Bütçe Dostu Akıllı Saat Türkiye'de! 18 Güne Kadar Pil Ömrü Sunuyor

Xiaomi, geçtiğimiz ayın ikinci yarısında yeni bir akıllı saat tanıttı. Redmi Watch 6 Active olarak adlandırılan bu model, uygun fiyat etiketine sahip olmasıyla oldukça geniş bir kullanıcı kitlesinin dikkatini çekti. Otomatik egzersiz tespit etme, çok sayıda spor modu, ideal pil ömrü ve dahasıyla gelen cihaz, şimdi de Türkiye'de satışa sunuldu.

Redmi Watch 6 Active'in Türkiye Fiyatı Ne Kadar?

Redmi Watch 6 Active'in Türkiye fiyatı, 2 bin 199 TL olarak belirlendi. Cihaz şu anda gümüş, siyah ve turuncu olmak üzere toplam üç renk seçeneği ile alınabiliyor. Bu renklerden hangisi tercih edilirse edilsin, fiyatta bir değişiklik söz konusu olmuyor. Ayrıca özellikler de aynı kalmaya devam ediyor.

Redmi Watch 6 Active'in Özellikleri Neler?

Ekran Tipi: AMOLED

AMOLED Ekran Boyutu: 1,85 inç

1,85 inç Çözünürlük: 390 x 450 piksel

390 x 450 piksel Piksel Yoğunluğu: 322 PPI

322 PPI Yenileme Hızı: >50 Hz (Arayüze göre değişebilir)

>50 Hz (Arayüze göre değişebilir) Her Zaman Açık Ekran (AOD): Destekliyor

Destekliyor Sağlık Özellikleri: Sürekli kalp atış hızı, kandaki oksijen seviyesi ile stres takibi, nefes egzersizleri, kadın sağlığı takibi, zindelik puanı ve uyku takibi

Sürekli kalp atış hızı, kandaki oksijen seviyesi ile stres takibi, nefes egzersizleri, kadın sağlığı takibi, zindelik puanı ve uyku takibi Bluetooth ile Arama Desteği: Mevcut

Mevcut Pil Ömrü: Hafif kullanımda 18 güne kadar, günlük kullanımda 12 güne kadar, yoğun kullanımda ise 6 güne kadar

Hafif kullanımda 18 güne kadar, günlük kullanımda 12 güne kadar, yoğun kullanımda ise 6 güne kadar Suya Dayanıklılık: IP68 sertifikası

IP68 sertifikası Spor Modu: 140'tan fazla

140'tan fazla Egzersiz Algılama: Mevcut

Mevcut Kalınlık: 9,9 mm

9,9 mm Ağırlık: 26 gram (kayış hariç)

Redmi Watch 6 Active'in Ekran Özellikleri Neler?

Redmi Watch 6 Active, 1,85 inçlik AMOLED ekranla geliyor. Ekran teknolojisi sayesinde siyahların tam siyah olacağı söylenebilir. Bilmeyenler için klasik LCD ekranlarda arkada sürekli çalışan bir arka aydınlatma mevcut. AMOLED'de ise her piksel kendi ışığını kendisi üretiyor. Bu da siyahlar gösterilirken ilgili piksellerin tamamen kapanmasını sağlıyor.

Bu ekran teknolojisi, gerçek siyahların yanı sıra daha canlı renkler ve genel olarak daha kaliteli görüntü elde etme imkânı sunuyor. Öte yandan her zaman açık ekran özelliğinin kullanımı açısından daha uygun olduğu söylenebilir. Karanlık arayüzlerde güç tasarrufu yaparak daha uzun pil ömrüne sahip olmanıza da yardımcı olabiliyor.

Ekran boyutu küçük değil. Bu da yazıları okumanın, bildirimleri incelemenin, menüler arasında geçiş yapmanın daha kolay olacağını gösteriyor. Öte yandan 390 x 450 piksel ve 322 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. Ekran boyutuna göre oldukça ideal bir çözünürlük olduğu söylenebilir. Zaten 322 PPI değeri de bunu doğruluyor. Piksel yoğunluğuna göre normal mesafede yazılar epey net görünecektir.

Yenileme hızına gelecek olursak, bu değer, ne kadar akıcı ekran deneyimine sahip olacağınızı belirliyor. Bir ekranın saniyede kaç defa görüntüyü yenilediğini ifade ediyor. Bu modelin yenileme hızı ise 50Hz'in üzerinde. Bir akıllı saat için oldukça iyi bir değer olduğunu söylemek. Animasyonlarda ve kaydırma hareketlerinde takılma olmayacaktır. Tabii, bu arayüze göre değişebiliyor. Yani sürekli olarak aynı yenileme hızında çalışmıyor. Güç tasarrufu gerektiğinde yenileme hızı daha düşük olabiliyor.

Redmi Watch 6 Active'in Şarjı Ne Kadar Süre Gidiyor?

Türkiye'de yeni satışa sunulan akıllı saatin pil ömrü, ne kadar yoğun kullanıldığına bağlı olarak değişiyor. Cihazı genel olarak sadece saatin kaç olduğuna bakmak için kullanıyorsanız, bildirimleri çok az kontrol ediyorsanız, ekranı fazla açmıyorsanız, spor takibi özelliklerini pek kullanmıyorsanız bunlar hafif kullanım kategorisine girecektir ve 18 güne kadar pil ömrü elde edeceksinizdir.

Bildirimleri sık sık kontrol ediyorsanız, gün içinde ekranı sürekli açıyorsanız, spor özelliklerini kullanıyorsanız, saatin çoğu özelliğinden aktif olarak faydalanıyorsanız bu günlük kullanım kategorisinde oluyor. Bunun sonucunda 12 güne kadar kullanım süresine sahip hâle geliyorsunuz. Bu sürenin sonunda akıllı saati yeniden şarj etmeniz gerekiyor.

Her zaman açık ekran özelliğinin etkin olduğu, ekranın sürekli olarak açıldığı, çok sayıda bildirim alınıp bunların hep kontrol edildiği, sürekli sağlık ve spor özelliklerinin kullanıldığı yoğun kullanım senaryosunda pil ömrü 6 güne kadar geriliyor ki bu değer bile aslında çoğu kişi için oldukça yeterli.

Redmi Watch 6 Active'in Sağlık ve Spor Özellikleri Neler?

Akıllı saatte zindelik puanı ve uyku takibi özellikleri bulunuyor. Bu özellikler, gün içinde vücudunuzun ne kadar iyi durumda olduğunu ve uyku kalitenizi belirlemenize yardımcı oluyor. Bunlara ek olarak kalp atış hızı, kandaki oksijen seviyesi ve stres takibi özellikleri mevcut. Gün içinde kalp atış hızını ve kandaki oksijen seviyesini takip ederek herhangi bir olumsuz durum olup olmadığını öğrenmenize imkân sağlıyor. Stres takibi ise stres seviyenizin ne durumda olduğuna dair bilgi sunuyor. Nefes egzersizleri sayesinde de stres seviyesini azaltmanıza yardım ediyor.

Editörün Yorumu

Bana göre Redmi Watch 6 Active'in Türkiye fiyatı oldukça uygun seviyede. Marka, sunduğu özelliklere göre gayet iyi bir fiyat belirlemiş. Açıkçası bu cihazın en çok dikkat çekecek yönünün pil ömrü olduğunu düşünüyorum. 18 güne kadar pil ömrü sunması, şarj etme ihtiyacını ciddi ölçüde azaltıyor. Yoğun kullanımda bile 6 günlük bir kullanım süresi elde edebiliyorsunuz.