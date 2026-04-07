POCO'nun 8500 mAh Bataryalı Telefonu Türkiye'de! 120Hz Ekranı Var

POCO'nun amiral gemisi modellerinden biri olan X8 Pro Max Türkiye'de satışa sunuldu. Cihaz, Yüksek yenileme hızı, dev batarya ve çok daha fazlası ile birlikte geçen ayın sonlarına doğru tanıtılan model, an itibarıyla Türkiye'de beyaz, mavi ve siyah renk seçeneklerinden biri tercih edilerek alınabiliyor.

POCO X8 Pro Max'in Türkiye Fiyatı Ne Kadar?

POCO X8 Pro Max, Türkiye'ye 12 GB RAM seçeneği ile geldi. Depolama tarafında ise 256 GB ve 512 GB olmak üzere iki seçenek mevcut. Fiyat etiketi ise hangi depolama alanını tercih ettiğinize bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Şu an 256 GB'lık sürümü 38 bin 999 TL, 512 GB'lık versiyonu ise 42 bin 999 TL'ye satılıyor.

Beyaz renk seçeneği şimdilik 256 GB'lık sürümde mevcut değil. Mavi renk seçeneği ise 512 GB'lık sürümde alınamıyor ancak bu renk seçeneklerinin de ilerleyen süreçte sunulması bekleniyor. Bu arada 2025 yılının başında Türkiye'ye gelen POCO X7 serisinin Pro modelinin şu an 22 bin 999 TL fiyat etiketiyle satıldığını belirtelim.

POCO X8 Pro Max'in Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,83 inç

6,83 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Çözünürlüğü: 1280 x 2772 piksel

1280 x 2772 piksel Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Maksimum Parlaklık: 3500 nit

3500 nit Dokunmatik Örnekleme Hızı: 480Hz

480Hz Ekran Koruma Teknolojisi: Corning Gorilla Glass 7i

Corning Gorilla Glass 7i İşlemci: MediaTek Dimensity 9500s

MediaTek Dimensity 9500s Ön Kamera: 20 MP

20 MP Arka Kamera: 50 MP (f/1.5 diyafram açıklığı) ana kamera + 8 MP (f/2.2 diyafram açıklığı) ultra geniş açılı kamera

50 MP (f/1.5 diyafram açıklığı) ana kamera + 8 MP (f/2.2 diyafram açıklığı) ultra geniş açılı kamera İşletim Sistemi: HyperOS 3

HyperOS 3 RAM: 12 GB

12 GB Depolama: 256 GB / 512 GB

256 GB / 512 GB Batarya Kapasitesi: 8500 mAh

8500 mAh Hızlı Şarj: 100W

100W Ters Şarj: 27W

27W Çift SIM Desteği: Mevcut

Mevcut Yükseklik: 162,9 mm

162,9 mm Genişlik: 77,9 mm

77,9 mm Kalınlık: 8,2 mm

8,2 mm Ağırlık: 218 gram

POCO X8 Pro Max'in Ekran Özellikleri Neler?

6,83 inç ekran büyüklüğüne sahip POCO X8 Pro Max, AMOLED ekranda 1280 x 2772 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, 3500 nit maksimum parlaklık, 480Hz dokunmatik örnekleme hızı sunuyor. Büyük ekran sayesinde film izlerken kendinizi daha kolay şekilde filmin içinde hissedebiliyorsunuz. Ayrıca bölünmüş ekran özelliğini kullanarak birden fazla uygulamayı aynı anda kullanarak verimliliğinizi artırabiliyorsunuz.

LCD ekranda pikseller ışığı tamamen engellemediği için karanlık sahnelerde grileşme sorunu ile karşılabiliyorsunuz. AMOLED ekran ise pikselleri kapatarak gerçek siyah elde etmenize olanak sağlıyor. Ayrıca daha canlı renkler elde etmenize de imkân sunuyor. Bu arada yüksek parlaklık değeri sayesinde güneş ışığı altında bile ekranı net bir şekilde görmeniz mümkün. Cihazın sunduğu dokunmatik örnekleme hızı ise özellikle League of Legends Wild Rift gibi hızlı refleks verilmesi gereken oyunlarda ekrana dokunuşlarınızı daha hızlı algılayarak pek çok düşmana karşı önemli avantaj elde etmenizi sağlıyor.

POCO X8 Pro Max Kaç GB RAM ve Depolama ile Sunuluyor?

POCO X8 Pro Max, 12 GB RAM seçeneği ile geliyor. Depolama tarafında ise 256 GB ve 512 seçenekleri mevcut. RAM kapasitesi, aynı anda birden fazla uygulama kullananlar açısından yeterli. Eğer bulut depolama hizmeti kullanıyorsanız 256 GB'lık sürüm yeterli olacaktır ama telefonunuzda genellikle yüksek boyutlu dosyalar ya da uygulamalar tutuyorsanız 512 GB'lık versiyonu gözden geçirmenizde fayda var.

POCO X8 Pro Max'in İşlemcisi Nedir?

Telefonda MediaTek'in çok güçlü işlemcisi Dimensity 9500s mevcut. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemcide bir adet Cortex-X925 3.73 GHz, üç adet Cortex-X4 3.30 GHz ve dört adet Cortex-A720 2.00 GHz olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek yer alıyor.

Daha önce Redmi Turbo 5 Max ve OPPO K15 Pro+ modellerinde tercih edilen işlemci, aşırı yoğun efektlerle sistemi epey yüksek kaynak tüketimine neden olan Zenless Zone Zero'da 60 FPS elde etmenize olanak tanıyor. Elbette ki bazı kısımlarda FPS değerinde hafif düşüş olabiliyor fakat bunun gözle görülebilir bir etkisi olmadığı söylenebilir.

POCO X8 Pro Max'te Kaç mAh Batarya Var?

Cihaz, 8.500 mAh batarya kapasitesi sunuyor. Ayrıca 100W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Eğer gün içinde telefonu çok fazla kullanıyorsanız yüksek batarya kapasitesinin size büyük faydası olacağını söyleyebiliriz. Bu dev batarya, telefonun pil ömrünün daha uzun olmasını sağlıyor. Yoğun güç tüketimine neden olan uygulamaları kullansanız bile epey uzun bir süre boyunca şarj etmeye gerek duymuyorsunuz. 100W hızlı şarj desteği de cihazınızın hızlı bir şekilde şarj olmasına olanak tanıyor.

Editörün Yorumu

POCO X8 Pro Max son derece güçlü bir akıllı telefon. Mevcut pazar koşullarını göz önünde bulundurursak başlangıç fiyatının epey uygun olduğunu söyleyebilirim. Bir telefon satın alırken en çok dikkat ettiğim noktalardan biri batarya kapasitesi ve bu telefon, batarya konusunda da beklentilerimi karşılıyor. Genel olarak güçlü ve ideal fiyat etiketine sahip bir telefon arayanların ilgisini çekeceğini düşünüyorum.