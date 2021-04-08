Ramazanda Tam Kapanma Olacak mı?

Ramazanda tam kapanma uygulanacak mı? Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın, konu hakkında oldukça önemli açıklamada bulundu.

Ramazanda Tam Kapanma Yapılacak mı?

Ramazan ayının vakaların azaltılması açısından bir fırsat olabileceğini belirten Prof. Dr. Faruk Aydın, tam kapanma uygulanması gerektiğini belirtti. Prof. Dr. Aydın, DHA'ya yaptığı açıklamada, “Türkiye için ramazan ayını şans olarak görüyorum. Ramazan ayındaki bu süreyi çok iyi kullanmamız hem baharımızı hem yazımızı kurtarmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

Kapanma uygulamasına dair açıklama yapan Prof. Dr. Aydın, "Ramazan ayında birçok sektörün faaliyetlerinde yavaşlama oluyor, hatta faaliyetlerini kendiliğinden durdurup restorasyon gibi işlemlerini yaptıkları bir dönem. Bunu fırsat bilip insanların daha fazla kurallara uymasını hatta bazı kapanma uygulamaları da yapılabileceğini düşünüyorum. Bunun yapılmaması durumunda sayılarımız artmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Aydın, "Gidişat onu gösteriyor. Bu hiç iyi bir durumda olmadığımızın ifadesidir. Bizi daha kötü günler bekliyor. Ölüm sayısı da günlük 211 gibi ciddi bir sayıya ulaştı. Önlem alınmaması durumunda bu sayıların kendiliğinden aşağı inme şansı yok” dedi ve açıklamasına şu şekilde devam etti:

“Geçtiğimiz yıl uygulanan kapanmalarla sayıların ciddi şekilde kontrol edilebildiğini göstermiştik. Şimdi sadece hafta sonu kapanmayla bu sayılarla mücadele etmenin çok zor ve yetersiz olduğunu görüyoruz. Kapanmayla sayılarla ancak mücadele edebilir hale gelebiliriz.”

Yoğun bakımlardaki doluluk oranına dair önemli bilgiler paylaşan Prof. Dr. Aydın, “Hastanelerde ciddi sağlık yükü artmaya başladı. Yoğun bakımlarımız doldu ve yoğun bakıma girmek için sıra bekleyen hastalarımız var. Bu sayıların biraz daha artması durumunda sağlık hizmeti sunamayan bir duruma düşebiliriz ve daha büyük hizmet sorunları yaşayabiliriz" dedi.

Vakaların 70 bine kadar çıkabileceğini ifade eden Prof. Dr. Aydın, "1 Mart itibarıyla normalleşmeden sonraki izlediğimiz sayıların tamamı epidemiyolojik kriterlere uygun şekilde karşımıza çıktı. 10 bin olan vaka, bir kuluçka döneminde 20 bine, ikinci kuluçka döneminde 40 bine çıktı. Şimdi 3'üncü kuluçka dönemiyle 60 hatta 70 bine çıkmak durumunda" ifadelerine yer verdi.