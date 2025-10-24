Xiaomi 16 GB RAM'li Ucuz Telefon Tanıttı! 7100 mAh Bataryası Var

Xiaomi, uygun fiyata güçlü donanım sunan Redmi K90 isimli yeni bir telefon tanıttı. Bununla birlikte telefonun tüm özellikleri, fiyat etiketi ve tasarımı belli oldu. Telefon, çok şık tasarımın yanı sıra yüksek yenileme hızı, dev batarya, çok güçlü işlemci ve yüksek çözünürlüklü ekran dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkıyor.

Redmi K90 Özellikleri

İşlemci: Snapdragon 8 Elite

Snapdragon 8 Elite Ekran Boyutu: 6,59 inç

6,59 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Çözünürlüğü: 1156 x 2510 piksel

1156 x 2510 piksel Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Parlaklığı: 3.500 nit

3.500 nit RAM Seçenekleri: 12 GB, 16 GB

12 GB, 16 GB Depolama Seçenekleri: 256 GB, 512 GB, 1 TB

256 GB, 512 GB, 1 TB Batarya: 7.100 mAh

7.100 mAh Hızlı Şarj: 100W

100W Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera + 50 MP periskop telefoto kamera

50 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera + 50 MP periskop telefoto kamera Ön Kamera: 20 MP

6,59 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Redmi K90, AMOLED ekran üzerinde 1156 x 2510 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 3.500 nit maksimum parlaklık sunuyor. 157,49 x 75,25 x 8 mm boyutlarında ve 206 gram ağırlığında olan telefonda ekran altı 3D ultrasonik parmak izi sensörü bulunuyor.

Telefon gücünü Snapdragon 8 Elite işlemcisinden alıyor. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, Bu işlemci İki adet 4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L ve altı adet 3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz çekirdekten oluşuyor. Geçtiğimiz yılın kasım ayında tanıtılan Redmi K80'de Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisi tercih edilmişti.

Android 16 tabanlı HyperOS 3 ile birlikte gelen teelfon 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafında ise 256 GB, 512 GB ve 1 TB seçenekleri yer alıyor. 7.100 mAh batarya kapasitesine sahip olan telefon 100W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Bu teknoloji, dev bataryanın bile kısa sürede şarj olmasını sağlıyor.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.88 diyafram açıklığına sahip ana kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera v e 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip periskop telefoto kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 20 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut.

Redmi K90 Fiyatı