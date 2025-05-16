Epic Games'te Mega İndirim Başladı! Popüler Oyunlar Çok Ucuzladı

Epic Games'te Mega İndirim kampanyası başladı. Bununla birlikte EA SPORTS FC 25'ten Cyberpunk 2077'ye kadar çok sayıda oyunun fiyatı düştü.

Anıl Özünaldım
Anıl Özünaldım -

Epic Games Store'da ucuz oyun satın alma fırsatı sunan "Mega İndirim" kampanyası başladı. The Last of Us Part 1, God of War, Marvel's Spider-Man Remastered, Hogwarts Legacy ve daha pek çok oyunun fiyatı düştü. Kampanya 12 Haziran'da sona erecek.

Europa Universalis IV yüzde 90 oranında indirime girdi. Strateji oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden yapımın fiyatı 699 TL'den 69,90 TL'ye düştü. %90 indirime giren Sherlock Holmes: The Devil's Daughter da 699 TL yerine 69,90 TL'ye satılmaya başlandı.

En iyi yarış oyunları arasında yer alan WRC 9 FIA World Rally Championship yüzde 90 oranında indirim ile 115 TL'den 11,50 TL'ye düştü. Yüzde 85 oranında indirime giren Watch Dogs 2 1.249 TL yerine 187,35 TL'ye satılıyor.

EA Sports FC 25 yüzde 70 oranında indirime girdi. Futbol oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden yapımın fiyatı 2.599,99 TL'den 779,99 TL'ye düştü. Cyberpunk 2077 ise yüzde 60 indirim ile 999 TL yerine 399,60 TL'ye satılmaya başlandı.

Epic Games'te İndirime Giren Oyunlar

Oyun Adı Normal Fiyat İndirimli Fiyat İndirim Oranı
Kingdom Come: Deliverance 374,22 TL 93,55 TL %75
Europa Universalis IV 699 TL 69,90 TL %90
Sherlock Holmes: The Devil's Daughter 149 TL 14,90 TL %90
Sherlock Holmes: Crimes and Punishments 149 TL 14,90 TL %90
Sid Meier's Civilization VI 1.499 TL 149,90 TL %90
WRC 9 FIA World Rally Championship 115 TL 11,50 TL %90
Suicide Squad: Kill the Justice League 1.299 TL 129,90 TL %90
Watch Dogs 2 1.249 TL 187,35 TL %85
Mafia: Definitive Edition 259 TL 38,85 TL %85
Mafia II: Definitive Edition 199 TL 39,80 TL %80
Mafia: Trilogy 374 TL 74,80 TL %80
EA Sports FC 25 2.599,99 TL 779,99 TL %70
Cyberpunk 2077 999 TL 399,60 TL %60
GTA 5 1.049 TL 524,50 TL %50
Red Dead Redemption 2 2.299 TL 574,75 TL %75
Assassin's Creed Origins 1.499 TL 224,85 TL %85
Assassin's Creed Odyssey 1.499 TL 299,80 TL %80
Assassin's Creed Mirage 1.249 TL 499,60 TL %60
Far Cry 6 1.499 TL 374,75 TL %75
Far Cry Primal 1.249 TL 312,25 TL %75
Far Cry 4 749 TL 149,80 TL %80
Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition 164 TL 32,80 TL %80
God of War 899 TL 359,60 TL %60
Marvel's Spider-Man Remastered 1.099 TL 549,50 TL %50
The Last of Us Part 1 1.099 TL 549,50 TL %50
Hogwarts Legacy 2.099 TL 524,75 TL %75
Alan Wake 2 Deluxe Edition 1.278 TL 511,20 TL %60
Alan Wake Remastered 49 TL 7,35 TL %85

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