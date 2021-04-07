Yoğun Bakım Doluluk Oranı Zirveye Oynuyor: Endişelendiren Açıklama!

Yoğun bakım doluluk oranı hakkında endişelendiren bir açıklama geldi. Türk Yoğun Bakım Derneği (TYBD) Başkanı Prof. Dr. İsmail Cinel, önümüzdeki 10 günün yoğun bakım kapasiteleri açısından belirleyici olacağını belirtti.

Yoğun Bakım Doluluk Oranı Yüzde 100'e Ulaşabilir

Yeni tip koronavirüs salgını ülkemizde etkisini göstermeye devam ediyor. Vaka sayıları 50 bine ulaşmak üzere. Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan koronavirüs tablosuna göre şu anda yoğun bakım servisleri yüzde 66,5 doluluk oranına ulaşmış durumda. Duvar'dan Müzeyyen Yüce'nin haberine göre Türk Yoğun Bakım Derneği (TYBD) Başkanı Prof. Dr. İsmail Cinel, ana merkezdeki yoğun bakımlarda yüzde 85 ile yüzde 90 doluluk oranlarını gördüklerini ifade etti.

Prof. Dr. İsmail Cinel, yaptığı açıklamada, “Özellikle İstanbul, Samsun, Yalova çok ciddi doluluk oranları içeriyor. Bunları göz önünde bulundurmak gerekiyor. Son 6 haftadır yoğun bakımlarda hasta sayısı her geçen gün artıyor" şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Cinel, "Bizim COVID-19 olmayan hastalarımızın da yoğun bakım ihtiyacı var. Önceleri elimizde beş yoğun bakım varsa bunların bir tanesini COVID-19’lu hastalara ayırırken, şimdi beş üniteden üçünü, dördünü COVID-19’a ayırıyoruz. Özellikle İstanbul’da hastaneler, aralıksız bir şekilde servislerini COVID-19 servislerine çeviriyorlar. Yeni yoğun bakım servisleri açıyoruz” dedi ve şu şekilde devam etti:

"Mutant virüslerin varlığıyla virüs çok hızlı yayılıyor. Aşılama 65 yaş ve üzeri kişilerle başladığı için yoğun bakımdaki yaş ortalaması da düştü. Yaş ortalamamız 77-78’den 57-58’lere indi. Daha genç insanlar hasta oluyor ve daha ağır şekilde yoğun bakıma düşüyorlar." "Yoğun bakıma aldığımız hastaların akciğerleri daha fazla tahrip olmuş. Biz hastaları yoğun bakıma organ disfonksiyonuyla alıyoruz ve bununla mücadele etmek hiç kolay değil. Şu anda COVID-19’un attığı yumruk neticesinde harap olmuş organlar ve bağışıklık sistemi nedeniyle COVID-19 sonucu gelişen enfeksiyonlarla yüz yüzeyiz."

Ankara Tabip Odası Başkanı Ali Karakoç, yoğun bakımlardaki doluluk oranının yüzde 80'in üzerinde olduğunu belirtti. Karakoç, "Alışveriş merkezleri başta olmak üzere insanların kitlesel olarak bir araya geldikleri yerler acil olarak kapatılmalı. Burada öncelik küçük esnaf değil (kafeler, restoranlar) büyük kompleksler olmalı" ifadelerini kullandı.