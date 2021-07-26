Xiaomi Wear Lite, Xiaomi akıllı saatler ve akıllı bileklikler için sağlık takip uygulamasıdır.

Erkan Calp - 13 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Xiaomi Wear Lite, Xiaomi akıllı saat ve bilekliğinizi bağlayıp sağlık verilerinizi takip edebileceğiniz resmi nitelikli uygulama. Xiaomi’nin giyilebilir cihazınıza sahip olan her kullanıcının telefonunda/tabletinde olmalı. Xiaomi Wear Lite uygulaması iPhone ve iPad’lere App Store’dan ücretsiz indirilebilir.

Xiaomi Wear Lite İndir

Xiaomi’nin giyilebilir aygıt kullanıcıları için hazırladığı sağlık fitness uygulaması iOS tarafında Xiaomi Wear Lite adını taşıyor. Uygulama, Apple Sağlık desteği sunuyor. Adım, yürüme ve koşu mesafesi, tur başına vuruş sayısı, enerji tüketimi, uyku, egzersizler, kalp atış hızı ve kardiyo fitness verileri dahil olmak üzere veriler iletilir. Bu işlevi Xiaomi Wear Lite’da Profil-Ayarlar-Bağlı uygulamalardan veya Sağlık uygulamasında Gizlilik-Uygulamalar-Xiaomi Wear Lite’a giderek kapatabilirsiniz.