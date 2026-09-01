185Hz AMOLED Ekranlı POCO F9 Pro Türkiye'de! İşlemcisi Çok Güçlü

POCO, çok şık bir tasarıma sahip F9 Pro'yu tanıttı. Böylece telefonun özellikleri ve fiyatı belli oldu. Cihazda Qualcomm tarafından geliştirilen çok güçlü bir Snapdragon işlemcsii bulunuyor. Bu işlemci sayesinde mobil oyunlar sorunsuz oynanabiliyor. Hatta video düzenleme gibi ağır işler bile rahatça yapılabiliyor.

POCO F9 Pro'nun Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,59 inç

6,59 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Çözünürlüğü: 1156 x 2510 piksel

1156 x 2510 piksel Ekran Yenileme Hızı: 185Hz

185Hz Ekran Parlaklığı: 4500 nit

4500 nit İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5 V Series

Snapdragon 8 Elite Gen 5 V Series RAM: 12 GB

12 GB Depolama: 256 GB / 512 GB

256 GB / 512 GB Ana Kamera: 200 MP

200 MP Telefoto Kamera: 50 MP

50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 8 MP

8 MP Ön Kamera: 32 MP

32 MP Batarya: 6.330 mAh

6.330 mAh Hızlı Şarj: 100W

POCO F9 Pro'nun Ekran Özellikleri Neler?

6,59 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, AMOLED ekran üzerinde 1156 x 2510 piksel çözünürlük, 185Hz yenileme hızı ve 4500 nit parlaklık sunuyor. Bu parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın sorunsuz şekilde görülebilmesini sağlıyor. Yani güneşli havada dışarıda telefon rahatça kullanılabiliyor.

Yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. Örneğin menüler arasında gezerken bile bu hissedilyior. 185Hz, akıcı ekran deneyimi için fazlasıyla yeterli. AMOLED ekran ise siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor. Böylece karanlık sahnelerde grileşme sorunu olmuyor. Bu ekran ayrıca çok canlı renklere sahip. Bu arada POCO F8 Pro'da 6,59 inç ekran boyutu, 1156 x 2510 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, 120Hz yenileem hızı ve 2000 nit parlaklık mevcut.

POCO F9 Pro'nun İşlemcisi Nasıl?

Telefonda Snapdragon 8 Elite Gen 5 V Series işlemcisi bulunuyor. Amiral gemisi sınıfında yer alan bu işlemci, yoğun efektlere ve çok kaliteli grafiklere sahip olan Wuthering Waves ve Genshin Impact'i ortalama 60 FPS'te çalıştırıyor. İşlemcide 4.6 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 3.62 GHz hızında çalışan altı çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut.

Qualcomm tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştriilen işlemci daha önce POCO F8 Ultra ve OnePlus 15 dahil olmak üzere pek çok telefonda da tercih edilmişti. F8 Pro'da ise Snapdragon 8 Elite işlemcisi mevcut. Bu işlemci de söz konusu oyunları sorunsuz çalıştırıyor. Bu arada 3 nm işlemci, 4 nm veya daha yüksek nm değerine sahip işlemcilere kıyasla daha verimli çalışıyor.

POCO F9 Pro'nun Kamera Özellikleri Neler?

Telefonun arka yüzeyinde 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera mevcut. Ön yüzeyde ise 32 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alıyor. Telefoto kamera sayesinde fotoğraf kalitesi bozulmadan yakınlaştırma yapabiliyor.

Ultra geniş açılı kamera, geniş alanları tek kareye sığdırıyor. Bu da özellikle manzara çekimlerinde önemli bir avantaj sağlıyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli F8 Pro'da 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 20 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera mevcut.

POCO F9 Pro'nun Bataryası Kaç mAh?

POCO'nun yeni telefonunda 6.330 mAh batarya kapasitesi mevcut. Bu kapasite, telefonun uzun pil ömrü sunmasını sağlıyor. Bu da özellikle seyahatlerde önemli bir avantaj sağlıyor. Telefon ayrıca 100W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Bu arada F8 Pro'da 6.210 mAh batarya kapasitesi ve 100W hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti.

POCO F9 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar?

12 GB RAM ve 256 GB depolama: 69 bin 999 TL

69 bin 999 TL 12 GB RAM ve 512 GB depolama: 74 bin 999 TL

Editörün Yorumu

POCO F9 Pro'nun yenileme hızından ekran parlaklığına, işlemciden şarj hızına kadar birçok bakımdan oldukça iddialı bir model olduğunu söyleyebilirim. Yüksek yenileme hızı önemli bir avantaj çünkü akıcı ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Örneğin 60Hz yenileme hızına sahip telefondan 120Hz yenileme hızına sahip telefona geçtiğimde aradaki farkı belirgin şekilde hissetmiştim.

Telefonun yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacağını söyleyebilirim. 100W hızlı şarj teknolojisi sayesinde ise telefon kısa sürede şarj olabilecek. Bunların yanı sıra telefonun güçlü işlemci sayesinde kaliteli grafiklere ve yoğun efektlere sahip mobil oyunları bile kasma, donma veya takılma gibi bir sorun olmadan çalıştırabileceğini belirteyim.