Güçlü İşlemcili Redmi K100'ün Tanıtım Tarihi Ortaya Çıktı

Xiaomi yeni bir telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Bir sızıntı ile birlikte Redmi K100'ün tanıtım tarihi ortaya çıktı. İddiaya göre Xiaomi'nin yeni telefonu çok yakında tanıtılacak. Bu arada cihazda Qualcomm tarafından geliştirilen güçlü bir işlemci buluancak. Bu işlemci sayesinde mobil oyunlar sorunsuz oynanabilecek.

Redmi K100 Ne Zaman Tanıtılacak?

Redmi K100'ün 2026 yılının Ekim ayının sonuna doğru tanıtılacağı iddia edildi. Tanıtımla birlikte telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Yüksek yenileme hızı ve yüksek batarya kapasitesi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan Redmi K90, 2025 yılının ekim ayında tanıtılmıştı.

Redmi K100 Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda Redmi Note 15, Redmi 15, Redmi 15C ve Redmi A5 dahil olmak üzere Xiaomi'nin pek çok telefonu satılıyor ancak K90 serisi satılmıyor. Dolayısıyla Redmi K100'ün Türkiye'de satışa sunulma ihtimali düşük. Konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını belritelim.

Redmi K100'ün İşlemcisi Nasıl Olacak?

İddiaya göre telefon gücünü Snapdragon 8 Elite işlemcisinden alacak. Bu işlemci, iki adet 4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L ve altı adet 3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M olmak üzere sekiz adet çekirdek içeriyor. Bu işlemci, Qualcomm tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirildi. Nm değeri azaldıkça transistörün boyutu da küçülüyor. Böylece aynı yüzey alanına çok daha fazla transistör sığdırılıyor.

3 nm işlemci, 4 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla daha verimli çalışıyor ve daha yüksek performans sunuyor. Verimlilik, pil ömrünü olumlu etkiliyor. Bu arada Redmi K90'da da aynı işlemci tercih edilmişti. Söz konusu işlemci ayrıca RedMagic 11 Air ve Xiaomi 15 Ultra dahil olmak üzere pek çok telefonda da tercih edilmişti.

Redmi K100'ün Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,8 inç veya 6,9 inç

Ekran Yenileme Hızı: 185Hz

İşlemci: Snapdragon 8 Elite

Batarya: 10.000 mAh civarı

Editörün Yorumu

Redmi K100'ün yüksek batarya kapasitesi sayesinde yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacağını düşünüyorum. Bu da özellikle seyahatlerde önemli bir avantaj sağlayacak. Bu arada yüksek yenileme hızı önemli bir avantaj çünkü akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. Bunların yanı sıra telefonun güçlü işlemci sayesinde kaliteli grafiklere sahip mobil oyunları bile sorunsuz çalıştırabileceğini söyleyebilirim.