ve Metroidvania karışımı Dead Cells, 2018 yılının Ağustos ayında satışa sunulmuştu. Zindandaki cesedin kontrolünü eline alan bir yaratığın rolünde olduğumuz oyunda, hedefimiz dışarı çıkmak olacak. Yolumuz boyunca çeşitli düşmanlara karşı farklı farklı silahlar kullanacağız. Ayrıca yapacağımız araştırma sırasında hazineler ve işimize yarayabilecek araçlar da toplamamız mümkün olacak.

Slay the Spire

Slay the Spire, piyasadaki roguelike oyunlardan bir tanesi. İçeriğinde bulunan birbirinden farklı düşmanlar ve boss'lar ile karşılaşarak üç bölüm boyunca The Spire'a tırmanmaya çalışıyorsunuz. Heart of the Spire'a çıkarken boss'a ulaşmak için üstesinden gelmenizin gerekeceği birçok meydan okumayla karşılaşacaksınız.

Shantae: Half Genie Hero

WayForward tarafından hem geliştirilmiş hem de yayınlanmış olan Shantae: Half Genie Hero oyununda, oyuna adını veren Shantae isimli bir karakteri yöneteceğiz. Bir suç dalgasının Sequin Land'ı tehdit ettiği konuya göre karakterimizin özel güçlerini kullanarak bölgeyi eski güzel günlerine döndürmek bize düşecek.

Shio

Kung Fu filmlerinden esinlenilerek oluşturulmuş olan Shio, zorlayıcı bir platform oyunu. Coconut Island Studio tarafından geliştirilmiş olan oyun 2017 yılında satışa sunulmuştu. Fenerlerden fenerlere atlayarak ilerleyeceğiniz oyunda, size sunulan dünyayı keşfetmeye çalışacaksınız.

Home Behind

2016 yılında satışa sunulmuş olan Home Behind oyununda, bir isyancı çetesi tarafından yurdundan kovulan bir sığınmacı rolünde olacaksınız. İşin daha da kötü yanı eviniz yok edilmiş ve aileniz de kayıplara karışmıştır. Amacınız ise açlık, hastalık ve çeşitli tehditler ile mücadele ederek hayatta kalmaya çalışmak olacak.

Nex Machina

Housemarque stüdyosunun tepe kamera açısından oynanan aksiyon oyunu Nex Machina, 2017 yılında satışa sunulmuştu. Robotron ve Smash TV'nin esin kaynağı olduğu kablolu ilkel siberalem (Cablepunk) temalı oyun, uzak bir gelecekte geçiyor. İlerleyiş boyunca odalardan odalara geçiş yaparak düşmanları bertaraf edip insanları kurtarmak için mücadele edeceksiniz.

Eğer Origin Access Premier abonesiyseniz, 24 Ekim 2019 tarihinde Shantae: Half Genie Hero oyununun Pirate Queen's Quest, Friends to the End ve Costume Pack içeriğinin bulunduğu Ultimate sürümüne sahip olacağınızı söyleyelim.