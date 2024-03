PlayStation'da En Çok Ön Sipariş Verilen Oyunda Zirve Değişti: İşte Yeni İsim!

Dünyanın her yerindeki PlayStation oyuncuları, 6 senedir Xbox ve PC'ye özel olan oyunlardan birisiyle karşılaşmak üzere. Sea of Thieves, çok yakında PlayStation'a gelecek. Oyun, Nisan ayında PlayStation'a gelmeye hazırlanırken ön sipariş listesinde de zirveye yükseldi.

Sea of Thieves Ön Sipariş Rekoru Kırdı

ABD'de ön sipariş listelerinde Rise of the Ronin, Stellar Blade ve Dragon's Dogma 2 gibi korsan temalı oyunları geride bırakarak zirveye yerleşen Sea of Thieves, Hi-Fi Rush, Pentiment ve Grounded gibi oyunların arasına katılarak PlayStation'a geliyor.

2018 yılında piyasaya çıktığından beri milyonlarca oyuncu tarafından oynanan Xbox özel oyunu, 30 Nisan'da PlayStation'da yayınlanacak. Xbox ve PC platformlarından başka kullanıcılarla bağlantı kurarak oynanabilen oyun, şu an en çok ön sipariş verilen oyun olarak zirveye yerleşti.

Sea of Thieves Fragmanı