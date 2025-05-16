1725 TL'lik Dev İndirim: Ucuz Red Dead Redemption 2 Fırsatı!

Epic Games Store'da kısa süre önce Mega İndirim kampanyası başladı. Bu kampanya ile birlikte çok sayıda oyunun fiyatı önemli ölçüde düştü. Bunlar arasında Red Dead Redemption 2 de bulunuyor. Efsane oyunu şu anda çok ucuza satın alabilmeniz mümkün.

Red Dead Redemption 2 Çok Ucuzladı

Açık dünya oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden Red Dead Redemption 2 Epic Games Store'da yüzde 75 oranında indirime girdi. Oyunun fiyatı kampanya kapsamında 2.299 TL'den 574,75 TL'ye düştü. Dolayısıyla oyunu 1.725 TL daha ucuza satın alabilirsiniz.

Kampanya 12 Haziran'da sona erecek. Rockstar Games tarafından geliştirilen oyun 2019 yılında satışa sunuldu ve günümüzde popülerliğini devam ettiriyor. Bu zamana kadar çeşitli ödüllere layık görülen yapım etkileyici atmosferi ve başarılı hikâyesiyle öne çıkıyor.

Red Dead Redemption 2 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 - 64-bit

Windows 10 - 64-bit İşlemci: Intel Core i5-2500K / AMD FX-6300

Intel Core i5-2500K / AMD FX-6300 RAM: 8 GB

8 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 770 2 GB / AMD Radeon R9 280 3 GB

NVIDIA GeForce GTX 770 2 GB / AMD Radeon R9 280 3 GB Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Genişbant İnternet bağlantısı Depolama: 150 GB kullanılabilir alan

Red Dead Redemption 2 Önerilen Sistem Gereksinimleri