PlayStation 5 Dijital Sürüm Türkiye Fiyatı Açıklandı!

Yeni nesil video oyun sistemi PlayStation 5 Dijital Sürüm Türkiye fiyatı belli oldu. PlayStation 5 Dijital Sürüm ne kadar? PS5 Dijital Sürüm fiyatı nedir? PlayStation 5 Dijital Sürüm Türkiye fiyatı hakkında merak edilenler haberimizde.

PlayStation 5 Dijital Sürüm Türkiye Fiyatı

PlayStation Türkiye tarafından resmi açıklama geldi ve PlayStation 5 Dijital Sürüm Türkiye fiyatı belirlendi. PlayStation 5 Dijital Sürüm, 5999 TL tavsiye edilen perakende satış fiyatıyla oyuncularla buluşacak. PlayStation 5 Dijital Sürüm Şubat 2021’de Türkiye’de satışa sunulacak.

PlayStation Türkiye yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi:

"PlayStation 5 Dijital Sürümün Şubat 2021’de Türkiye’de satışa çıkacağını duyurmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. PlayStation 5 Dijital Sürüm, 5999 TL tavsiye edilen perakende satış fiyatıyla oyuncularla buluşuyor. PlayStation 5 Dijital sürüm, PS5 konsolunun Ultra HD Blu-ray disk okuyucu içermeyen tamamen dijital versiyonudur. PS5 ve PS5 Dijital Sürüm olmak üzere her iki konsol da oyunculara tamamen aynı özellikleri ve aynı performansı sunuyor. İki PS5 modeli de ultra-yüksek hızlı SSD sayesinde yıldırım hızında yüklemelere; dokunsal geri bildirim desteğiyle derin kapsayıcılığa, uyarlanabilir tetiklere; 3D Ses teknolojisine; ve tamamen yeni nesil için tasarlanmış muhteşem PlayStation oyunlarına sahip."

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PS5, AMD Zen 2 temelli CP, 3.5GHz 8 Çekirdekli işlemciden gücünü alacak ve özel bir AMD RDNA 2 tabanlı GPU ile gelecek. 16GB RAM'e sahip olacak olan PlayStation 5, yüksek hızlı SSD ile fark yaratacak.

PS5 konsolu, özel üretim entegre CPU ve GPU mimarisi ile yüksek doğruluğa sahip 4K görüntüler sunabilirken, aynı zamanda entegre I/O teknolojisine sahip ultra-yüksek hızlı SSD ile yıldırım hızında yükleme süreleri sağlıyor. Yeni nesil konsol, DualSense kablosuz kontrol cihazı ve 3D ses teknolojisi özelliğiyle olağanüstü kapsama hissi yaşatıyor.