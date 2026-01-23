Uygun Fiyata 12 GB RAM'li Telefon: POCO M8 Pro 5G Türkiye'de!

POCO, M8 Pro 5G'yi Türkiye'de satışa sundu. Uygun fiyatlı Android telefonda Qualcomm tarafından geliştirilen bir Snapdragon işlemcisi yer alıyor. Akıllı telefon, yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi sunuyor. M8 Pro 5G ayrıca 100W hızlı şarj desteği ve 6500 mAh batarya kapasitesi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkıyor.

POCO M8 Pro 5G Türkiye Fiyatı

Çok şık bir tasarıma sahip olan POCO M8 Pro 5G'nin 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 23 bin 999 TL, 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü ise 28 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Akıllı telefon, siyah, gümüş ve yeşil olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunuyor.

POCO M8 Pro 5G Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,83 inç

6,83 inç Ekran Çözünürlüğü: 1280 x 2772 piksel

1280 x 2772 piksel Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Parlaklığı: 3200 nit

3200 nit Ekran Koruma Teknolojisi: Corning Gorilla Glass Victus 2

Corning Gorilla Glass Victus 2 İşlemci: Snapdragon 7s Gen 4

Snapdragon 7s Gen 4 RAM: 8 GB / 12 GB LPDDR4X

8 GB / 12 GB LPDDR4X Depolama: 256 GB / 512 GB

256 GB / 512 GB Ön Kamera: 32 MP (f/2.2)

32 MP (f/2.2) Ana Kamera: 50 MP (f/1.6)

50 MP (f/1.6) Ultra Geniş Açılı Kamera: 8 MP (f/2.2)

8 MP (f/2.2) Batarya: 6500 mAh

6500 mAh Hızlı Şarj: 100W

100W Suya ve Toza Dayanıklılık: IP66 / IP68

IP66 / IP68 Boyutlar: 163,34 x 78,31 x 8,31 mm

163,34 x 78,31 x 8,31 mm Ağırlık: 205,9 gram

Akıllı telefonda Snapdragon 7s Gen 4 işlemcisi bulunuyor. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci bir adet 2.7 GHz Cortex-A720, üç adet 2.4 GHz Cortex-A720 ve dört adet 1.8 GHz Cortex-A520 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. POCO M8 5G'de ise Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 işlemcisi tercih edilmişti.

6,83 inç ekran büyüklüğüne sahip olan akıllı telefon, AMOLED ekran üzerinde 1280 x 2772 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, 3200 nit parlaklık, 447 PPI piksel yoğunluğu ve 480Hz dokunmatik örnekleme hızı sunuyor. Akıllı telefon Corning Gorilla Glass Victus 2 ekran koruma teknolojisini destekliyor.

Akıllı telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.6 diyafram açıklığına sahip ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 32 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip kamera mevcut.