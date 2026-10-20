Xiaomi'nin En Ucuz Bilekliği Yenilendi: Redmi Band 4 Tek Şarjla 21 Gün Gidiyor

Xiaomi, giriş seviyesindeki akıllı bilekliği Redmi Band 4'ü 20 Ekim 2026'da büyük bir lansman yapmadan Çin'de satışa sundu. 169 yuanlık fiyatla satılan bileklik 1,47 inçlik ekranı korurken pil ömrünü 21 güne kadar uzatıyor. Yeni modelin fiyatı da Redmi Band 3'ün çıkış fiyatından 10 yuan yüksek. Bileklik Türkçe desteklemiyor ve Xiaomi Türkiye'ye gelip gelmeyeceğini açıklamadı.

Redmi Band 4'te Neler Değişti?

Redmi Band 4, önceki modelin 1,47 inçlik, 172 x 320 piksel çözünürlüklü ve 60Hz yenileme hızlı ekranını aynen kullanıyor. Ekranın üzerinde 2.5D cam bulunuyor. Xiaomi'nin paylaştığı teknik tabloya göre ekran AMOLED değil, TFT (ince film transistör) türünde ve tepe parlaklığı 450 nit. Redmi Band 3 de aynı 60Hz ve 450 nit değerleriyle geliyordu. Yani ekran tarafında değişiklik yok.

Xiaomi'nin bu nesilde en çok değiştirdiği alan tasarım oldu. Yeni bileklikte tek parça, metal görünümlü bir orta çerçeve var. Teknik tabloda kasanın malzemesi fiber takviyeli yüksek dayanımlı polimer olarak geçiyor. Dikey çizgili kordonu ve yenilenen pimli tokasıyla gelen bileklik 2 renk seçeneğiyle satılıyor.

Teknik tabloya göre gövde 43,5 x 25,8 x 10,2 mm ölçülerinde ve kordonsuz ağırlığı 18 g. Redmi Band 3'ün 45,9 x 26,9 x 9,9 mm ve 16,5 g olduğunu hesaba katınca yeni modelin biraz kısaldığı ama kalınlaşıp ağırlaştığı görülüyor. TPU (termoplastik poliüretan) kordon 135-215 mm arasındaki bilek çevrelerine uyuyor.

Pil Ömrü Ne Kadar Uzadı?

Xiaomi'nin 300 mAh'lik batarya için verdiği 21 gün, en uzun kullanım senaryosuna ait. Olağan izleme senaryosunda bu süre 8 güne iniyor ve şirket Android ile iOS için aynı değerleri veriyor. Redmi Band 3'te en uzun senaryo için 18 gün sunulduğundan yeni modelin kazancı 3 gün oluyor. Redmi Band 3 için yoğun kullanımda yaklaşık 9 günlük pil ömrü veriliyordu. Ancak iki modelin senaryo tanımları birebir aynı olmayabilir. Bu yüzden bu değeri Band 4'ün olağan senaryodaki 8 günüyle doğrudan karşılaştırmak doğru olmaz.

Xiaomi 21 günün hangi ayarlarla ölçüldüğünü belirtmedi. Tanıtım afişindeki dipnot yalnızca şirketin laboratuvar testine atıf yapıyor. Hangi izleme özelliklerinin kapalı tutulduğu bilinmediğinden bilekliği gün boyu sağlık takibiyle kullanacaksanız olağan senaryodaki 8 günü esas almanız daha doğru olur.

Hangi Sağlık ve Akıllı Özellikler Var?

Bileklik gün boyu kalp atışı, kan oksijeni, stres, uyku ve kadın sağlığı takibi yapıyor. Teknik tabloda sensör olarak PPG (fotopletismografi, yani optik kalp atışı sensörü) ve ivmeölçer sayılıyor. Bileklikte GPS (küresel konumlama sistemi) bulunmuyor. Redmi Band 3'teki 50 spor modu ve 5ATM (5 atmosfer) suya dayanıklılık da değişmeden kaldı.

Redmi Band 4'te NFC (yakın alan iletişimi) yok. Redmi Band 3'te Çin'de temassız ödeme için NFC bulunuyordu, yani bu nesilde bir özellik kaybı var. Bileklik ödemeyi WeChat ve Alipay'in QR kodlarıyla destekliyor. Tabloya göre telefonla bağlantıyı Bluetooth 5.3'ün düşük enerjili sürümü BLE kuruyor. Bildirim, alarm, saat kadranı değiştirme, takvim, müzik kontrolü, hava durumu ve telefon bulma özelliklerine ek olarak tabloda fener, kronometre ve geri sayım da var.

Bileklik Android 8.0 ve iOS 14.0 ile üstü sürümlerde çalışıyor ve Mi Fitness uygulamasının Çin sürümüyle eşleşiyor. Mi Fitness'ın önceki adı Xiaomi Wear idi. Teknik tabloya göre sistem dilleri basitleştirilmiş Çince, geleneksel Çince ve İngilizce. Türkçe dil seçeneği yok. Xiaomi bilekliğin hangi işletim sistemini kullandığını belirtmedi.

Redmi Band 4 Türkiye'ye Gelecek mi?

Redmi Band 4'ün Çin'deki fiyatı 169 yuan. Bu, 20 Ekim 2026 kuruyla yaklaşık 1.250 TL ediyor. Rakam, vergi ve gümrük içermeyen doğrudan bir çeviri. Xiaomi bilekliğin Çin dışında ya da Türkiye'de satışa çıkıp çıkmayacağını açıklamadı.

Serinin önceki modeli Redmi Band 3 de küresel pazara çıkmamıştı ve Xiaomi'nin uluslararası ile Türkiye sitelerinde bu modelin sayfası bulunmuyor. Seride yurt dışında satışa çıkan son model Redmi Smart Band 2 olmuştu.

Türkiye'de satılan seçeneklerden biri Xiaomi Smart Band 10. Bilekliğin Türkiye fiyatı Haziran 2025'te belli olmuştu ve çıkış fiyatı 2.599 TL'ydi. Xiaomi Eylül 2026'da Çin'de 21 gün pil ömrü sunan Smart Band 11'i tanıtmış, 18 güne kadar dayanan bütçe dostu Redmi Watch 6 Active'i de Türkiye'de satışa sunmuştu. Redmi Band 4'e en yakın seçenek ise Xiaomi Smart Band 11 Active. 27 Ağustos 2026'dan beri Türkiye'de 1.499 TL'ye satılan bileklik de 21 güne kadar pil ömrü sunuyor.

Editörün Yorumu

Bir yeni nesil için 3 günlük pil kazancını az buluyorum, çünkü ekran, sensörler, spor modları ve suya dayanıklılık Redmi Band 3'teki değerlerde kaldı. Üstelik NFC de kaldırıldı. Çin'den sipariş vermeyi düşünüyorsanız Türkçe arayüz ve küresel uygulama desteği olmadığını bilmelisiniz. Seri küresel pazara dönse bile Redmi Band 4'ün işi zor görünüyor, çünkü Türkiye'de 1.499 TL'ye satılan Smart Band 11 Active de 21 güne kadar pil ömrü sunuyor.