PlayStation 6 Bekleyenlere Kötü Haber! Çok Daha Fazla Gecikebilir

Sony'nin yeni nesil oyun konsolu PlayStation 6 için yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Şirket son olarak 2024 yılında PlayStation 5 Pro modelini piyasaya sürmüştü. Bu nedenle gözler artık PlayStation 6'ya çevrilmiş durumda. Geçtiğimiz şubat ayında yayınlanan kapsamlı bir raporda konsolun teknik özellikleri ortaya çıkmıştı. Bugün ise PlayStation 6'yı merakla bekleyen oyuncular için dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Gelen bilgilere göre konsolun çıkış tarihi beklenenden daha ileri bir tarihe ertelenmiş olabilir.

PlayStation 6 Ne Zaman Çıkacak?

PlayStation 6'nın çıkış tarihi henüz resmî olarak açıklanmadı. İlk etapta 2027 yılında piyasaya sürüleceği konuşuluyordu. Ancak son yıllarda teknoloji dünyasında artan donanım maliyetleri ve tedarik sorunları nedeniyle beklentiler 2028 yılına kaymıştı. Yeni ortaya çıkan bilgiler ise çıkış tarihinin 2029'a kadar ertelenebileceğine işaret ediyor.

Uluslararası oyun şirketi Embracer Group tarafından paylaşılan yeni bir rapora göre Sony, PlayStation 6'nın lansmanını 2027'den 2028'e hatta 2029'a kadar ertelemeyi değerlendiriyor olabilir. Raporda her iki tarih ihtimaline de yer veriliyor. Eğer bu iddia doğru çıkarsa oyuncuların Sony'nin yeni oyun konsoluna kavuşmak için birkaç yıl daha beklemesi gerekecek gibi görünüyor.

PlayStation 6'nın Çıkışı Neden Gecikebilir?

PlayStation 6'nın ertelenebileceğine yönelik iddiaların arkasında donanım maliyetlerindeki artışın önemli bir role sahip olduğu düşünülüyor. Bildiğiniz üzere son yıllarda yapay zekâ alanında önemli ilerlemeler kaydedildi. Bu gelişmeler bize ChatGPT gibi hayatımızda önemli bir yer edinen araçlar kazandırırken, donanım tarafında da maliyetlerin yükselmesine neden oldu. Özellikle bellek fiyatları küresel olarak ciddi şekilde arttı.

PlayStation 6'da ise yüksek miktarda bellek kullanılması gerektiği için bu durum üretim maliyetlerini doğrudan etkiliyor. Sony ise böyle bir ortamda çok yüksek fiyatlı bir konsol çıkararak istediği kârı elde edemeyebilir. Üstelik yüksek fiyat etiketi nedeniyle beklenen satış rakamlarına da ulaşamayabilir. Bu nedenle şirket, maliyetlerin daha da düşeceği yani çok daha iyi şartların olacağı bir dönemi bekliyor olabilir. Tabii tüm bunların şu an için birer beklenti olduğunu söyleyelim. Henüz resmî bir açıklama yapılmış değil.

PlayStation 6 Özellikleri Neler Olacak?

İşlemci (CPU): AMD Zen 6

AMD Zen 6 Grafik Birimi (GPU): Özelleştirilmiş AMD RDNA 5

Özelleştirilmiş AMD RDNA 5 Render Performansı: 34-40 TFlops

34-40 TFlops Bant Genişliği: 640 GB/s

640 GB/s Bellek (RAM): 30 GB GDDR7

30 GB GDDR7 Veri Yolu: 160-bit veri yolu yapılandırması

160-bit veri yolu yapılandırması Bellek Hızı: 32 Gbps

PlayStation 6'nın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

PlayStation 6'nın resmî satış fiyatı henüz açıklanmış değil. Ancak sektör kaynaklarına göre konsolun 699 dolar civarında bir fiyat etiketiyle piyasaya sürülebileceği konuşuluyor. Türkiye fiyatının ise döviz kurları ve vergi oranları göz önüne alındığında en az 60 bin TL olabileceği tahmin ediliyor. Hatta fiyatın 90 bin TL'ye kadar yükselebileceği söyleniyor. Kesin fiyatın ise tanıtımda açıklanması bekleniyor.

Editörün Yorumu

PlayStation 6'nın 2028 veya 2029'a ertelenme ihtimali hiç de sürpriz olmaz. Son yıllarda yapay zekâ yatırımlarının oldukça artmasıyla birlikte özellikle bellek maliyetlerinde ciddi artışlar yaşandı. Sony'nin yeni konsolunu güçlü donanımlarla piyasaya sürmek istemesi nedeniyle şirketin maliyetlerin biraz daha düşmesini beklemesi de mantıklı görünüyor.