Eski GTA Yapımcısı, MindsEye İçin Yapılan Kötü Eleştirilere Çok Üzülmüş

Eski GTA yapımcılarından Leslie Benzies'in kurduğu Build A Rocket Boy, imzasını attığı Grand Theft Auto projelerine benzer bir oyunu piyasaya sürdü. MindsEye adlı oyun hem mekanikleriyle, hem de grafikleriyle GTA tarzını andırsa da, oyunun çıkışı tam bir fiyasko oldu.

MindsEye Steam sayfasının altındaki yorumlar, oyunun ne kadar kötü olduğundan bahsetmekle kalmayıp, Build A Rocket Boy'u da yerden yere vurdu. Oyuncular, çoğunlukla 1 saatlik deneyimin ardından oyunu iade ettiklerini belirtti. Pek çoğu ise, halen geliştirilme aşamasındaymış gibi hissettiren MindsEye'ın bu kadar pahalı olmasını haksız buldu. İnternette paylaşılan hata ve bug videolarının ardı arkası kesilmiyor. Oyunda optimizasyon sorunları, görsel hatalar ve hafıza sızıntıları yaşanıyor.

Leslie Benzies, eleştirilere nihayet bir yanıt verdi ve sorunu düzelteceklerini söyledi.

10 Oyuncudan 9'u Memory Leak Problemiyle Karşılaştı

Build A Rocket Boy, her 10 oyuncudan dokuzunun hafıza sızıntısı yaşadığı notunu paylaştı ve güncellemeyle bunun gibi daha birçok sorunun giderileceği sözünü verdi. Yapılan açıklamada, eleştirilerin ağır olduğu gerçeği üstü kapalı bir dille vurgulandı. Sosyal medya platformu X'te şöyle bir paylaşım yapıldı:

Her oyuncumuz oyunu bizim niyet ettiğimiz şekilde deneyimleyemediği için çok üzüldük. Yorumlarınıza cevap vermek için çalışacağız. MindsEye'ı oynadığınız için teşekkür ederiz. Anlayışınız ve destekleriniz bizim için her şey demek. Bu yolda bizimle yürüdüğünüz için çok mutluyuz.

İlk Düzeltme Yaması Yayınlandı

Hafta sonu gelen ilk güncellemeyle birlikte bazı minik oyunlardaki kontrol eksiklikleri giderildi, derinlik efekti ayarlanabilir hale geldi ve düşük donanımlı bilgisayarlar için çeşitli uyarı sistemleri devreye alındı. Önümüzdeki hafta gelecek ikinci yama ile özellikle dönmeyen araç tekerlekleri ve oyuncuların haritanın dışına düşmesine neden olan alan hataları düzeltilecek. Ay sonunda planlanan üçüncü büyük güncellemeyle birlikte animasyon hataları, zorluk seviyesi dengeleri ve yapay zekada çeşitli iyileştirmeler yapılacak.

Tüm bunlara rağmen oyuncuların fikri değişmedi. İnternet ortamında açılan sohbetler ve forumlarda, geliştirici Leslie Benzies'in Rockstar Games zamanlarında insanlara nasıl kötü davrandığı, tam da bu sebepten ötürü kovulup başarılı olamadığı vurgulandı. İnsanlar, geliştiricilerin oyunu hazır olmadan piyasaya sürdüklerini, bunun sebebinin ise para olduğunu düşünüyor.

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