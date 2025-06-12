Yeni PlayStation El Konsolu Performansıyla PS5 Oyunlarını Çalıştırabilecek!

Japonya merkezli teknoloji devi Sony, uzun süredir sessiz kaldığı el konsolu pazarına geri dönmeye hazırlanıyor. Şirketin, yalnızca PS Portal gibi bir yardımcı cihaz yerine, bağımsız olarak çalışabilen yeni nesil bir taşınabilir PlayStation modeli üzerinde çalıştığı iddia ediliyor.

Henüz Sony tarafından resmi olarak doğrulanmamış olsa da, bu yeni el konsoluna dair teknik özellikler kısa süre önce sızdırıldı. Ortaya çıkan bilgilere göre, cihaz yapay zekâ destekli görüntü iyileştirme teknolojisi (AI upscaling) gibi gelişmiş özelliklerle donatılacak ve bu sayede PlayStation 5’e yakın bir performans sunabilecek.

Yeni PlayStation El Konsolu Özellikleri

Sektörel kaynaklar tarafından paylaşılan bilgilere göre, yeni el konsolunda güçlü bir AMD işlemcisi kullanılacak. Söz konusu yonga seti AMD’nin yapay zekâ destekli görüntü iyileştirme (AI upscaling) özelliğini destekleyen tek işlemcisi olacak ve 16 GB LPDDR5X RAM ile eşleştirilecek.

Her ne kadar bu cihazın belleği, temel PS5 modeline göre yaklaşık üçte bir oranında daha düşük genişliğe sahip olsa da, geliştirilmiş bellek sıkıştırma teknolojisi ve daha fazla önbellek sayesinde bu açığın kapatılacağı öne sürülüyor. Bu kapsamda sistemde 4 MB L2 önbellek ve mevcut yeni nesil konsollarda bulunmayan 16 MB MALL cache yer alacağı söyleniyor.

Cihazın mimari yapısına dair detaylara da değinen kaynaklar, hem yeni taşınabilir PlayStation'ın hem de gelecekteki PlayStation 6'nın, AMD’nin gfx13 (RDNA5/UDNA) grafik mimarisine benzer bir mimari üzerine inşa edileceğini vurguluyor.

Sony cephesinden bu taşınabilir konsola dair hâlâ resmi bir açıklama gelmedi. Ancak şirket, geçtiğimiz hafta PS5 ve PS5 Pro modellerine yakın zamanda enerji tasarrufu amacıyla performansı sınırlayan bir düşük güç modu ekledi. Bu yeni modun, el konsolu için geliştirilen bir performans profili olabileceği konuşuluyor. Bu da, konsol ile ilgili söylentileri daha da somutlaştıran bir detay.

Öte yandan, yeni taşınabilir konsolun kendine ait özel bir oyun platformuna sahip olup olmayacağı henüz bilinmiyor. Ancak ortaya atılan iddialar, cihazın PS5 oyunlarını daha sadeleştirilmiş ve düşük grafik ayarlarında da olsa sorunsuz çalıştırabilecek donanım ve yazılım altyapısına sahip olacağını gösteriyor.

Peki siz yeni PlayStation el konsolu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...