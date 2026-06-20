Çok Gerçekçi Açık Dünya Oyunu Ücretsiz Oldu! Hemen Oynayın

PlayerUnknown Productions, bir süredir Prologue: Go Wayback adlı hayatta kalma oyunu üzerinde çalışıyordu. Etkileyici grafikleri ve büyüleyici manzarası ile ön plana çıkan bu oyun önce erken erişimde tutuldu. Erişim sağlamak isteyenlerinse belirli bir ücret ödemesi gerekti. Bu ayın başlarında ise erken erişimden çıkıp oyunun ücretsiz olacağı açıklandı.

Prologue: Go Wayback Neden Ücretsiz Oldu?

PlayerUnknown Productions tarafından 3 Haziran 2026 tarihinde Steam üzerinden yapılan duyuruya göre Prologue: Go Wayback'in ücretsiz olmasının sebebi, şirketin küçülme kararı alması. Bundan sonra daha küçük bir ekiple faaliyet yürütülecek. O yüzden bu hayatta kalma oyunu üzerinde çalışmayı da sonlandırdı. Bundan sonra kaynaklarını daha doğru şekilde kullanmayı planlıyor.

Oyun erken erişim sürecinde 7.99 dolara satın alınabiliyordu. Bu da güncel kurla 371 TL'ye denk geliyor. Şirket tarafından atılan son adımla birlikte bu ücreti ödemeye gerek kalmadı. Yeni oyuncular artık ücret ödemeden bu yapımı deneyebiliyor. Bu arada önceden ödeme yapanlar da boşuna para harcamadı. PlayerUnknown Productions, ne zaman satın alındığı fark etmeksizin 17 Ağustos 2026'ya kadar para iadesi yapma imkânı sağlayacak.

Prologue: Go Wayback Nasıl Bir Oyun?

Hayatta kalma oyunları arasında konumlanan Prologue: Go Wayback, size keşif üzerine kurulu bir açık dünya sağlıyor. Oyuna başladığınızda büyük bir dünyada sabit bir göreviniz bulunmuyor. Kendi yolunuzu kendiniz çizerek vahşi doğada yaşam mücadelesi vermeye ve gözlem kulesine ulaşmaya çalışıyorsunuz. Size açık açık bir yere gitmeniz söylenmiyor, nereden gideceğinize tamamen siz karar veriyorsunuz.

Gerçekçiliği üst düzeye çıkaran açlık, susuzluk ve vücut ısısı gibi mekanikler mevcut. Çok soğuk havalarda dışarıda olursanız hipotermi riski ile karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Yalış yerde kamp kurmanız hâlinde donabiliyorsunuz veya fırtınalı havada yönünüzü kaybedebiliyorsunuz. Dolayısıyla pusulayı doğru kullanmanız gerekiyor.

Prologue: Go Wayback'in Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10

Windows 10 İşlemci: Intel Core i5 8600

Intel Core i5 8600 RAM: 16 GB

16 GB Ekran Kartı: NVIDIA GTX 1070

NVIDIA GTX 1070 DirectX: Sürüm 12

Sürüm 12 Depolama: 10 GB kullanılabilir alan

Prologue: Go Wayback İleride Yeniden Ele Alınacak mı?

Prologue: Go Wayback yakın zamanda yeniden ele alınmayacak fakat geliştirici projeden elini tamamen çekmedi. Bu da ileride bir noktada Go Wayback projesine yeniden dönülebileceği ve oyunun eksiksiz ve oynaması çok daha keyifli hâle getirilebileceği anlamına geliyor. Sadece şirketin önündeki zorlu sürecin atlatılması ve ekibin eski hâline dönmesi gerekiyor. Bunun ne kadar zaman alacağı ise şimdilik belirsiz.

Editörün Yorumu

Prologue: Go Wayback'in ücretsiz hâle gelmesi, oyuncular açısından önemli bir avantaj olsa da arka planda yaşananların biraz üzücü olduğunu söyleyebilirim. Umuyorum ki ekip yakın zamanda yeniden toplanır ve bu oyuna odaklanmaya başlar. O zamana kadar bu oynaması çok keyifli gerçekçi oyunu mutlaka denemenizi tavsiye ederim.