Başlayınca Bırakamayacağınız Tarihin En İyi Sitcom Dizileri

Günümüzde çok fazla sayıda sitcom dizisi yer alıyor. Peki, en iyi sitcom diziler neler? Bu yazıda dünya genelinde çok sayıda izleyici tarafından beğenilen yapımları bir arada topladık. Hazırladığımız listeyi inceleyebilir ve yeni bir diziye başlayabilirsiniz.

Sitcom (durum komedisi) türündeki diziler genellikle ev ve iş yeri gibi mekanlarda geçer. Bu türdeki bazı diziler izleyicilere sık sık kahkaha attırmayı başarırken bazıları ise tebessüm bile ettiremiyor. Aşağıda yer alan listede durum komedisi türündeki en başarılı yapımlar yer alıyor.

En İyi Sitcom Diziler Neler?

The Big Bang Theory

Young Sheldon

The Office

Brooklyn Nine-Nine

The IT Crowd

Friends

Man With a Plan

Seinfeld

South Park

Family Guy

The Simpsons

Mom

2 Broke Girls

Community

Chuck

Yukarıda durum komedisi türündeki en başarılı yapımlar yer alıyor. Dünya genelinde çok büyük bir popülerliğe sahip olan bu dizilerin ayrıntılarına aşağıdan erişebilirsiniz.

1. The Big Bang Theory

IMDb Puanı: 8,2

Yaş Sınırı: TV-PG

Oyuncular: Jim Parsons, Johnny Galecki ve Kaley Cuoco

Üstün zekaya sahip fakat sosyal iletişim yönleri zayıf olan Sheldon, Leonard, Raj ve Howard isimli dört arkadaşın maceralarını konu alıyor. Hemen hemen her bölümde kahkaha atma potansiyelinizin yüksek olduğu dizide toplamda 12 sezon yer alıyor.

Tarihin en komik durum komedi dizisinin ilk bölümünde Leonard ve Sheldon'ın yaşadığı dairenin karşısına Penny isimli bir kadın taşınır. Kaley Cuocu tarafından calandırılan Penny ise ortalama zekaya sahip ancak sosyal iletişimi yüksek olan bir karakter.

Dünya genelinde çok büyük bir başarının altına imza atan diziyi BluTV isimli yerli dijital yayın platformu üzerinden izleyebilirsiniz. Söz konusu hizmeti kullanabilmek için abone olmanız gerekiyor.

2. Young Sheldon

IMDb Puanı: 7,6

Yaş Sınırı: TV-PG

Oyuncular: Iain Armitage, Zoe Perry ve Lance Barber

The Big Bang Theory (TBBT) dizisinde yer alan Sheldon Cooper karakteri, çok fazla sayıda izleyici tarafından çok beğenilince bir spin-off dizisinin çekilmesine karar verildi. Young Sheldon dizisi, adından da anlaşılacağı üzere TBBT dizisindeki Sheldon'ın çocukluğunu konu alıyor.

3. The Office

IMDb Puanı: 9,0

Yaş Sınırı: 13+

Oyuncular: Steve Carell, John Krasinski ve Jenna Fischer

Emmy ve Altın Küre ödüllerini almayı başaran The Office, Dunder Mifflin isimli kâğıt şirketinin Scranton şubesinin yöneticisi Michael Scott ve ekibinin hikâyesini konu alıyor. 2013 yılında final yapan dizinin toplamda 9 sezonu bulunuyor. Dizi özellikle ikinci sezondan itibaren inanılmaz komik sahnlere ev sahipliği yapıyor.

4. Brooklyn Nine-Nine

IMDb Puanı: 8,5

Yaş Sınırı: 16+

Oyuncular: Andy Samberg, Andre Braugher ve Stephanie Beatriz

Toplamda sekiz sezondan oluşan başarılı dizi Brooklyn Nine-Nine, kurgusal 99. Bölge Karakolundaki Raymond Holt ve ekibinin maceralarını konu alıyor. Çok sayıda izleyici tarafından oldukça beğenilen yapımı Netflix isimli dijital yayın hizmeti üzerinden izleyebilirsiniz.

5. The IT Crowd

IMDb Puanı: 8,6

Yaş Sınırı: 16+

Oyuncular:Chris O'Dowd, Richard Ayoade ve Katherine Parkinson

İzleyicilerin büyük bir kısmı tarafından çok beğenilen The IT Crowd, IT departmanında görevli üç personelin oldukça komik maceralarını konu alıyor. 2013 yılında sona eren dizinin toplamda 5 sezonu bulunuyor. İlk dört sezonda altışar bölüm yer alırken beşinci sezonda yalnızca bir adet bölüm mevcut.

6. Friends

IMDb Puanı: 9,0

Yaş Sınırı: 7+

Oyuncular: Jennifer Aniston, Courteney Cox ve Lisa Kudrow

Dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan Friends, 20'li yaşlardaki altı arkadaşın komik maceralarını anlatıyor. 1990'lı yıllarda geçen dizide iş hayatı, aşk ve gündelik yaşam konu alınıyor. Toplamda 10 sezondan oluşan diziyi popüler dijital yayın hizmeti Netflix üzerinden izleyebilirsiniz.

7. Man With a Plan

IMDb Puanı: 7,1

Yaş Sınırı: 13+

Oyuncular: Matt LeBlanc, Liza Snyder ve Matt Cook

Çok başarılı bir dizi olan Man With a Plan, baba ve çocuklarının komedi dolu maceralarını konu alıyor. 2016 yılında yayımlanmaya başlayan dizi, 2020 yılında final yaptı. Dördüncü sezonun ardından iptal edilen dizide toplamda 69 adet bölüm bulunuyor.

8. Seinfeld

IMDb Puanı: 8,9

Yaş Sınırı: G

Oyuncular: Jerry Seinfeld, Julia Louis-Dreyfus ve Jason Alexander

En İyi Komedi Dizisi dalında Emmy ve Altın Küre ödüllerine layık görülen Seinfeld, komedyen Jerry ve üç arkadaşının maceralarını anlatıyor. Bir dönemin en başarılı sitcom dizilerinden bir tanesi olan Seinfeld'da toplamda 9 sezon yer alıyor. Popüler diziyi Netflix veya Amazon Prime Video üzerinden izleyebilirsiniz.

9. South Park

IMDb Puanı: 8,8

Yaş Sınırı: 18+

Oyuncular: Matt Stone, Trey Parker ve Isaac Hayes

1997 yılında yayımlanmaya başlayan South Park'ın dünya genelinde oldukça büyük bir izleyici kitlesi bulunuyor. Bu zamana kadar birçok ödüle layık görülen animasyon dizisi, dört çocuğun maceralarını konu alıyor. Başarılı yapımı Netflix isimli dijital yayın platformu üzerinden izleyebilirsiniz.

10. Family Guy

IMDb Puanı: 8,2

Yaş Sınırı: 15+

Oyuncular: Seth MacFarlane, Alex Borstein ve Seth Green

Seth MacFarlane tarafından yaratılan Family Guy, 1999 yılında yayımlanmaya başladı. Başarılı animasyon dizisi Griffin ailesinin eğlenceli maceralarını konu alıyor. Tüm dünyada oldukça popüler olan dizinin çok büyük bir izleyici kitlesi yer alıyor.

11. The Simpsons

IMDb Puanı: 8,7

Yaş Sınırı: TV-PG

Oyuncular: Dan Castellaneta, Nancy Cartwright ve Harry Shearer

İlk olarak 1989 yılında yayımlanmaya başlayan The Simpsons, dünya genelinde çok fazla sayıda izleyici tarafından oldukça beğenildi. Bu zamana kadar 720'den fazla bölümü yayımlanan dizi Simpson ailesinin maceralarını konu alıyor. Popüler yapım bu zamana kadar pek çok başarının altına imza attı.

12. Mom

IMDb Puanı: 7,4

Yaş Sınırı: TV-14

Oyuncular: Allison Janney, Anna Faris ve Mimi Kennedy

Yapımcılığını Chuck Lorre'nin üstlendiği Mom, Christy ve annesi Bonnie'nin maceralarını anlatıyor. İlk olarak 2013 yılında yayımlanmaya başlayan dizinin toplamda 8 sezonu mevcut. Romantik, dram ve komedi ögelerine sahip olan başarılı sitcom dizisi Mom'da eğlenceli zaman geçirebilirsiniz.

13. 2 Broke Girls

IMDb Puanı: 6,7

Yaş Sınırı: TV-14

Oyuncular: Kat Dennings, Beth Behrs ve Garrett Morris

Bir restoranda garson olarak çalışan Max ve Caroline isimli iki arkadaşın hikâyesini konu alan 2 Broke Girls, ilk olarak 2011 yılında yayımlanmaya başladı. 2017 yılında final yapan başarılı dizinin toplamda 6 sezonu bulunuyor. İzleyicileri sık sık güldürmeyi başaran yapım, Michael Patrick King ve Whitney Cummings tarafından yaratıldı.

14. Community

IMDb Puanı: 8,5

Yaş Sınırı: 18+

Oyuncular: Joel McHale, Gillian Jacobs ve Danny Pudi

Jeff Winger, hukuk diplomasının sahte olduğu tespit edilince üniversiteye dönmek zorunda kalır. Winger, dışlanmış kişilerden oluşan bir çalışma grubu kurar. Dan Harmon tarafından yaratılan dizinin toplamda 6 sezonu mevcut. Başarılı yapımı Netflix üzerinden izleyebilirsiniz.

15. Chuck

IMDb Puanı: 8,3

Yaş Sınırı: TV-14

Oyuncular: Zachary Levi, Yvonne Strahovski ve Joshua Gomez

Chuck, yıllar sonra Bryce isimli arkadaşından devlet sırlarının yer aldığı bir e-posta alır. Devlet sırlarını öğrenen Chuck, CIA ajanları Sarah ve Casey ile birlikte tehlikeli ve komik maceralara adım atar. 2012 yılında sona eren dizide toplamda 5 sezon bulunuyor.

Bu yazı ile en iyi sitcom diziler neler sorusunu yanıtladık. Konuya dair düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.