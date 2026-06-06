PlayStation Türkiye'den Duygulandıran Hareket! Küçük Oyuncuya PS5 Sürprizi

Zaman zaman bazı teknoloji şirketlerinin kullanıcıların gönlünü kazanan hamleler yaptığını görüyoruz. Bu sayede herkesin takdirini toplayan şirketlerden biri de Sony çatısı altında faaliyet gösteren PlayStation oldu. PlayStation Türkiye, PlayStation 4 konsolu sürekli bozulan ve artık tamir ettiremediği için üzülen bir çocuğa sürpriz yaptı.

Sony, PlayStation'ı Bozulan Çocuğa Nasıl Bir Sürpriz Yaptı?

Geçtiğimiz günlerde PlayStation 4 sahibi küçük yaştaki bir kullanıcı, sosyal medya üzerinden paylaştığı videoyla birçok kişiyi duygulandırmıştı. Videoda sahip olduğu PS4'ün sürekli arızalandığını ve babasının olmaması nedeniyle maddi zorluklar yaşadığını anlatan kullanıcı, destek talebinde bulunarak PlayStation Türkiye'nin resmî hesabını etiketlemişti. Kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandıran paylaşım çok sayıda kullanıcıdan destek görürken bugün sevindiren haber geldi.

Herkese selamlar,



Süreci merak eden çok fazla mesaj aldık ve sizlerle paylaşmak istedik.



Yorumların tam aksine ilk günden itibaren yoğun uğraşlar sonucunda henüz ulaşabildik, özel mesajlarımıza bakmak yerine araba editleri paylaşıyordu 👑



Yakında hediyeleri ulaşacak.💙 — PlayStation Türkiye (@PlayStationTR) June 5, 2026

Paylaşımın ardından kullanıcının günler boyunca sessiz kalması, PlayStation Türkiye'nin konuya kayıtsız kaldığını düşündürmüştü. Ancak kısa süre önce yaşanan son gelişme, durumun farklı olduğunu gösterdi. Öyle ki şirket, resmi X hesabı üzerinden bir gönderiye yaptığı yanıtta söz konusu kullanıcıya ulaşabilmek için uzun süredir çaba gösterdiklerini açıkladı.

İlk günden itibaren kullanıcıyla iletişim kurmaya çalıştıklarını belirten PlayStation Türkiye ekibi, uzun uğraşların ardından nihayet ulaştıklarını ifade etti. Şirket ayrıca hazırlanan hediyelerin kısa süre içerisinde kullanıcıya ulaştırılacağını duyurdu. Firmanın bu yorumu kullanıcılardan takdir topladı.

PlayStation Türkiye'nin Gönderdiği Hediyeler Neler?

Kullanıcının hediyelerine yakında ulaşacağı açıklanırken, oyuncuya tam olarak neler gönderildiği de merak konusu oldu. Şirket bu konuda net bir bilgi paylaşmasa da en yeni oyun konsolu PlayStation 5’in gönderilmiş olma ihtimali oldukça yüksek görünüyor. Zira kullanıcının hâlihazırda PlayStation 4'e sahip olduğu biliniyor. Bu nedenle aynı modelin tekrar gönderilmesi pek olası değil. Ki PS4 üretimi de çoktan sona ermiş durumda.

PlayStation’ın açıklamasında "hediyeler" ifadesinin kullanıldığını görüyoruz. Bu da yalnızca bir konsolun değil; oyun kolu ve oyunların da hediyeler arasında yer aldığını düşündürüyor. Kullanıcının ekonomik açıdan zor bir durumda olduğu göz önüne alındığında PlayStation Store üzerinden ayrıca oyun satın almanın da kolay olmayacağı açık. Bu nedenle oyunların da hediye edilmiş olma ihtimali oldukça yüksek görünüyor.

Editörün Yorumu

PlayStation Türkiye'nin küçük oyuncuya yaptığı bu sürpriz gerçekten takdir edilesi bir hareket. Küçük bir çocuğa ona unutamayacağı bir mutluluk yaşatmak güzel bir duygu. Özellikle ülkemizdeki ekonomik koşulların birçok aile için zorlayıcı olduğu bir dönemde yapılan bu tür destekler yalnızca sadece bir hediye değil, çok daha fazlası. Umarım diğer oyun ve teknoloji şirketlerinden de benzer hamleler görürüz.