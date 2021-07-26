Xiaomi Wear
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 100.00 MB
- Üretici Beijing Xiaomi Mobile Software Co.,Ltd
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Xiaomi Wear Android uygulaması ile akıllı saat/bileklik sağlık verilerinizi detaylı olarak telefonunuzdan takip edebilirsiniz.
Xiaomi Wear, Xiaomi akıllı saat ve bileklik kullanıcılarının sağlık verilerini takip etmek için kullanabileceği resmi uygulama.
Xiaomi Wear İndir
Xiaomi’nin giyilebilir cihaz sahiplerine özel sağlık ve fitness uygulaması Xiaomi Wear adını taşıyor ve Google Play’den Android telefonlara ücretsiz olarak yüklenebiliyor. Xiaomi Wear uygulamasını neden indirmelisiniz?
- Antrenmanlarınızı takip edin – Rotanızı planlayın, ilerlemenizi görüntüleyin ve hedefinize ulaşın. Yürüyüşlerinizi, koşularınızı ve bisiklet sürüşlerinizi doğrudan telefonunuzdan takip edin.
- Daha iyi uyuyun – Uyku trendlerinizi görün, uyku döngülerinize ilişkin bilgi edinin, uyku kalitenizi kontrol edin ve faydalı bilgiler alın.
- Enerji seviyenizi izleyin – Stres anlarını, fiziksel aktivite miktarını ve yoğunluğunu ve ne kadar iyi olduğunuzu belirleyin.
- Fitness hedeflerinize ulaşın – Adım, kalori ve ayakta durma hedeflerinize doğru ilerlemenizi takip edin.
- Döngünüzü takip edin – Adet döngünüzü kaydedin, bir sonraki dönemi hesaplayın ve doğurganlık döneminizi kontrol edin.
- Bildirimler alın – Bildirimleri, mesajları ve e-postaları doğrudan giyilebilir cihazınızda görüntüleyin.
- Alexa’dan yardım alın – Sadece sorarak hava durumunu kontrol edin, müzik çalın ve antrenman başlatın.
- Daha fazlasını yapın – Cihazınız kan oksijeni okuma özelliğine sahipse, vücudunuzun oksijeni ne kadar iyi emdiği hakkında fikir edinin.
Xiaomi Wear Lite
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 177.00 MB
- Üretici Beijing Xiaomi Mobile Software Co.,Ltd
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Xiaomi Wear Lite, Xiaomi akıllı saatler ve akıllı bileklikler için sağlık takip uygulamasıdır.
Xiaomi Wear Lite, Xiaomi akıllı saat ve bilekliğinizi bağlayıp sağlık verilerinizi takip edebileceğiniz resmi nitelikli uygulama. Xiaomi’nin giyilebilir cihazınıza sahip olan her kullanıcının telefonunda/tabletinde olmalı. Xiaomi Wear Lite uygulaması iPhone ve iPad’lere App Store’dan ücretsiz indirilebilir.
Xiaomi Wear Lite İndir
Xiaomi’nin giyilebilir aygıt kullanıcıları için hazırladığı sağlık fitness uygulaması iOS tarafında Xiaomi Wear Lite adını taşıyor. Uygulama, Apple Sağlık desteği sunuyor. Adım, yürüme ve koşu mesafesi, tur başına vuruş sayısı, enerji tüketimi, uyku, egzersizler, kalp atış hızı ve kardiyo fitness verileri dahil olmak üzere veriler iletilir. Bu işlevi Xiaomi Wear Lite’da Profil-Ayarlar-Bağlı uygulamalardan veya Sağlık uygulamasında Gizlilik-Uygulamalar-Xiaomi Wear Lite’a giderek kapatabilirsiniz.
- Atrenmanlarınızı takip edin.
- Uyku kalitenizi artırın.
- Enerji düzeyinizi izleyin.
- Fitness hedeflerinize ulaşın.
- Döngünüzü takip edin.
- Bildirimler alın.
- Alexa’dan yardım alın.