Epic Games'te Mega İndirim Başladı! Popüler Oyunlar Çok Ucuzladı
Epic Games'te Mega İndirim kampanyası başladı. Bununla birlikte EA SPORTS FC 25'ten Cyberpunk 2077'ye kadar çok sayıda oyunun fiyatı düştü.
Epic Games Store'da ucuz oyun satın alma fırsatı sunan "Mega İndirim" kampanyası başladı. The Last of Us Part 1, God of War, Marvel's Spider-Man Remastered, Hogwarts Legacy ve daha pek çok oyunun fiyatı düştü. Kampanya 12 Haziran'da sona erecek.
Europa Universalis IV yüzde 90 oranında indirime girdi. Strateji oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden yapımın fiyatı 699 TL'den 69,90 TL'ye düştü. %90 indirime giren Sherlock Holmes: The Devil's Daughter da 699 TL yerine 69,90 TL'ye satılmaya başlandı.
En iyi yarış oyunları arasında yer alan WRC 9 FIA World Rally Championship yüzde 90 oranında indirim ile 115 TL'den 11,50 TL'ye düştü. Yüzde 85 oranında indirime giren Watch Dogs 2 1.249 TL yerine 187,35 TL'ye satılıyor.
EA Sports FC 25 yüzde 70 oranında indirime girdi. Futbol oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden yapımın fiyatı 2.599,99 TL'den 779,99 TL'ye düştü. Cyberpunk 2077 ise yüzde 60 indirim ile 999 TL yerine 399,60 TL'ye satılmaya başlandı.
Epic Games'te İndirime Giren Oyunlar
|Oyun Adı
|Normal Fiyat
|İndirimli Fiyat
|İndirim Oranı
|Kingdom Come: Deliverance
|374,22 TL
|93,55 TL
|%75
|Europa Universalis IV
|699 TL
|69,90 TL
|%90
|Sherlock Holmes: The Devil's Daughter
|149 TL
|14,90 TL
|%90
|Sherlock Holmes: Crimes and Punishments
|149 TL
|14,90 TL
|%90
|Sid Meier's Civilization VI
|1.499 TL
|149,90 TL
|%90
|WRC 9 FIA World Rally Championship
|115 TL
|11,50 TL
|%90
|Suicide Squad: Kill the Justice League
|1.299 TL
|129,90 TL
|%90
|Watch Dogs 2
|1.249 TL
|187,35 TL
|%85
|Mafia: Definitive Edition
|259 TL
|38,85 TL
|%85
|Mafia II: Definitive Edition
|199 TL
|39,80 TL
|%80
|Mafia: Trilogy
|374 TL
|74,80 TL
|%80
|EA Sports FC 25
|2.599,99 TL
|779,99 TL
|%70
|Cyberpunk 2077
|999 TL
|399,60 TL
|%60
|GTA 5
|1.049 TL
|524,50 TL
|%50
|Red Dead Redemption 2
|2.299 TL
|574,75 TL
|%75
|Assassin's Creed Origins
|1.499 TL
|224,85 TL
|%85
|Assassin's Creed Odyssey
|1.499 TL
|299,80 TL
|%80
|Assassin's Creed Mirage
|1.249 TL
|499,60 TL
|%60
|Far Cry 6
|1.499 TL
|374,75 TL
|%75
|Far Cry Primal
|1.249 TL
|312,25 TL
|%75
|Far Cry 4
|749 TL
|149,80 TL
|%80
|Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition
|164 TL
|32,80 TL
|%80
|God of War
|899 TL
|359,60 TL
|%60
|Marvel's Spider-Man Remastered
|1.099 TL
|549,50 TL
|%50
|The Last of Us Part 1
|1.099 TL
|549,50 TL
|%50
|Hogwarts Legacy
|2.099 TL
|524,75 TL
|%75
|Alan Wake 2 Deluxe Edition
|1.278 TL
|511,20 TL
|%60
|Alan Wake Remastered
|49 TL
|7,35 TL
|%85