Epic Games'te Mega İndirim Başladı! Popüler Oyunlar Çok Ucuzladı

Epic Games Store'da ucuz oyun satın alma fırsatı sunan "Mega İndirim" kampanyası başladı. The Last of Us Part 1, God of War, Marvel's Spider-Man Remastered, Hogwarts Legacy ve daha pek çok oyunun fiyatı düştü. Kampanya 12 Haziran'da sona erecek.

Europa Universalis IV yüzde 90 oranında indirime girdi. Strateji oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden yapımın fiyatı 699 TL'den 69,90 TL'ye düştü. %90 indirime giren Sherlock Holmes: The Devil's Daughter da 699 TL yerine 69,90 TL'ye satılmaya başlandı.

En iyi yarış oyunları arasında yer alan WRC 9 FIA World Rally Championship yüzde 90 oranında indirim ile 115 TL'den 11,50 TL'ye düştü. Yüzde 85 oranında indirime giren Watch Dogs 2 1.249 TL yerine 187,35 TL'ye satılıyor.

EA Sports FC 25 yüzde 70 oranında indirime girdi. Futbol oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden yapımın fiyatı 2.599,99 TL'den 779,99 TL'ye düştü. Cyberpunk 2077 ise yüzde 60 indirim ile 999 TL yerine 399,60 TL'ye satılmaya başlandı.

Epic Games'te İndirime Giren Oyunlar