Hesap güvenliği oldukça önemli bir konudur. İki faktörlü kimlik doğrulama sistemi, hesabınızın çalınmasını zorlaştırır. Origin’de de iki faktörlü kimlik doğrulama özelliği bulunuyor. Origin’de iki faktörlü kimlik doğrulama özelliğini aktif edebilir ve hesabınızın çalınmasına karşı bir önlem almış olursunuz.

Electronic Arts, geçtiğimiz günlerde Ekim ayının Ulusal Siber Güvenlik Farkındalığı ayı olarak kabul edilmesi kapsamında bir kampanya başlattı. Electronic Arts, iki aşamalı kimlik doğrulama özelliğini aktif eden kullanıcılara ücretsiz olarak bir aylık Origin Access Basic aboneliği hediye edeceğini duyurdu. İki faktörlü kimlik doğrulama özelliğini aktif eden kullanıcılar, 1 Kasım 2019 tarihinden itibaren ücretsiz olarak bir aylık Origin Access Basic aboneliğine sahip olacak. Eğer oyun oynamayı seviyorsanız, hem hesap güvenliğiniz açısından hem de bir aylık ücretsiz Origin Access Basic aboneliği açısından bu fırsatı kaçırmayın. Bu yazıda, Origin’de iki faktörlü kimlik doğrulama özelliğini nasıl aktif edebileceğinizi öğreneceksiniz.

Origin’de İki Faktörlü Kimlik Doğrulama Özelliği Nasıl Aktif Edilir?

1. Öncelikle Origin uygulamasını bilgisayarınıza indirin ve yükleyin.

2. Yükleme işlemi tamamlandıktan sonra Origin uygulaması üzerinden oturum açın.

3. Daha sonra üst kısımda yer alan menülerden Origin yazısına tıklayın ve hemen ardından “EA Account and Biling” yazısına tıklayın.

4. Bu işlemi gerçekleştirdikten sonra varsayılan tarayıcınız üzerinden EA hesabınızın yer aldığı resmi web sitesi açılacak.

5. Açılan sayfa üzerinden “Security” sekmesine tıklayın. Daha sonra “Login Verification” kategorisinin alt kısmında yer alan “Turn on” butonuna tıklayın.

6. “Turn on” butonuna tıkladıktan sonra bir pencere çıkacak. Çıkan pencere üzerinden “Send Security Code” butonuna tıklayın. Bu işlem sonucunda e-posta kutunuza bir kod gönderilecek.

7. E-posta kutunuza gelen kodu kutucuğa girdikten sonra iki faktörlü giriş doğrulaması için e-mail, Authenticator uygulaması ve text message olmak üzere üç adet seçenek çıkacak. Bu seçeneklerden hangisi ile iki faktörlü giriş yapmayı istiyorsanız, o seçeneği seçin ve “Continue” butonuna tıklayın. Ek olarak, “Text Message” seçeneğini seçerseniz, güvenlik kodunun mesaj yoluyla iletilmesi için telefon numaranızı da girmek zorunda olduğunuzu belirtelim. Google tarafından geliştirilen Authenticator uygulamasını seçerseniz, Origin hesabınıza giriş yaparken Authenticator’da yer alan güvenlik kodunu girmeniz gerekiyor. E-mail seçeneğini seçerseniz, Origin hesabınıza giriş yaparken e-posta kutunuza gelen güvenlik kodunu girmeniz gerektiğini belirtelim.

8. Daha sonra güvenlik kodu gönderilecek. Örneğin, bir önceki adımda “e-mail” seçeneğini seçtiyseniz, e-posta kutunuza bir güvenlik kodu gönderilecektir veya “Text Message” seçeneğini seçtiyseniz, akıllı telefonunuza bir güvenlik kodunun yer aldığı mesaj gönderilecektir. Gönderilen güvenlik kodunu girin.

9. Güvenlik kodunu girdikten sonra yedek kodlar listesini göreceksiniz. E-postanıza veya akıllı telefonunuza ulaşamadığınız zaman bu yedek kodlardan birini girerek Origin hesabınızda oturum açabilirsiniz. Dolayısıyla büyük bir öneme sahip olan bu yedek kodlar listesini saklayın.