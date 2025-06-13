Microsoft Pes Etti: Yeni Nesil Xbox'ı Artık Başkaları Üretecek

Uzun süredir taşınabilir Xbox konsolu üzerinde çalışan Microsoft, hayallerinden vazgeçmek zorunda kaldı. Kulisten gelen bilgilere göre Microsoft, donanım üretimini kendisi gerçekleştirmeyecek. Artık yazılıma odaklanmak istediğini açıklayan şirket, Xbox taşınabilir konsolu projesini başka şirketlere devredecek. Listenin başında ASUS bulunuyor. Eğer iş birliği istedikleri gibi giderse, Xbox el konsolunu üreten isim ASUS olacak. Olmazsa başka OEM ortakları aranacak.

Microsoft'un Xbox taşınabilir konsol çalışmalarını askıya aldığı daha önce duyurulmuştu. ASUS ile gerçekleştirilen iş birliği bu takvimin daha öncesine denk geldiği için etkilenmedi. The Verge'den Tom Warren'in aktardığına göre, Microsoft'un Windows ve Xbox entegrasyonunu test etmek için ROG Ally X gibi modeller kullanılacak.

"Her Ekran Xbox'a Dönüştürülecek"

Microsoft, her ekranın bir Xbox ekranına dönüştürülmesi prensibini takip ediyor. Ancak artık donanım kısmıyla uğraşmak istemiyor. Bundan böyle OEM ortaklarının sorumluluğunda olacak el konsolu projesinin yerine Xbox Play Anywhere ve Xbox Cloud Gaming gibi bulut tabanlı çözümlere odaklanılacak.

Microsoft ve Xbox'ın başkanı Sarah Bond, geçtiğimiz sene bir emülasyon projesi başlatmıştı. Bu proje, donanıma değil bağımsız bir oyun deneyimine odaklanıyordu.

ASUS'un çalışmalarının ne zaman biteceği bilinmiyor. Tahminler, yeni nesil Xbox'ın 2027'de piyasaya sürüleceğini gösteriyor.

Taşınabilir Xbox Konsolu Tahmini Fiyatı

Microsoft'un iptal edilen Xbox taşınabilir konsol projesinin hayata geçmesi durumunda 500-700 dolar aralığında fiyatlanması bekleniyordu. ASUS ROG Ally X'in fiyatı henüz belli olmadı, ancak 2024 kasa Extreme modeli modeli Türkiye'de 48 bin TL civarında satılıyordu. Yeni nesil muhtemelen daha yüksek bir fiyatla gelecek, çünkü yeni nesilde AMD Z2 işlemci, 24 GB RAM gibi gelişmiş donanımlar bulunuyor.

499 dolarlık fiyat etiketiyle satılan Nintendo Switch 2'nin Türkiye fiyatı 40.000 TL olarak belirlenmişti. Microsoft el konsolunun ise piyasaya sürüldüğünde benzer bir fiyat politikasıyla 500 ila 700 dolar civarı olması bekleniyor. Vergiler ve distribütör payı eklendiğinde, 50-80 bin TL arasında bir fiyatla çıkabilir.