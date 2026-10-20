6500 mAh Bataryalı Realme C01'in Özellikleri Ortaya Çıktı

Realme, C01 isimli yeni bir telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Bir sızıntı ile birlikte C01'in özellikleri ortaya çıktı. Cihazda Unisoc tarafından geliştirilen sekiz çekirdekli bir işlemci bulunacak. Telefon ayrıca yüksek yenileme hızı ve yüksek batarya kapasitesi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayacak.

Realme C01'in Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,8 inç

Ekran Teknolojisi: LCD

Ekran Çözünürlüğü: 720 x 1520 piksel

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

Ekran Parlaklığı: 900 nit

İşlemci: Unisoc T7250

RAM: 4 GB

Depolama: 64 GB

Batarya: 6.500 mAh

Hızlı Şarj: 15W

Realme C01'in Ekran Özellikleri Neler Olacak?

İddiaya göre Realme'nin yeni telefonu 6,8 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Telefon LCD ekran üzerinde 720 x 1520 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 900 nit parlaklık sunacak. Bu parlaklık, ekrana doğrudan güneş ışığı gelmediği sürece aydınlık odalarda ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde ise akıcı ekran deneyimi elde ediliyor.

Realme C01'in İşlemcisi Nasıl Olacak?

Telefonun Unisoc T7250 işlemcisine sahip olacağı iddia edildi. Bu işlemci, sonsoz koşu oyunu Temple Run, Subway Surfers City ve eşleştirme oyunu Candy Crush Saga gibi basit mobil oyunları sorunsuz çalıştırabiliyor. En popüler battle royale oyunlarından biri olan PUBG Mobile ise düşük ayarda ortalama 30 FPS'te oynanabiliyor.

Realme C01'in Bataryası Kaç mAh Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre Realme C01'de 6.500 mAh batarya kapasitesi bulunacak. Bu kapasite sayesinde telefon uzun pil ömrü sunacak. Cihaz ayrıca 15W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Bu arada Realme C100'de 7.000 mAh batarya kapasitesi ve 45W hızlı şarj desteği mevcut.

Realme C01 Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda Realme C75, Realme C63 ve Realme C61 dahil olmak üzere Realme'nin pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Realme C01'in Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün. Realme C01'in Türkiye'ye gelip gelmeyeceğine dair açıklama yapılmadığını belirtelim.

Editörün Yorumu

Ortaya çıkan özellikleri göz önünde bulundurduğumda telefonun yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacağını düşünüyorum. Bu da özellikle seyahatlerde önemli bir avantaj sağlayacak. Bu arada telefon yüksek yenileme hızı sayesinde önemli bir avantaj da sağlayacak. Bu sayede akıcı ekran deneyimi elde edilecek.