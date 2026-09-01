Xiaomi'nin Yeni Telefonu Şarj Aletinin Yerini Unutturacak! İşlemcisi de Güçlü

Xiaomi, ağustos ayında tanıttığı Redmi K100 Pro ve K100 Pro Max modellerine yeni bir ekleme yapacak. Bu modelin Redmi K100 olarak isimlendirilmesi bekleniyor. Son gelişmeler akıllı telefonun batarya kapasitesini gözler önüne seriyor. İşte merak edilen detaylar!

Redmi K100 Pil Kapasitesi Kaç mAh Olacak?

Güvenilir sektör kaynaklarından Digital Chat Station'a göre yaklaşan Redmi K100'de 10.000 mAh kapasiteli bir bataryaya yer verilecek. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz sene çıkış yapan Redmi K90'da 7.100 mAh'lik bir pil tercih edilmişti. Yani yeni model batarya ömrü gibi konularda selefinden çok daha başarılı olacak.

Sadece bunlarla da sınırlı değil. Redmi K100 batarya kapasitesiyle Redmi K100 Pro ve K100 Pro Max'i de geride bırakacak. Bu modellerde ise sırasıyla 8.580 mAh ve 9.070 mAh'lik bataryalar kullanılıyor. Maalesef şarj hızlarına yönelik bir detay yok. Fakat yeni serinin genelini göz önünde bulundurarak minimum 100W hızlarının desteklemesi ihtimaller dahilinde.

Redmi K100 Özellikleri Neler Olacak?

Ekran boyutu: 6,8 ile 6,9 inç arası

Ekran tasarımı: Düz ekran

İşlemci: Snapdragon 8 Elite

İşlemci çekirdekleri: 4,32 GHz hızında 2 süper çekirdek ve 3,53 GHz hızında 6 performans çekirdeği

Grafik birimi: Adreno 830

Batarya: 10.000 mAh

Hoparlör: Simetrik çift hoparlör

Titreşim motoru: Büyük lineer motor

Parmak izi okuyucu: 3D ultrasonik

Dayanıklılık: IP68 suya ve toza karşı koruma

Redmi K100 Ne Zaman Tanıtılacak ve Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Xiaomi, Redmi K100’ün tanıtım tarihi için henüz bir açıklama yapmadı. Ancak selefi Redmi K90 üzerinden bazı tahminlerde bulunmak mümkün. Hatırlanacağı üzere akıllı telefon geçen yılın ekim ayında kullanıcıların beğenisine sunulmuştu. Bu kapsamda yeni modelin de eylül ayında veya en geç ekimde tanıtılması ihtimaller dahilinde.

Redmi K90 ilk tanıtıldığında 360 dolar seviyesinde bir fiyata sahipti. Redmi K100 daha güçlü özelliklere sahip olacağından 400 dolar seviyesinde bir fiyat etiketiyle raflardaki yerini alabilir. Tabii yine de şirketin resmi açıklamasını beklemek daha doğru olacaktır.

Editörün Yorumu

Yüksek batarya kapasiteli akıllı telefonlara büyük ilgi duyuyorum. Şu anda kullandığım telefonun 4.200 mAh kapasiteli pili kullanım süreleri açısından beni pek memnun etmiyor. Bu nedenle 10.000 mAh pile sahip bir model benim için pek çok sorunu ortadan kaldırabilirdi. Kısacası Redmi K100’ün özellikle uzun pil ömrüne önem veren kullanıcıları genel olarak tatmin edecek bir model olacağını düşünüyorum.