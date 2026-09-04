Xiaomi'nin 21 Gün Pil Ömrü Sunan Akıllı Bilekliği Tanıtıldı! 150'den Fazla Spor Modu Var

Xiaomi kısa bir süre önce en yeni akıllı bilekliğini kullanıcıların beğenisine sundu. Bu model Xiaomi Smart Band 11 olarak isimlendiriliyor ve güçlü özelliklerle karşımıza çıkıyor. Peki Xiaomi Smart Band 11 kullanıcılara neler sunuyor? İşte merak edilen detaylar!

Xiaomi Smart Band 11 Özellikleri Neler?

Ekran boyutu: 1,72 inç

Ekran türü: AMOLED

Ekran tepe parlaklığı: 2.000 nit

Çerçeve genişliği: 2 mm

Gövde tasarımı: Kavisli

Kalınlık: 9,99 mm

Ağırlık: 15,58 gram

Suya dayanıklılık: 5ATM

Sağlık takibi: Kalp atış hızı, kan oksijen seviyesi, stres takibi ve kadın sağlığı takibi

Uyku takibi: HRV izleme ve AI tabanlı uyku analizi

Spor modları: 150’den fazla

Pil ömrü: 21 güne kadar

NFC: Var

NFC özellikleri: Temassız ödeme ve akıllı erişim kartı

İşletim sistemi: Xiaomi HyperOS 4

Uyumluluk: Android ve iOS

Akıllı özellikler: Bildirimler müzik kontrolü ve özelleştirilebilir saat yüzleri

Kordon seçenekleri: Metal ve seramik

Xiaomi Smart Band 11’de 1,72 inç boyutunda ve 2.000 nit parlaklık sunan AMOLED bir ekran bulunuyor. Ürünün AMOLED paneli ve 2.000 nit parlaklık desteği sayesinde, güneş ışığı altında ekranın görünmemesi gibi sorunlar yaşatmayacağını söylemek mümkün.

Cihaz buna ek olarak 2 mm çerçeve genişliği, 9,99 mm kalınlığı ve 15,58 gram ağırlığıyla kullanıcıların karşısına çıkıyor. Ayrıca 5 ATM suya dayanıklılık sertifikasına sahip olduğunu da belirtelim. Yani bileklik kolay kolay su almayacak. Sağlık tarafında da üzmeyen modelde kalp atış hızı ölçümü, kan oksijen seviyesi ölçümü, stres ve kadın sağlığı takibi gibi detaylar bulunuyor.

150'den fazla spor moduna sahip olan akıllı bileklik 21 güne kadar pil ömrü sunuyor. Bunun yanında modelin NFC destekli versiyonunu da satın alabiliyorsunuz. Bu sürümde temazsız ödeme gibi özelliklerden faydalanabiliyorsunuz. Son olarak cihazda akıllı telefon bildirimleri, müzik kontrolleri ve çeşitli özelleştirilebilir saat kadranları bizleri karşılıyor.

Xiaomi Smart Band 11 Fiyatı Ne Kadar ve Türkiye'de Satılacak mı?

Xiaomi Smart Band 11 üç farklı versiyonla satışa çıkıyor. İlk etapta Çin'deki kullanıcılara sunulan modelin özellikleri şu şekilde;

Standart sürüm: 289 yuan (2.084 TL)

NFC sürümü: 339 yuan (2.444 TL)

Metal ve seramik sürüm: 399 yuan (2.877 TL)

Bunun dışında Xiaomi'nin ülkemizde Smart Band 10 gibi akıllı bileklik modelleri satışta. Bu doğrultuda Smart Band 11'in de ilerleyen dönemlerde Türkiye'de satışa çıkması ihtimaller dahilinde. Tabii yine de Çinli markanın resmi açıklamasını beklemek daha doğru olacaktır.

Editörün Yorumu

Xiaomi’nin bilekliklerini daha önce kullandım. Beni en çok etkileyen özelliğin pil ömrü olduğunu söyleyebilirim. Şahsen, kullandığım dönemde en son ne zaman şarj ettiğimi unutuyordum. Xiaomi Smart Band 11’in de aynı şekilde olacağını düşünüyorum. Genel olarak kullanıcıları memnun edecek başarılı bir model olduğunu söyleyebilirim.