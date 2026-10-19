Redmi K100, Türkiye Yolunda! Tarih Ortaya Çıktı

Xiaomi'nin alt markası Redmi, Redmi K100'ün tanıtım tarihini Çin'in sosyal medya platformu Weibo'daki resmi hesabından duyurdu. Şirket telefonu 27 Ekim 2026'da Çin'de düzenleyeceği etkinlikte tanıtacak. Xiaomi yöneticisi Lu Weibing de aynı gün telefonun yeni rengini ve ekran değerlerini Weibo'da duyurdu.

Redmi K100 Hangi Saatte Tanıtılacak?

Çin'de düzenlenecek etkinlik 27 Ekim akşamı Pekin saatiyle 19.00'da başlayacak. Pekin ile Türkiye arasındaki 5 saatlik fark nedeniyle tanıtım, Türkiye saatiyle 14.00'e denk geliyor. Redmi K100'ün ekim sonunda tanıtılacağı iddiası böylece resmileşmiş oldu.

Şirket aynı etkinlikte ilk kulak klipsi tipi kablosuz kulaklığı REDMI Clip Neo'yu da tanıtacak. İnci beyazı ve siyah renkte gelecek kulaklığın özellikleri ve fiyatı henüz belli değil. Telefon için Çin'deki e-ticaret platformlarında ön kayıt başladı ve Lu Weibing de gönderisinde kullanıcıları ön kayda çağırdı.

Redmi K100'ün Hangi Özellikleri Resmi Olarak Belli?

Redmi K100, Qualcomm'un 2024 sonunda çıkardığı Snapdragon 8 Elite işlemciyi D2 adlı oyun grafik yongasıyla birlikte kullanacak. K serisinin standart modelinde ilk kez ayrı bir oyun grafik yongası bulunuyor. MyDrivers'a göre D2, çözünürlük yükseltme ve ara kare ekleme işlerini donanım düzeyinde üstleniyor. Geçen yıl tanıtılan Redmi K90 da aynı işlemciyle gelmişti.

Lu Weibing'in Weibo gönderisi, K100'ün 6,83 inç büyüklüğünde, 165Hz yenileme hızına ve 3500 nit en yüksek parlaklığa sahip düz bir ekranla geleceğini doğruladı. Şirkete göre telefon 40'tan fazla oyunu saniyede 165 karede doğrudan çalıştıracak, 100'den fazla oyunda da ara kare ekleyerek görüntüyü akıcı hale getirecek. Önceki haftalarda konuşulan 6,9 inç ve 185Hz'lik ekran değerleri, Lu Weibing'in verdiği resmi değerlerle uyuşmuyor. Ekranın çözünürlüğü açıklanmadı.

Bataryası ve Tasarımı Nasıl?

Redmi'nin resmi posteri ve gönderisi, telefonun 10.000 mAh sınıfı bir bataryayla geleceğini söylüyor. Kesin kapasite resmi metinlerde geçmiyor; MyDrivers ve GSMArena bataryayı 10.000 mAh olarak veriyor. Lu Weibing de geçen hafta batarya kapasitesinin K serisinde yeni bir zirveye ulaşacağını söylemişti. Selefi K90'da 7.100 mAh batarya vardı. Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı (MIIT) kaydına göre telefon 100W kablolu hızlı şarjı destekliyor, Xiaomi şarj hızını henüz doğrulamadı.

Lu Weibing, K100'ün Firefly Green (ateş böceği yeşili) adlı yeni rengini resmi görsellerle tanıttı. Görsellerde açık yeşil gövde, metal çerçeve, 2 kameralı geniş bir kamera adası ve adanın sağında "Sound by Bose" logosu görünüyor. Bose ayarlı çift hoparlörle gelen telefon, GSMArena'ya göre HyperOS 4 kurulu olarak kutudan çıkacak. Diğer renk seçenekleri bilinmiyor.

Redmi K100 Türkiye'ye Gelecek mi?

Xiaomi, Redmi'nin K serisini Türkiye'de kendi adıyla satmıyor ve bu modelleri küresel pazara POCO F serisi olarak çıkarıyor. 11 Ağustos 2026'da Çin'de tanıtılan Redmi K100 Pro ve K100 Pro Max, eylül başında POCO F9 Pro ve POCO F9 Ultra adıyla küresel pazara geldi. Türkiye'de POCO F9 Pro 69.999 TL, F9 Ultra 79.999 TL başlangıç fiyatıyla satışta.

Standart K100'ün küresel adı ve Türkiye'ye gelip gelmeyeceği açıklanmadı. Geçen yıl standart Redmi K90 küresel pazarda POCO F8 Pro adını almıştı. Xiaomi bu yıl F9 Pro adını K100 Pro'ya verdiği için K100'ün POCO ailesindeki adı da belli değil.

K100'ün Çin fiyatı da henüz belli değil. Digital Chat Station adlı sızıntı hesabı, telefonun 12 GB RAM ve 256 GB depolamayla geleceğini ve yaklaşık 3.500 yuan'dan satışa çıkacağını iddia ediyor. Bu da güncel kur ile birlikte 26 bin 26 TL'ye denk geliyor.

Editörün Yorumu

K100 için belirleyici soru, küresel pazara hangi bataryayla geleceği. Xiaomi geçen yıl K90'ın 7.100 mAh'lik bataryasını POCO F8 Pro'da 6.210 mAh'e indirmişti, bu yıl da K100 Pro'nun 8.580 mAh'lik bataryası F9 Pro'da 6.330 mAh'e indi. 10.000 mAh sınıfı batarya bu modelin en güçlü yanı olduğu için benzer bir kesinti, telefonu Türkiye'de F9 Pro karşısında zayıf bırakabilir. Küresel plan açıklanmadan bu, benim için bir olasılıktan öteye geçmiyor.