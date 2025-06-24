POCO'nun Ucuz Amiral Gemisi Telefonu Asgari Ücretlileri Sevindirecek

Mobil oyuncular ve uzun pil ömrü arayanlar için POCO F7, özelliklerine rağmen ucuz fiyatıyla dikkat çekiyor. Keseye uygun POCO F7'de amiral gemisi telefonlarında kullanılan yeni nesil Snapdragon işlemcisi yer alıyor. POCO F7 bugün (24 Haziran 2025) itibarıyla Hindistan, Latin Amerika, İngiltere, Avrupa ve Güneydoğu Asya'da satışa çıktı.

Ülkemizdeki satış fiyatı da belli oldu. Özelliklerine rağmen asgari ücret karşılığında çalışanların iki ay içinde satın alabileceği bir telefon olarak işte POCO F7 özellikleri ve Türkiye satış fiyatı.

POCO F7 Serisi İşlemci & Batarya Özellikleri

Android dünyasına yeni bir soluk getirecek olan POCO F7, yalnızca 30 dakikada tam şarj olan büyük bataryası, dört yıllık ana sistem ve altı yıllık güvenlik güncellemesi desteği, güçlü kamerası ve yüksek çözünürlüklü ekranıyla dikkat çekiyor.

En önemli tarafı ise rakip amiral gemisi telefonlarda kullanılan Snapdragon 8s Gen 4 işlemcisine sahip olması. Bu güçlü işlemci, en sıkı donanım talep eden mobil oyunlardan biri Genshin Impact'i yüksek ayarlarda, kasma ve ısınma olmadan oynatmayı başarıyor.

Batarya kısmı ise bölgeye göre değişiklik gösteriyor. İki farklı versiyon, 6.500 mAh (Türkiye'de bu batarya ile satılıyor) veya 7.550 mAh kapasite ile satışa çıkacak POCO F7 serisi, 90W hızlı şarj desteğine sahip. Böylece sadece 30 dakikada %80 oranında doluyor. 45 dakikada ise tamamen şarj oluyor.

POCO F7 serisi, 12 GB RAM 256 GB depolama ve 16 GB RAM ve 512 GB depolama versiyonlarına sahip.

POCO F7 120Hz Ekran Hızı ve Güçlü Kamera

Oyun telefonu olarak güçlü bir kameraya da sahip. Ana sensörde 50 MP IMX882 lens ve 8 MP ultra geniş açı kamerası yer alıyor. Selfie kamerası ise 20 MP. Yazılım desteği sayesinde hareketli nesneleri takip edebilen video çekim özelliklerine de sahip ve 4K 60 FPS kayıt yapabiliyor.

POCO F serisinde bir ilk olarak su geçirmezlik sertifikasına sahip POCO F7'de IP68 sertifikası bulunuyor.

Ekran tarafında 6.83 inç büyüklüğünde 120Hz yenileme hızına sahip 1.5K çözünürlüklü OLED panel yer alıyor. Dış mekan kullanımı için yeterince parlak olan ekran, Gorilla Glass 7i ile korunuyor. Bu güçlü kasanın siyah, beyaz ve özel gümüş renk seçenekleri bulunuyor. Gümüş renginde Snapdragon logosu bulunuyor.

POCO F7 Türkiye Satış Fiyatı

Amiral gemisi seviyesindeki telefonlarla kapışacak POCO F7 serisinin Türkiye'deki satış fiyatı belli oldu:

12 GB + 256 GB fiyatı: 27.999₺

fiyatı: 27.999₺ 12 GB + 512 GB fiyatı: 31.999₺

256 GB versiyonu erken satın alımlarda 3.000₺ indirimle satın alabiliyorsunuz. Telefonların gönderimi 3 Temmuz'dan itibaren başlıyor.