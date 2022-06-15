Jeff Bezos Kimdir? Jeff Bezos Serveti Ne Kadar?

Jeff Bezos kimdir sorusunu soran kişilerin çoğu, Jeff Bezos serveti ne kadar sorusunun da yanıtını merak ediyor. Dünyanın en zengin insanlarından bir tanesi olan ve hemen hemen herkes tarafından tanınan Bezos’a ilişkin merak edilen soruları cevaplayacağız.

Özellikle Amazon isimli e-ticaret devi ile tanınan Jeff Bezos, bu zamana kadar pek çok başarının altına imza attı. Elde ettiği başarılar sayesinde dünyanın en zengin insanları arasına giren Bezos’un hayatı oldukça merak ediliyor.

Hazırladığımız yazıda tüm dünyada çok popüler olan girişimci, medya sahibi ve yatırımcı Bezos’a dair merak edilen çeşitli soruları yanıtlayacağız. Dolayısıyla hazırladığımız yazıya göz atarak Bezos’un hayatı hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Jeff Bezos Kimdir?

Jeffrey Preston Bezos (Jeff Bezos), 12 Ocak 1964 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nin New Mexico eyaletinin en büyük şehri olan Albuquerque’de doğdu. Bezos’un annesi ve babası yaklaşık bir yıl sonra boşanma kararı aldı. Jeff 4 yaşındayken, annesi Mike Bezos isimli bir Küba göçmeni ile evlendi.

Jeff Bezos, 1986 yılında Princeton Üniversitesi bilgisayar bilimi ve elektrik mühendisliği bölümünü dereceyle bitirdi. Bezos, üniversiteden mezun olduktan sonra fintech (finans teknolojisi) telekomünikasyon girişimi olan Fitel’de çalışmaya başladı.

Yalnızca aylar içerisinde müşteri hizmetleri müdürlüğüne terfi eden Bezos, bir süre sonra bankacılık sektörüne geçiş yaptı. Jeff daha sonra yeni kurulan DE Shaw & Co isimli yatırım şirketinde çalışmaya başladı. Bezos 30 yaşındayken DE Shaw & Co şirketinin kıdemli başkan yardımcılığına terfi etti.

Bezos, her ne kadar finans sektöründe başarılı bir kariyer yapmış olsa da gelişmekte olan e-ticaret dünyasına adım atmak istedi. Bu nedenden dolayı DE Shaw şirketinden ayrılan Bezos, ebeveynlerinden ve diğer yatırımcılardan finansal yardım alarak çevrim içi bir kitapçı kurmak için harekete geçti.

Günümüzde e-ticaret devi hâline gelen ve dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından gün içerisinde sık sık tercih edilen Amazon, tıpkı başarılı birçok girişim gibi bir garajda şekillendi. Amazon, ilk etapta Cadabra olarak adlandırıldı fakat bir süre sonra isimde değişikliğe gidildi.

Çok kısa süre içerisinde inanılmaz bir başarı elde eden Amazon’un satışları yalnızca iki ay içinde haftada 200 bin dolara ulaştı. Çevrim içi platform, Bezos’un tahmininden çok daha hızlı bir şekilde büyüdü. Amazon.com, 1997 yılında ilk kez halka az (IPO) edildi.

1990’lı yıllarda birçok internet girişimi başarısız olurken Amazon büyük bir başarı elde etti. Başlangıçta yalnızca kitap satan çevrim içi platform, 1998 yılında envanterini oyuncaklar, elektronik ürünler, giysiler ve daha pek çok ürün ile genişletti.

Bezos, Amazon Web Services (AWS) isimli hizmeti sundu. Bir yıl sonra Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) ile AWS adına 600 milyon dolar tutarında bir sözleşme imzalandı. 2007 yılında ise Amazon Kindle isimli e-kitap okuyucu piyasaya sürüldü. Satışa sunulan ürün, dünya genelinde çok sayıda kişi tarafından oldukça beğenildi.

Jeff Bezos, 2017 yılında Whole Foods isimli çok uluslu süpermarket zincirini 13,7 milyar dolar karşılığında satın aldı. Amazon, 2018 yılında 2 milyar dolar tutarındaki üç aylık kazançla bu zamana kadarki en yükse kârını bildirdi. E-ticaret devinin değeri 2018 yılının sonunda 1 trilyon dolardan fazlaydı.

Amazon platformu ile oldukça büyük bir başarının altına imza atan Jeff Bezos, 2000 yılında Blue Origin isimli bir şirket kurdu. Uzay yolculuğunun maliyetini düşürmek için çeşitli teknolojiler geliştiren şirket, on yıldan fazla süredir arka planda faaliyet gösterdi.

Jeff Bezos, 2016 yılında şirketi gazetecilere tanıttı. Şirket, insanların yalnızca uzayı ziyaret etmekle kalmayıp aynı zamanda uzayda kolonileşme vizyonunu da gözler önüne serdi. Blue Origin, iki yıl sonra New Shepard roketinin test uçuşlarını gerçekleştirdi. Bezos ayrıca 2021 yılında 3 kişi ile beraber uzaya yolculuk etti.

Bezos, uzaya giden bir yol inşa edeceklerini ve bunun ardından inanılmaz şeylerin olacağını söyledi. NASA (National Aeronautics and Space Administration), 2019 yılında Ay’a ve Mars’a yolculuk için çeşitli projeler kapsamında Blue Origin ile iş birliği yaptı. Blue Origin ayrıca yeniden kullanılabilir roketler için NASA ile birlikte çalışıyor.

Amazon, Whole Foods ve Blue Origin’in yanı sıra medya şirketine de sahip olan Jeff Bezos, 2013 yılında The Washington Post’u (TWP) 250 milyon dolar karşılığında satın aldı. İngilizce yayın yapan TWP, Washington eyaletinin en önemli gazetesidir.

Jeff Bezos Serveti Ne Kadar?

Modern tarihte 100 milyar doların üzerinde bir servete sahip ilk kişi olmayı başaran Jeff Bezos’un net serveti 171 milyar dolardır. Bezos, dünyanın en zengin insanlarının yer aldığı Forbes 500 listesinde ikinci sırada konumlanıyor.

2021 yılında Amazon’un CEO’luk görevinden ayrılan Bezos, e-ticaret devinin en büyük hissedarı olmaya devam ediyor. Bu zamana kadar birçok önemli başarının altına imza atan Bezos ayrıca Amerika Birleşik Devletleri’nin en büyük toprak sahiplerinden bir tanesidir.

Bezos, çok sayıda kişinin hayallerini süsleyen 65 milyon dolar değerindeki Gulfstream G650ER isimli özel jete de sahip.

Bu yazıda dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından tercih edilen e-ticaret devi Amazon’un ve uzay çalışmaları gerçekleştiren Blue Origin’in kurucusu Jeff Bezos’un hayatını anlattık. Hazırladığımız yazıda ayrıca Bezos’un servetine de yer verdik. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.