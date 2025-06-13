PS Plus'a Zam Yolda: Ucuz Paket Diye Bir Şey Kalmadı

PlayStation Plus aboneliğine olan ilgi, geçtiğimiz yıllarda büyük bir yükseliş trendine girmişti. Sony, bundan aldığı güçle hem oyun kataloglarını zenginleştirdi, hem de fiyatları yükseltti. Yeni bir zam tarifesi, 25 Haziran'da uygulanacak. Piyasada Xbox Game Pass gibi güçlü bir rakip varken farkını ortaya koymak zorunda kalan PlayStation Plus'ta Essential, Deluxe ve Extra olarak üç farklı paket seçeneği bulunuyor.

Sony Interactive Entertainment başkanı ve CEO'su Hideaki Nishino, özellikle Deluxe ve Extra paketlerine olan ilginin hat safhada olduğuna vurgu yaptı. Söylediğine göre toplam abonelerin yaklaşık %38'ini üst paket kullanıcıları oluşturuyor. Bu sebeple PS Plus fiyatlarındaki artış devam edecek.

PlayStation Plus Fiyatları Ne Kadar Artacak?

CEO Nishino, fiyatlarını bölge bazlı artırdıkları paketlerin 25 Haziran'da tekrar zamlanacağını duyurdu. Bu doğrultuda;

12 aylığı 2.740 TL olan Deluxe Paketi 4.266 TL 'ye,

olan Deluxe Paketi 'ye, 12 aylığı 2.340 TL olan Extra Paketi 3.645 TL'ye,

olan Extra Paketi TL'ye, En ucuz Essential paketi 1.400 TL'den 2.160 TL'ye yükseldi.

Ve CEO'nun açıklamasına göre, yakın zamanda zamlanmış olsa bile fiyatlar yeniden artacak.

PS Plus Abonelik Fiyatları Neden Artıyor?

Sony'nin 2022 mali raporu, Premium ve Extra paketlerinin revaçta olduğunu gösterdi. O dönem sırasıyla %17 ve %13 olan oranlar, geçen sene %22 ve %16 olarak kaydedildi. Sony, dalgalanan döviz fiyatlarından faydalanmak üzere fiyat artıracağını belirtti. PlayStation Plus abonelikleri arttıkça bazı ülkelerdeki fiyatlar da özellikle artmaya devam edecek.

Hideaki Nishino; fiyat artışlarının hem abonelerden elde edilen gelirle, hem de oyunculara sundukları içerik keşfetme ve özelleştirme seçeneklerinden kazandıkları kâr sayesinde hizmetlerinin değerini artırdıklarını söyledi.

Yani kısacası, "Fazla talep görüyoruz, dolayısıyla talep gördüğümüz paketlerin fiyatlarını haklı olarak artırıyoruz." diyorlar.