POCO 8 GB RAM'li Çok Ucuz Telefon Tanıttı! 120Hz Ekrana Sahip

POCO, M8 5G isimli yeni bir akıllı telefon tanıttı. Bununla birlikte Android telefonun teknik özellikleri, tasarımı ve fiyat etiketi belli oldu. Çok şık bir tasarıma sahip olan POCO M8 5G, yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi sunuyor. Telefon ayrıca 45W hızlı şarj teknolojisi dahil birçok özelliğiyle de öne çıkıyor.

POCO M8 5G Özellikleri

Ekran Boyutu : 6,77 inç

: 6,77 inç Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2392 piksel

1080 x 2392 piksel Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Parlaklığı: 3200 nit parlaklık

3200 nit parlaklık İşlemci: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3

Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 RAM : 6 GB / 8 GB LPDDR4X

: 6 GB / 8 GB LPDDR4X Depolama: 128 GB / 256 GB UFS 2.2

128 GB / 256 GB UFS 2.2 Ana Kamera: 50 MP

50 MP Ön Kamera: 20 MP

20 MP Batarya: 5520 mAh

5520 mAh Hızlı Şarj: 45W

6,77 inç ekran büyüklüğüne sahip olan POCO M8 5G, AMOLED ekran üzerinde 1080 x 2392 piksel çözünürlük, 3200 nit maksimum parlaklık, 240Hz dokunmatik örnekleme hızı ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. 164 x 75,42 x 7,35 mm boyutlarında ve 211 gram ağırlığında olan akıllı telefonda ekran altı parmak izi sensör bulunuyor.

Akıllı telefonda Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 6 Gen 3 işlemcisi yer alıyor. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemcide dört adet 2.4 GHz Cortex-A78 ve dört adet 1.8 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek mevcut. Geçtiğimiz haftalarda tanıtılan POCO C85 5G'de ise Dimensity 6300 işlemcisi mevcut.

Android 15 tabanlı HyperOS 2 ile birlikte gelen akıllı telefon, 6 GB ve 8 GB olmak üzere iki farklı LPDDR4X RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB seçenekleri bulunuyor. Uygun fiyatlı Android telefonda 5520 mAh batarya kapasitesi mevcut. Cihaz ayrıca 45W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Akıllı telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram açıklığına sahip ana kamera yer alıyor. Bu kamera, 4K çözünürlükte 30 FPS video kaydı yapabiliyor. Ön yüzeyde ise 20 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip kamera yer alıyor. Çift SIM desteğine sahip cihaz, Dolby Atmos teknolojisini de destekliyor.

POCO M8 5G Fiyatı