Halı Saha Maçından Sonra İhtiyaç Olan Akıllı Bileklik Türkiye'de!

Xiaomi'nin geçtiğimiz hafta tanıttığı akıllı saat modeli Smart Band 10 Pro, markanın düzenlediği son etkinlikle birlikte Türkiye'deki kullanıcıların da beğenisine sunuldu. Bununla birlikte cihazın Türkiye fiyatı da açıklığa kavuştu. Yeni model, gelişmiş uyku analizi, yorgunluk ve dinlenme ihtiyacı izleme gibi önemli özelliklerle birlikte geliyor.

Xiaomi Smart Band 10 Pro'nun Türkiye Fiyatı Ne Kadar?

Xiaomi Smart Band 10 Pro'nun Türkiye fiyatı, 3 bin 999 TL olarak belirlendi. Hatırlayacak olursanız serinin bir önceki modeli Smart Band 9 Pro 3 bin 249 TL'den başlayan (krem rengi) fiyat etiketiyle Türkiye'deki kullanıcılarla buluşuyor. Obsidyen siyahı ile ay ışığı grisi renk seçenekleri 3 bin 499 TL'ye kullanıcılarla buluşurken pembe altın sürümü ise bundan biraz daha ucuz olan 3 bin 349 TL'ye satılıyor.

Xiaomi Smart Band 10 Pro'nun Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 1.74 inç

1.74 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Yenileme Hızı: 60Hz

60Hz Maksimum Parlaklık: 2.000 nit

2.000 nit Sağlık: Nabız ve kandaki oksijen seviyesi ölçümü, uyku analizi, yorgunluk ve dinlenme ihtiyacı takibi

Nabız ve kandaki oksijen seviyesi ölçümü, uyku analizi, yorgunluk ve dinlenme ihtiyacı takibi AOD (Her Zaman Açık Ekran): Destekliyor

Destekliyor Pil Ömrü: Günlük kullanımda 21 güne kadar, her zaman açık ekran etkinken 8 güne kadar

Günlük kullanımda 21 güne kadar, her zaman açık ekran etkinken 8 güne kadar Spor Modu: 150'den fazla

150'den fazla Suya Dayanıklılık: 5 ATM (Terleme, su sıçraması ve benzeri durumlara karşı belirli bir dereceye kadar dayanıklılık)

5 ATM (Terleme, su sıçraması ve benzeri durumlara karşı belirli bir dereceye kadar dayanıklılık) Yazılım: HyperOS 3

Xiaomi Smart Band 10 Pro'nun Ekran Özellikleri Neler?

Xiaomi Smart Band 10 Pro, 1,74 inçlik AMOLED ekrana sahip. 60Hz yenileme hızı ve 2.000 nit maksimum parlaklık sunan bir modele olarak öne çıkıyor. Bir önceki modelin de Smart Band 9 Pro da 1,74 inçlik AMOLED ekrana sahip olduğunu fakat parlaklık değerinin 1.200 nit ile sınırlı kaldığını belirtelim. Bu da bize ekran tarafında önemli bir iyileştirme yapıldığını gösteriyor. AMOLED ekran sayesinde canlı görüntü ve derin siyahlar elde etmemizi sağlayacak olan yeni model, yüksek parlaklık değeri sayesinde güneş altında bile net görüş sunacak.

Xiaomi Smart Band 10 Pro'nun Pil Ömrü Ne Kadar?

Cihaz, her zaman açık ekran özelliği devre dışıyken tek şarjla 21 güne kadar pil ömrü sağlıyor. Bu özellik aktif olarak kullanılırken 8 gün kullanım süresi elde ediliyor. Söz konusu özelliğe ihtiyacı olmayan kişiler için oldukça yeterli bir süre olduğu söylenebilir. Bu özelliği kullananlar dahi bir haftayı rahat şekilde çıkaracaktır.

Xiaomi Smart Band 10 Pro'nun Sağlık Özellikleri Neler?

Xiaomi'nin yeni akıllı bilekliği, Apple Sağlık için de destek sunuyor. Cihaz, stres seviyesini sürekli olarak takip ediyor. Ayrıca yorgunluk ve dinlenme ihtiyacı gibi konularda da size oldukça büyük katkı sağlıyor. Bir futbol maçı ya da yoğun antrenman ile uğraştığınız günün sonunda toparlanma sürecini değerlendiriyor ve yeniden harekete geçmeniz için ne kadar dinlenmeniz gerektiği hakkında fikir edinebiliyorsunuz. Ayrıca uyku analizi özelliği de bozuk uyku düzenine sahip olanlara büyük katkı sağlıyor.

Editörün Yorumu

Xiaomi Smart Band 10 Pro'nun özellikle hayatının merkezine sporu alanlar için harika bir model olduğu kanaatindeyim. Ne kadar dinlenmeniz gerektiğini bilen akıllı bileklik, halı saha maçından sonra veya yoğun bir vücut geliştirme gününden sonra size büyük işlevsellik sağlayacaktır. Bu ve diğer kullanışlı özellikleri sayesinde geniş bir kullanıcı kitlesinin memnuniyetini kazanacaktır.