Xiaomi'nin 17 Bin TL'lik Aşırı Güçlü Tableti Performans Testine Girdi

Geçtiğimiz haftalarda bütçe dostu Redmi Pad 2 modelini tanıtan Xiaomi, yeni bir tablet tanıtmaya hazırlanıyor. Redmi K Pad Geekbench testinde ortaya çıktı. Bununla birlikte tabletin bazı özellikleri belli oldu.

Redmi K Pad Geekbench Testinde Kaç Puan Aldı?

25079RPDCC model numarasına sahip Redmi K Pad tek çekirdek testinde 2 bin 783 puan, çoklu çekirdek testinde ise 8 bin 915 puan alarak önemli bir başarı elde etti. Geekbench testinde tabletin 16 GB RAM'e sahip sürümü yer aldı.

Test sonuçlarına göre tablette MediaTek Dimensity 9400+ bulunacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci bir adet 3.73 GHz Cortex-X925, üç adet 3.3 GHz Cortex-X4 ve dört adet 2.4 GHz Cortex-A720 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

Redmi K Pad'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre 8,8 inç ekran büyüklüğüne sahip Redmi K Pad, LCD ekran üzerinde 3K çözünürlük ve 165Hz yenileme hızı sunacak. Tablet 16:10 en boy oranı ile birlikte gelecek.

Tabletin 67W hızlı şarj teknolojisini destekleyeceği öne sürüldü. Tabletin özelliklerine dair bilgiler şimdilik bunlarla sınırlı. Peki, Redmi K Pad'in Türkiye fiyatı ne kadar olacak?

Redmi K Pad'in Tahmini Türkiye Fiyatı

Ortaya atılan iddiaya göre Redmi K Pad 3.199 yuan fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Buna göre Türkiye'de tabletin vergisiz fiyatı 17 bin TL, vergili fiyatı ise 35 bin TL civarında olabilir. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle tabletin farklı fiyat ve özelliklere sahip olabileceğini belirtelim.

Redmi K Pad Ne Zaman Tanıtılacak?

Redmi K Pad modelinin 18 Haziran tarihinde Redmi K80 Ultra ve Xiaomi Pad 7S Pro ile birlikte tanıtılması bekleniyor.