BluTV'nin popüler dizisinin ilk iki sezonunu bitiren izleyiciler, Prens dizisi 3. sezon ne zaman yayınlanacak sorusunun cevabını arıyor. Bu rehberde komedi türündeki dizinin yeni sezonuna ilişkin merak edilen soruları yanıtlayacağız.

2023 yılında yayınlanmaya başlayan Prens, kısa sürede çok büyük bir popülerliğe ulaşarak en iyi BluTV dizileri arasında yerini aldı. İkinci sezonu 2024 yılında izleyiciler ile buluşan dizinin yeni sezonu büyük bir merak içerisinde bekleniyor. Peki, Prens dizisi yeni sezon tarihi ne zaman?

Prens Dizisi 3. Sezon Ne Zaman Çıkacak?

Prens dizisinin 3. sezonunun 2025 yılının ilkbahar aylarında yayınlanması bekleniyor. Dizinin ilk sezonu Haziran 2023, ikinci sezonu ise Nisan 2024 tarihinde yayınlanmaya başlamıştı. Senaristliğini Giray Altınok ve Kerem Özdoğan'ın üstlendiği dizinin yeni sezonunda sekiz veya yedi adet bölümün yer alacağı düşünülüyor.

Prens dizisi yeni sezon bölümleri için henüz yayın tarihi paylaşılmadı. Resmî açıklama yapıldıktan sonra buradan bilgi vereceğiz.

Prens Dizisi Konusu

Virtual stüdyo sistemi kullanılarak çekilen dizi, hayali bir krallık olan Bongomya'ya odaklanıyor. Dizide krallığın pek sevilmeyen üyesi olan prensin komedi dolu maceralarına tanık oluyoruz.

Prens Dizisi Oyuncuları

Giray Altınok

Serdar Orçin

Ceyda Düvenci

Derya Pınar Ak

Aslı Tandoğan

Çağdaş Onur Öztürk

Onur Özaydın

Bahadır Vatanoğlu

Canberk Gültekin

Kerem Özdoğan

Çağlar Ertuğrul

Kürşat Demir

Prens Dizisi Karakterleri

Prens

Thenio

Orion

Larg

Kalesh

Hasharia

Kraliçe Sion

Anarkhia

Sangu

Saksonya Dükü Philippe

Kaptan Vandyke

Kral Olaf

Dizide Giray Altinok prens karakterini, Çagdas Onur Öztürk Thenio'yu , Onur Özaydin Orion'u, Serdar Orçin Kalesh'i, Ceyda Düvenci Kraliçe Sion'u, Asli Tandogan Anarkhia karakterini, Derya Pinar Ak Hasharia'yı, Çağlar Ertuğrul ise Kaptan Vandyke karakterini canlandırıyor.

Prens Dizisi Nasıl İzlenir?

Popüler komedi dizisi Prens'in tüm bölümlerini BluTV üzerinden izleyebilirsiniz. Dijital yayın hizmetinin içerik kütüphanesine erişebilmek için BluTV aboneliğine sahip olmanız gerekiyor.

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