2021 Konsol Vergisi Açıklandı! Vergi Miktarı Düşürüldü

2021 konsol vergisi konusunda merakla beklenen karar 31 Aralık itibarıyla ortaya çıktı. Resmi Gazete üzerinden yayınlanan yeni İthalat Rejimi Kararnamesi içerisinde, video oyun konsollarından alınacak vergi miktarına yer verildi. Halihazırda yüzde 50 gibi çok yüksek rakamlarda vergilendirme yapılan video oyun konsollarında vergi miktarı yüzde 20 oranına düştü.

Yaz aylarından önce Türkiye'de beklenmedik bir gelişme yaşanmış ve oyun konsollarındaki vergi ansızın yükseltilmişti. Yeni nesil oyun konsollarının piyasaya sürülmesinden hemen önce alınan kararla birlikte video oyun konsollarındaki verginin miktarının 2020'nin sonuna kadar yüzde 50 oranında olacağı duyurulmuştu.

Vergi artışının sadece 2020 itibarıyla geçerli olacağının altı çizilirken, bu kararın ardından hem PlayStation 5 hem de Xbox Series X, 8.300 lira fiyat etiketiyle piyasaya sürülmüşlerdi. Oyuncuların büyük kısmı ise merakla yeni yılda uygulanacak vergilerin oranlarını bekler olmuşlardı.

2021 konsol vergisi düşürüldü mü?

Dün itibarıyla yayınlanan bir Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi içerisinde video oyun konsolları üzerinden alınabilecek vergi haddine dair detaylar yer almıştı. Yayınlanan belgede vergi miktarının yüzde 100 oranına kadar çıkarılabileceğinden bahsediliyordu. Fakat işin uzmanları, vergi haddi tanımının uygulanacak verginin oranını ifade etmediğini dile getirmişlerdi.

Vergilendirmenin oranının tam olarak belirlenmesi için ayrıca yayınlanacak olan 2021 İthalat Rejimi Kararnamesi açıklanmasının gelmesinin beklenmesi gerektiği aktarılmıştı. Birkaç saat önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzası ile yayınlanan yeni kararname ile 2021 yılında uygulanacak vergi gün yüzüne çıkmış oldu.

Resmi Gazete’nin bugünkü 3. mükerrer sayısında yayımlanan İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 3351) ile 1 Ocak 2021’den itibaren video oyun konsollarına yüzde 20 vergi uygulanacağı kesinleşimiş oldu. Daha önce mezkur vergi yüzde 50 oranındaydı.

Alınan karardan sonra yeni yılda oyun konsollarındaki fiyatlandırma politikasının değişebileceği ve oyun konsollarının fiyatlarında indirime gidilebileceği söylenenler arasında yerini aldı. Bu karar sonrasında halihazırda ülkemizde satılan PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X ve Nintendo Switch gibi ürünlerin fiyatlarının aşağı çekileceği düşünülüyor.