Uygun Fiyata 12 GB RAM'li Telefon: POCO M8 Pro 5G Türkiye'de!
POCO M8 Pro 5G'nin Türkiye fiyatı açıklandı. Orta segmentte konumlanan bütçe dostu telefon, dev batarya sayesinde uzun pil ömrü sunuyor. İşte detaylar!
⚡ Önemli Bilgiler
- POCO M8 Pro 5G'nin 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 23.999 TL'ye satılıyor.
- Telefonun 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü ise 28.999 TL'ye satılıyor.
- M8 Pro 5G gücünü sekiz çekirdekli Snapdragon 7s Gen 4 işelmcisinden alıyor.
POCO, M8 Pro 5G'yi Türkiye'de satışa sundu. Uygun fiyatlı Android telefonda Qualcomm tarafından geliştirilen bir Snapdragon işlemcisi yer alıyor. Akıllı telefon, yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi sunuyor. M8 Pro 5G ayrıca 100W hızlı şarj desteği ve 6500 mAh batarya kapasitesi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkıyor.
POCO M8 Pro 5G Türkiye Fiyatı
Çok şık bir tasarıma sahip olan POCO M8 Pro 5G'nin 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 23 bin 999 TL, 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü ise 28 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Akıllı telefon, siyah, gümüş ve yeşil olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunuyor.
POCO M8 Pro 5G Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,83 inç
- Ekran Çözünürlüğü: 1280 x 2772 piksel
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- Ekran Teknolojisi: AMOLED
- Ekran Parlaklığı: 3200 nit
- Ekran Koruma Teknolojisi: Corning Gorilla Glass Victus 2
- İşlemci: Snapdragon 7s Gen 4
- RAM: 8 GB / 12 GB LPDDR4X
- Depolama: 256 GB / 512 GB
- Ön Kamera: 32 MP (f/2.2)
- Ana Kamera: 50 MP (f/1.6)
- Ultra Geniş Açılı Kamera: 8 MP (f/2.2)
- Batarya: 6500 mAh
- Hızlı Şarj: 100W
- Suya ve Toza Dayanıklılık: IP66 / IP68
- Boyutlar: 163,34 x 78,31 x 8,31 mm
- Ağırlık: 205,9 gram
Akıllı telefonda Snapdragon 7s Gen 4 işlemcisi bulunuyor. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci bir adet 2.7 GHz Cortex-A720, üç adet 2.4 GHz Cortex-A720 ve dört adet 1.8 GHz Cortex-A520 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. POCO M8 5G'de ise Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 işlemcisi tercih edilmişti.
6,83 inç ekran büyüklüğüne sahip olan akıllı telefon, AMOLED ekran üzerinde 1280 x 2772 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, 3200 nit parlaklık, 447 PPI piksel yoğunluğu ve 480Hz dokunmatik örnekleme hızı sunuyor. Akıllı telefon Corning Gorilla Glass Victus 2 ekran koruma teknolojisini destekliyor.
Akıllı telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.6 diyafram açıklığına sahip ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 32 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip kamera mevcut.